Европейский рынок без российского газа. Путин предупреждает, что РФ готова отказаться от поставок

Президент России Владимир Путин взбодрил европейский рынок своим заявлением о возможном прекращении поставок газа, выбрав для этого наиболее подходящий момент... Украина.ру, 06.03.2026

Президент России Владимир Путин взбодрил европейский рынок своим заявлением о возможном прекращении поставок газа, выбрав для этого наиболее подходящий момент. Это было сделано для того, чтобы цена поднялась ещё выше, ведь Россия едва ли не единственный бенефициар при том условии, что объемы потребления газа не уменьшатся. О роковых ошибках Европе, продолжающемся кризисе в экономиках из-за антироссийских санкций поговорили с экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым.

