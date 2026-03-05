https://ukraina.ru/20260305/voennaya-svodka-za-4-marta-ot-kanala-dnevnik-desantnika-1076396432.html

Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника"

Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника"

Телеграм-канал "Дневник Десантника" представил оперативную сводку действий частей и подразделений ВС РФ на ключевых направлениях специальной военной операции за 4 марта

🟥 Сумское направление: На Шосткинском участке противник перебросил несколько групп, в том числе иностранных наемников в район села Коренек. На Теткинском и Глушковском участках фронта без изменений. На Алексеевском участке идут бои за Малую Корчаковку;🟥 Славянское направление: Южнее Святогорска ВС РФ работают вдоль реки Северский Донец. Продолжается работа в населённом пункте Яровая. Есть продвижение российских подразделений в северо-западной части населённого пункта Дробышево;🟥 Купянское направление: На участке севернее Кучеровки российские войска зачистили участок леса и ведут бои за промзону. Бои, в том числе позиционные, также идут восточнее Петропавловки и в районе Песчаного;🟥 Херсонское направление: Характер боевых действий остается неизменным. На данном направлении самая высокая интенсивность взаимного применения дронов. Враг огрызается, обстреливая мирных.Ранее сообщалось, что российские войска в ходе ожесточённых боёв развивают успех на Купянском направлении.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

