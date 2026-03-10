У папы муж, а маму — на войну. Как Украина отметила 8 Марта
Цветы, поздравления и весеннее настроение? Не в этот раз. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как Украина отметила 8 Марта.
Пока власти называют праздник "советским пережитком", в Киеве проходят марши за равенство, во Львове в сторону митингующих летят похоронные венки, а в Ровно несколько активисток требуют защиты материнства — не зная, что декрет могут сократить в девять раз.
Тем временем суд признает однополую пару* семьёй, власти пытаются заменить 8 Марта новым праздником, а женщины на Украине сами отбивают мужчин у военкомов.
Как украинские власти переписали женский праздник — и почему люди всё равно продолжают его отмечать? Смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
