Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника" - 05.03.2026
Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника"
Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника"
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 4 марта
2026-03-05T00:48
2026-03-05T00:48
🟥 Сумское направление: На Шосткинском участке противник перебросил несколько групп, в том числе иностранных наемников в район села Коренек. На Теткинском и Глушковском участках фронта без изменений. На Алексеевском участке идут бои за Малую Корчаковку;🟥 Славянское направление: Южнее Святогорска ВС РФ работают вдоль реки Северский Донец. Продолжается работа в населённом пункте Яровая. Есть продвижение российских подразделений в северо-западной части населённого пункта Дробышево;🟥 Купянское направление: На участке севернее Кучеровки российские войска зачистили участок леса и ведут бои за промзону. Бои, в том числе позиционные, также идут восточнее Петропавловки и в районе Песчаного;🟥 Херсонское направление: Характер боевых действий остается неизменным. На данном направлении самая высокая интенсивность взаимного применения дронов. Враг огрызается, обстреливая мирных.Ранее сообщалось, что российские войска в ходе ожесточённых боёв развивают успех на Купянском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника"

00:48 05.03.2026
 
Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 4 марта
🟥 Сумское направление: На Шосткинском участке противник перебросил несколько групп, в том числе иностранных наемников в район села Коренек. На Теткинском и Глушковском участках фронта без изменений. На Алексеевском участке идут бои за Малую Корчаковку;
🟥 Славянское направление: Южнее Святогорска ВС РФ работают вдоль реки Северский Донец. Продолжается работа в населённом пункте Яровая. Есть продвижение российских подразделений в северо-западной части населённого пункта Дробышево;
🟥 Купянское направление: На участке севернее Кучеровки российские войска зачистили участок леса и ведут бои за промзону. Бои, в том числе позиционные, также идут восточнее Петропавловки и в районе Песчаного;
🟥 Херсонское направление: Характер боевых действий остается неизменным. На данном направлении самая высокая интенсивность взаимного применения дронов. Враг огрызается, обстреливая мирных.
Ранее сообщалось, что российские войска в ходе ожесточённых боёв развивают успех на Купянском направлении.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
