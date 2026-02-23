Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье" - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/pozyvnoy-yuna-ya-zaschischayu-zhizn-i-zdorove-1075917088.html
Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"
Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье" - 23.02.2026 Украина.ру
Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"
Медик подразделения "Пятнашка" с позывным "Юна" в День защитника Отечества желает бойцам армии России учиться медицинскому делу каждую свободную минуту. Украина.ру, 23.02.2026
2026-02-23T15:00
2026-02-23T15:00
видео
сво
день защитника отечества
россия
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075916915_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc863f3fdd40db8c322b1689de5413c0.jpg
Медик подразделения "Пятнашка" с позывным "Юна" в День защитника Отечества желает бойцам армии России учиться медицинскому делу каждую свободную минуту.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075917044_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_892117d6ffcdc481c126ee3c4eede231.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сво, день защитника отечества, россия, фронт, видео
Видео, СВО, День защитника Отечества, Россия, фронт

Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"

15:00 23.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Медик подразделения "Пятнашка" с позывным "Юна" в День защитника Отечества желает бойцам армии России учиться медицинскому делу каждую свободную минуту.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСВОДень защитника ОтечестваРоссияфронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:06Зеленский ввел новый режим секретности: теперь о победах ВСУ не знает никто. Даже сами ВСУ
16:00Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект
15:52В Днепропетровске военные показали детям, как работает гранатомет в закрытом помещении. Главные новости
15:45ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу
15:08Новая цель ВСУ: Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии
15:03"Никто не забыт": Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
15:00"Счёт на минуты": как медики 27-й дивизии вытаскивают бойцов с того света
15:00Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"
14:47В Одессе судят группу, обвиняемую в продаже за границу детей-сирот
14:39Медведев: переговоры по Украине идут, Киев ответа не дал
14:30Зеленский усомнился в надёжности Трампа как гаранта безопасности
14:14"Чисто политическое решение": Сийярто о причинах блокировки "Дружбы"
14:11На Украине массово отключают свет после ударов по энергосистеме. Главное к этому часу
14:01"Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ
13:54Ко Дню защитника Отечества: ВСУ планируют кибератаку на российских военных. Главное к этому часу
13:53О "вскрытом" Телеграме и ядерном устрашении. Эксперты и политики о ситуации на Украине, в РФ и в мире
13:2323 февраля 2026 года, утренний эфир
13:00"Это нечестно!": Трамп устал побеждать
12:46Особенности войны в зимний период
12:4120 февраля 2026 года, вечерний эфир
Лента новостейМолния