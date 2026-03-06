https://ukraina.ru/20260306/evropeyskiy-rynok-bez-rossiyskogo-gaza-putin-preduprezhdaet-chto-rf-gotova-otkazatsya-ot-postavok-1076483645.html
Европейский рынок без российского газа. Путин предупреждает, что РФ готова отказаться от поставок
Европейский рынок без российского газа. Путин предупреждает, что РФ готова отказаться от поставок - 06.03.2026 Украина.ру
Европейский рынок без российского газа. Путин предупреждает, что РФ готова отказаться от поставок
Президент России Владимир Путин взбодрил европейский рынок своим заявлением о возможном прекращении поставок газа, выбрав для этого наиболее подходящий момент... Украина.ру, 06.03.2026
2026-03-06T17:26
2026-03-06T17:26
2026-03-06T17:26
видео
россия
владимир путин
европа
игорь юшков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076483501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cadf24dade8094477d17c7d9ce8d0960.png
Президент России Владимир Путин взбодрил европейский рынок своим заявлением о возможном прекращении поставок газа, выбрав для этого наиболее подходящий момент. Это было сделано для того, чтобы цена поднялась ещё выше, ведь Россия едва ли не единственный бенефициар при том условии, что объемы потребления газа не уменьшатся. О роковых ошибках Европе, продолжающемся кризисе в экономиках из-за антироссийских санкций поговорили с экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым.
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076483501_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_140425f8fbd1a978c2b34eb2f882ebc4.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, владимир путин, европа, игорь юшков, видео
Видео, Россия, Владимир Путин, Европа, Игорь Юшков
Президент России Владимир Путин взбодрил европейский рынок своим заявлением о возможном прекращении поставок газа, выбрав для этого наиболее подходящий момент. Это было сделано для того, чтобы цена поднялась ещё выше, ведь Россия едва ли не единственный бенефициар при том условии, что объемы потребления газа не уменьшатся.
О роковых ошибках Европе, продолжающемся кризисе в экономиках из-за антироссийских санкций поговорили с экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым.