Газ на Украине подорожал на 20%, Зеленский на гуталине, Путин примет Сийярто. Новости к этому часу - 04.03.2026
Газ на Украине подорожал на 20%, Зеленский на гуталине, Путин примет Сийярто. Новости к этому часу
Газ на Украине подорожал на 20%, Зеленский на гуталине, Путин примет Сийярто. Новости к этому часу - 04.03.2026 Украина.ру
Газ на Украине подорожал на 20%, Зеленский на гуталине, Путин примет Сийярто. Новости к этому часу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге затруднилась определить, чего больше в откровениях Владимира Зеленского - "неадекватности или вот этой сатанинской лжи". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-04T15:50
2026-03-04T15:59
🟦 В Москве с рабочим визитом находится глава МИД Венгрии Петер Сийярто — вечером президент РФ Владимир Путин примет его в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Будет обсуждаться ситуация с поставками нефти, прерванными Украиной, которая объясняет это повреждением нефтепровода "Дружба"; 🟦 Владимир Зеленский согласием направить на Ближний Восток "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами озадачил официального представителя МИД РФ."Конечно, многое мы слышали и видели, пониманием, на каких он там препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин", - сказала Захарова;🟦 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, местным властям и силовикам "усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты", сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера;🟦 Природный газ на Украине с начала войны на Ближнем Востоке подорожал на 20% (до 536 долл/куб.м), сообщает ExPro. Это самые высокие цены с июня 2025 года, но ниже, чем сейчас в Евросоюзе. Наблюдаются проблемы с реализацией нефтепродуктов на украинских АЗС;🟦 Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев обвинил сети украинских заправок в искусственном завышении цен на бензин."Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонополь", - заявил он.Тем не менее, основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что цены на бензин и дизель на Украине могут вырасти до 100-150 грн за литр, если Ормузский пролив останется закрытым. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Газ на Украине подорожал на 20%, Зеленский на гуталине, Путин примет Сийярто. Новости к этому часу

15:50 04.03.2026 (обновлено: 15:59 04.03.2026)
 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге затруднилась определить, чего больше в откровениях Владимира Зеленского - "неадекватности или вот этой сатанинской лжи". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 В Москве с рабочим визитом находится глава МИД Венгрии Петер Сийярто — вечером президент РФ Владимир Путин примет его в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Будет обсуждаться ситуация с поставками нефти, прерванными Украиной, которая объясняет это повреждением нефтепровода "Дружба";
🟦 Владимир Зеленский согласием направить на Ближний Восток "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами озадачил официального представителя МИД РФ.
"Конечно, многое мы слышали и видели, пониманием, на каких он там препаратах. Но мне кажется, он уже перешел на гуталин", - сказала Захарова;
🟦 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, местным властям и силовикам "усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты", сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера;
🟦 Природный газ на Украине с начала войны на Ближнем Востоке подорожал на 20% (до 536 долл/куб.м), сообщает ExPro. Это самые высокие цены с июня 2025 года, но ниже, чем сейчас в Евросоюзе. Наблюдаются проблемы с реализацией нефтепродуктов на украинских АЗС;
🟦 Глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев обвинил сети украинских заправок в искусственном завышении цен на бензин.
"Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонополь", - заявил он.
Тем не менее, основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что цены на бензин и дизель на Украине могут вырасти до 100-150 грн за литр, если Ормузский пролив останется закрытым.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния