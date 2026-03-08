https://ukraina.ru/20260308/ivan-barbovich-komandir-poslednego-rezerva-vrangelya-1076515110.html

Иван Барбович: командир последнего резерва Врангеля

Один из самых ярких эпизодов первой серии фильма "Бег": генерал Чернота кричит генералу Хлудову: "Что ты делаешь, Рома? Прекрати!" Хлудов резко обрывает Черноту и посылает его дивизию на Карпову Балку. Этот топоним однозначно указывает, что один из основных прототипов бравого Черноты – это генерал-лейтенант Иван Гаврилович Барбович

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/07/1076514592_0:0:997:561_1920x0_80_0_0_5695df84f905ac7c1d92b72c98c1e880.jpg

Он родился 8 февраля 1874 года в Полтаве в семье отставного поручика лейб-гвардии кирасирского Его Императорского Величества полка Гавриилы Павловича Барбовича.Род Барбовичей – разветвлённый, славный, но небогатый – относился к числу тех польских служивых родов, которые веками жили в приграничье восточных кресов Речи Посполитой. Так как они были православными, особого благоволения со стороны властей Польши не испытывали, а потому легко и естественно примкнули к Богдану Хмельницкому. Шляхетское достоинство Барбовичи получили только в первой четверти XIX века при Александре I. Практически все представители мужской части фамилии служили в Русской армии.Так как семья отставного поручика не могла похвастаться богатством, Ивана не отдали в престижный Петровский Полтавский кадетский корпус. Мальчик закончил 7 классов обычной гимназии и в 1893 году поступил в армию рядовым, правда, на правах вольноопределяющегося. То есть, он пошёл туда добровольно, имея право выбирать место службы. Таким местом стал 29-й Одесский уланский полк 10-й дивизии. С этой дивизией и окажется связанной вся военная судьба Ивана Барбовича.Начало его военной карьеры примечательным назвать сложно. Впрочем, через полгода он уже стал унтер-офицером, в следующем году поступил в Елизаветградское кавалерийское училище, которое и закончил с отличием, получив первую награду – именную шашку.По окончании училища корнета Барбовича направили в 30-й драгунский Ингерманландский полк всё той же 10-й дивизии, расквартированный в Чугуеве. В тот период времени он занимался вопросами связи и тылового обеспечения, то есть получал опыт, который в условиях боевых действий является крайне важным, а при определённых обстоятельствах и вовсе критическим.Только в 1904-м году конно-пулемётную команду штабс-ротмистра Барбовича направили в Корею, где она изредка вступала в боестолкновения с японцами, но в более-менее крупных боях участия не принимала.После замирения с японцами Иван Гаврилович вернулся в Чугуев, откуда его вскоре направили в Офицерскую кавалерийскую школу. Это учебное заведение было для Русской армии и гвардии настоящей кузницей командных кадров. Его закончили многие известные военачальники, но для нашей истории важны две фамилии: Врангель (с которым Иван Гаврилович подружится, несмотря на разницу в происхождении) и Будённый. Они учились одновременно с Барбовичем, и с этими двумя людьми будет связан самый сложный, трагический и самый важный этап его биографии.Но это потом. А пока его выпустили из училища, как всегда, с отличием и уже в звании ротмистра он принял под свою команду 2-й эскадрон... А потом началась война, в которой приняли участие практически все взрослые мужчины рода Барбовичей, ставшие офицерами Русской Императорской армии.6 августа 1914 года Австро-Венгрия объявила России войну, и уже через два дня 10-я кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта Келлера впервые встретилась в бою у деревни Ярославице с австрийцами – 4-й кавалерийской дивизией генерал-майора фон Зарембы*. У противника было явное преимущество: 20 австрийских эскадронов против 10 русских, отличное знание местности и выгодная позиция на высотах. Тем не менее, Келлер решился на атаку и бросил свои войска вперёд. Началось первое и оно же последнее крупное чисто кавалерийское сражение Первой мировой войны.Несмотря на потери и кинжальный огонь из пулемётов, русские смогли сбить первую линию австрийцев… чтобы оказаться перед второй – свежей и готовой к бою. Удар австрийцев оказался очень силён. С обеих сторон рубились одновременно более двух с половиной тысяч всадников. Наконец, враг бросил в атаку свой последний резерв – положение стало по-настоящему критическим. Келлер отправил сражаться весь личный состав штаба и конвойные (комендантские) подразделения. Казалось, поражение неизбежно… И в этот момент во фланг австрийцам ударил эскадрон ротмистра Барбовича. Стремительной атакой он смял неприятели и полностью уничтожил обслугу австрийских артиллерийских батарей. Пулемёты Барбовича открыли кинжальный огонь – австрийцы дрогнули и побежали. Русские преследовали их и рубили беспощадно, пока кони не выдохлись. Победа была полной. За этот бой ротмистра Барбовича наградили Георгиевским оружием – саблей – с надписью "За храбрость".Следующим крупным боестолкновением для Ивана Гавриловича стало многодневное кровопролитное Рава-Русское сражение. Ему в составе своей дивизии пришлось во встречных боях останавливать австрийский контрудар на Львов. Итогом стал разгром вражеской группировки и победа в Галицийской битве.Интересно, что тогда же, причем не так уж и далеко, в районе города Станислава (современного Ивано-Франковска) принимал в битве участие и дальний родственник Ивана Гавриловича – штабс-капитан, артиллерийский офицер самолета "Илья Муромец" Александр Павлович Барбович.За годы войны Иван Гаврилович выработал свой стиль: тщательная разведка позиций противника, тщательная подготовка обеспечения боя и короткая неожиданная яростная атака. За личную храбрость и умелое руководство он получил практически весь возможный набор наград, включая заветный для каждого офицера Орден Святого Георгия 4-й степени.В 16-м году он, уже полковник, становится командиром своего родного 10-го Ингерманландского гусарского полка (бывшего 30-го драгунского). А затем наступил 1917-й год и полковник увидел своими глазами разложение армии, создание Керенским со товарищи в Русской армии отдельных украинских частей, и то, как эти части прибирают к рукам дельцы из Центральной Рады. Он был бессилен что-либо сделать. Рушилось всё, чему Барбович отдал всю свою жизнь. В конце концов, осенью решением солдатского полкового собрания его отстранили от командования полком.Но Барбович продолжил сражаться. Он согласился пойти на службу к захватившему в Киеве власть гетману Скоропадскому. Всё-таки, по сравнению и с щирыми украинцами из Центральной Рады, и большевиками гетман, бывший генерал-лейтенант, выпускник той же Офицерской кавалерийской школы, был для Барбовича в большей степени "своим", чем другие, и внушал хоть какие-то надежды. Но надежды быстро испарились: Скоропадский оказался всего лишь ставленником немцев и абсолютно никаким руководителем.Не дожидаясь неизбежного падения его режима, в октябре 1918 года, Барбович собрал из ветеранов своего полка группу единомышленников и двинул на юг России, к Деникину. Идти приходилось максимально осторожно, чтобы не наткнуться ни на отряды петлюровцев, ни на червоных казаков Примакова, ни на головорезов Махно. И они дошли.А дальше начались бои, наступления и отступления по бескрайним степным равнинам Таврии и Кубани, где ему и пришлось встретиться – и не раз – с ещё одним слушателем Офицерской кавалерийской школы Семёном Михайловичем Будённым, командармом 1-й Конной армии. Встречались они с переменными результатами.Судьбоносным стало семидневное Егорлыкское сражение, длившееся с 25 февраля по 2 марта 1920 года. Это была последняя отчаянная попытка Деникина если не переломить ход войны, то хотя бы сохранить статус-кво до лета. Сражение под станицей Егорлыкской стало самым крупным кавалерийским сражением в истории: с двух сторон одновременно рубились 20 тысяч человек. Бригада уже генерала Барбовича смога прорвать передовые позиции красных, но попала под фланговый удар Оки Городовикова и, понеся большие потери, вынуждена была отступить. Итогом поражения стал отход белых в Крым. Деникин сдал дела барону Врангелю и уехал в эмиграцию, а бригада Барбовича стала последним резервом нового командующего.8-го ноября 1920 года войска Фрунзе и Махно ворвались в Крым. Началось отступление врангелевских дивизий, которые, впрочем, упорно сопротивлялись. Собственно этому моменту и посвящён уже упоминавшийся эпизод из фильма "Бег".Эпизод с Чернотой и Хлудовым в "Беге" имеет кинематографическое продолжение. В сериале "Девять жизней Нестора Махно" есть эпизод, когда командарм 2-й Конной армии Миронов советует комбригу махновской Повстанческой армии Каретнику срочно уходить, потому что на него идёт конница Барбовича. Разговор этот действительно имел место как раз в районе Карповой Балки. Врангель попросил своего старого друга генерал-лейтенанта Барбовича атаковать красные части – он хотел вывести пехоту из боя, чтобы организовать их отход. Конница Барбовича пошла в свою последнюю атаку. Фирменный резкий и мощный удар смял и отбросил 2-ю Конную армию, но затем бригада в упор была расстреляна пулемётами махновцев Каретника. На этом организованная оборона врангелевского Крыма, собственно, и завершилась.Барбович отбыл на остров Лемнос, а затем вместе с семьей перебрался в Югославию, как, кстати, и его дальний родственник лётчик Александр Павлович. Но, если Иван Гаврилович продолжил службу – сперва по охране границ Югославии, а затем при Генеральном штабе, то его кузен отличился иначе. Сначала в 1924 году он в составе группы бывших белогвардейцев устроил вооруженный переворот в Албании, а затем уехал в Эфиопию, принял участие в отражении итальянской агрессии, попал в плен и умер в концлагере.Сразу после нападения Германии на Югославию 6 апреля 1941 года Иван Гаврилович Барбович предложил югославскому правительству сформировать из русских военных эмигрантов бригаду, но Югославия рассыпалась за неделю. Уже сильно пожилой генерал всю войну провёл в Сербии. Он отказался от участия в формировании русских частей для вермахта, и не запятнал себя сотрудничеством с нацистами, как, например, его сослуживец генерал Туркул и многие другие борцы "за единую и неделимую Россию". Будучи реалистом, он прекрасно понимал, что его ждёт, когда придёт Красная Армия, и в 1944 году выехал в Баварию, навстречу американцам. Там он попал в лагерь для перемещенных лиц и в 1947 году умер в Мюнхене.* Заремба – фамилия польская, часто встречается на Украине. Приставка "фон" смотрится в сочетании с ней… своеобразно. – Ред.

