Курды и азербайджанцы. Америка хочет воевать с Ираном чужими руками

Мировые новостные агентства опубликовали сообщения о нападении на Иран, которое якобы совершили с территории соседнего Ирака "тысячи вооруженных курдов"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076427287_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04973503fb8fda67f0c40ddb0a5addae.jpg

Этот эпизод наглядно показал, как работает в наши дни информационная машина коллективного Запада.Вброс о курдской атаке сделал в своем блоге израильский журналист Барак Равид, который поддерживает тесные связи с американской администрацией. Затем об этом написала журналистка телеканала FOX News Дженнифер Гриффин, известная сотрудничеством с неоконсервативным военным лобби. И хотя Равид вскоре удалил свой пост, о курдском вторжении написали остальные медиа – не пытаясь проверить, что на самом деле происходит на иранско-иракской границе.Администрация Дональда Трампа и правительство Беньямина Нетаньяху, безусловно, намерены использовать курдов против иранской власти. Невзирая на подавляющее превосходство в воздухе, Соединенные Штаты Америки и Израиль не смогли склонить руководство Ирана к капитуляции. А ковровые бомбежки, от которых страдает мирное население, пока способствуют внутреннему сплочению иранского общества и делают невозможными уличные выступления оппозиции.Полноценная наземная операция грозит Вашингтону повторением иракского сценария – бесконечной вереницей гробов с телами американских солдат и окончательным падением рейтингов президента. Поэтому Запад подыскивает подходящие прокси-силы, чтобы воевать в Иране чужими руками. И Пентагон явно рассчитывает использовать курдов в качестве пушечного мяса для своей военной кампании.Курдский народ не имеет своей государственности – потому что западные страны, которые нарезали территорию Ближнего Востока, создавая его современную политическую карту, обделили курдов и не стали выделять им отдельную государственную квартиру. Курдское население компактно проживает на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Однако оно исторически разделяется на племенные группы, со своей культурной спецификой и разными диалектами курдского языка.Разделенных курдов постоянно использовали. Запад вооружал курдские кланы на севере Ирака, чтобы ослабить Саддама Хусейна – обещая предоставить иракским курдам вожделенную независимость. Но американцы, как всегда, обманули – курдскому населению Ирака пришлось довольствоваться после войны ограниченной автономией. Потому что американские власти хотели управлять оккупированной страной по принципу "разделяй и властвуй", стравливая между собой шиитов, суннитов и курдов.Затем американцы обвели вокруг пальца сирийских курдов. Соединенные Штаты также оказывали им военную поддержку – в основном для того, чтобы ослабить сирийского президента Башара Асада. Курды создали на севере Сирии непризнанное автономное государство, где вскоре разместились американцы. Но после падения Асада, когда в Дамаске утвердились дружественные Вашингтону исламисты, США бросили своих курдских союзников на произвол судьбы, принудив их к капитуляции перед новым сирийским президентом Ахмадом Шараа.Сегодня Белый дом разыгрывает курдскую карту против Ирана. Курды проживают в западных районах Исламской Республики, но далеко не все из них готовы поддерживать западных агрессоров. Тем более, что история одураченных Вашингтоном сирийских курдов усилила в курдской среде антиамериканские настроения.Несколько эмигрантских группировок объявили о создании "Коалиции политических сил Иранского Курдистана" – для вооруженной борьбы против Тегерана. Но они не обладают достаточными силами, чтобы всерьез рассчитывать в этой борьбе на победу.Курдская община в соседнем Ираке разделена. Часть иракских курдов относится к клану Масуда Барзани, под руководством Демократической партии Курдистана со штаб-квартирой в Эрбиле. А другой курдский клан, с центром в Сулеймании, представляет Патриотический союз Курдистана во главе с Бафелем Талабани. Отношения между ними отличаются высокой степенью напряженности, что неоднократно приводило к столкновениям, и даже к междоусобной войне.Судя по сообщениям американских источников, Дональд Трамп лично разговаривал с этими племенными лидерами, побуждая их к нападению на Иран – обещая поддержку американской и израильской авиации. Но издание Axios утверждает, что они встретили это предложение без ожидаемого в Белом доме энтузиазма. Ведь прямое участие в американской агрессии неизбежно приведет иракских курдов к столкновению с местными шиитами, спровоцировав войну внутри самого Ирака."Конечно, при должном нажиме на иракских курдов из них можно выжать уступки, поскольку они прямо говорят: "мы напуганы и не можем противостоять Америке". Однако пока можно сделать вывод, что США и Израиль больше пытаются придать операции в Иране курдский оттенок и угрозу перманентных наземных боевых действий", – пишет востоковед Кирилл Семенов, комментируя роль курдского фактора в западной агрессии против Исламской Республики.Тем не менее Тегеран относится к курдской угрозе со всей серьезностью – понимая, что США неизбежно попытаются расколоть по этническому принципу многонациональный Иран. Как сообщило 5 марта иранское министерство разведки, группа курдских боевиков пробовала проникнуть в страну через западную границу, координируя свои действия с ЦАХАЛом и Пентагоном. Однако это эти отряды были рассеяны в приграничных боях, после ударов Корпуса стражей Исламской революции, и отступили назад в Ирак с большими потерями.Кроме того, американцы собираются использовать в своих целях проживающих на юго-востоке Ирана белуджей. Сепаратисты, выступающие за создание государства Белуджистан, неоднократно устраивали диверсии против иранских властей. Но эксперты убеждены, что они не способны организовать серьезное вооруженное выступление. Тем более, что иранцы борются с террористами в координации с вооруженными силами соседнего Пакистана.Самое большое меньшинство Ирана – азербайджанцы – глубоко интегрированы в иранское общество. Многие представители военно-политического руководства Исламской Республики, включая покойного аятоллу Али Хаменеи, имеют азербайджанские корни. Основная часть азербайджанского населения не хочет конфронтации с персами и не желает распада страны. Но Запад определенно собирается задействовать в своей борьбе с иранской властью тюркоязычных иранцев.Об этом свидетельствуют события 5 марта. Два боевых беспилотника ударили по территории Азербайджана – один из них поразил здание аэропорта в городе Нахичевань, а другой упал рядом со зданием школы в деревне Шекарабад. Иранское руководство называет этот инцидент провокацией под чужим флагом, обвиняя в ней Израиль и США. И он может серьезно повлиять на дальнейшую эскалацию событий вокруг Ирана.О ближневосточном кризисе - в интервью Дмитрия Бавырина: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране на сайте Украина.ру.

