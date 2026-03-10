У папы муж, а маму — на войну. Как Украина отметила 8 Марта - 10.03.2026 Украина.ру
У папы муж, а маму — на войну. Как Украина отметила 8 Марта
У папы муж, а маму — на войну. Как Украина отметила 8 Марта
Цветы, поздравления и весеннее настроение? Не в этот раз. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как Украина отметила 8 Марта.Пока власти называют праздник Украина.ру, 10.03.2026
2026-03-10T17:17
2026-03-10T17:17
Цветы, поздравления и весеннее настроение? Не в этот раз. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как Украина отметила 8 Марта.Пока власти называют праздник "советским пережитком", в Киеве проходят марши за равенство, во Львове в сторону митингующих летят похоронные венки, а в Ровно несколько активисток требуют защиты материнства — не зная, что декрет могут сократить в девять раз.Тем временем суд признает однополую пару* семьёй, власти пытаются заменить 8 Марта новым праздником, а женщины на Украине сами отбивают мужчин у военкомов.Как украинские власти переписали женский праздник — и почему люди всё равно продолжают его отмечать? Смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
У папы муж, а маму — на войну. Как Украина отметила 8 Марта

17:17 10.03.2026
 
Цветы, поздравления и весеннее настроение? Не в этот раз. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как Украина отметила 8 Марта.

Пока власти называют праздник "советским пережитком", в Киеве проходят марши за равенство, во Львове в сторону митингующих летят похоронные венки, а в Ровно несколько активисток требуют защиты материнства — не зная, что декрет могут сократить в девять раз.

Тем временем суд признает однополую пару* семьёй, власти пытаются заменить 8 Марта новым праздником, а женщины на Украине сами отбивают мужчин у военкомов.

Как украинские власти переписали женский праздник — и почему люди всё равно продолжают его отмечать? Смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
