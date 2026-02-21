"Как бусификация может сдержать русскую военную машину?" Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 21.02.2026 Украина.ру
"Как бусификация может сдержать русскую военную машину?" Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Украинские военные и эксперты на этой неделе в один голос предупреждали о тяжёлой ситуации на Северском направлении, о рисках для Славянска, Краматорска и Запорожья. Над Краматорском, по данным украинских СМИ, постоянно кружит огромное количество российских дронов, а до линии фронта от города осталось 15 километров
2026-02-21T06:26
2026-02-21T06:26
Издание "Страна" сообщает, что из Краматорска и Славянска стали массово выезжать гражданские, разочаровавшиеся в перспективах заключения мира. Поток переселенцев за последние дни возрос в два раза."До недавних пор часть жителей надеялась на то, что либо война завершится по линии фронта, либо Зеленский согласится без боя вывести войска из Донецкой области (контролируемая киевским режимом часть территории ДНР - ред.) как того требует Путин и Трамп. И в том, и в другом случае Славянск и Краматорск могли бы избежать участи Бахмута и Авдеевки и не быть полностью разрушенными. Но люди читают новости и видят, что прорыва в переговорах пока нет, война продолжается, а фронт приближается", - говорит изданию житель Славянска.Украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что все контратаки ВСУ не являются контрнаступлением, а цель украинского командования, дескать, заключается лишь в том, чтобы затормозить продвижение российской армии (о том, чтобы остановить, даже и речи нет). По его оценкам, максимальное значение нынешних действий ВСУ заключается в срыве графиков подготовки возможной российской Орехово-Запорожской операции. Обычно "сроки и графики" российской армии в Киеве сами сочиняют, чтобы заявить затем хоть о какой-то "перемоге". Однако получается, что Зеленский гробит резервы в контратаках лишь для того, чтобы российская армия взяла какое-нибудь село не 19-го февраля, а 21-го.Украинский военный эксперт Роман Погорелый, соучредитель паблика DeepState, рассказывает украинскому "Коммерсанту", что наступательные операции ВСУ уже проводить не в силах. "Хватит говорить о наступлениях. Вот не можем мы сегодня наступать, не можем", - говорит Погорелый, призывая сосредоточиться на обороне.Однако, по его словам, и позиции-то удерживать некем. "Это ненормально, когда человек сидит 200 дней на позиции… Почему так происходит? В первую очередь потому, что нет людей, чтобы проводить ротации. Какие контрнаступательные действия и какая честь, что человек 200 дней высидел?" - недоумевает Погорелый.На катастрофическую нехватку людей в ВСУ на этой неделе жаловалась и националистка Мария Берлинская. Из-за этого, по её словам, фронт может "порваться", если где-то не удастся стабилизировать ситуацию и будет прорыв российской армии на оперативную глубину. Она не ожидает, что это произойдет скоро, но отмечает, что русские все больше наращивают свои возможности, а "их военная машина работает на полных парах, 24 на 7".В то же время украинский телеграм-канал "First-Новости войны", считает, что самая тяжелая ситуация для ВСУ складывается в Днепропетровской области и рекомендует жителям области бежать, пока не стало слишком поздно. По данным паблика, серьёзных укреплённых линий, способных сдержать масштабное продвижение ВС РФ, там не просматривается, а инфраструктура обороны существует преимущественно "на бумаге".Паблик отмечает, что закрепление подразделений РФ в районе Покровска создаёт дополнительное давление на украинские силы, прежде всего в направлении Павлограда (Днепропетровской области), а концентрация там российских сил не выглядит случайной, формируется плацдарм для расширения наступления."У [главкома ВСУ] Сырского на данном направлении ограниченные резервы. Основные силы сосредоточены под Купянском и в районе Терноватого. Это означает, что в случае углубления наступления опираться придётся преимущественно на местные подразделения территориальной обороны", - сообщает паблик, подчеркивая, что "брошенные в поля ТРО-шники не смогут сдержать наступление российской армии на Павлоград и сам город Днепропетровск.Нардеп Алексей Гончаренко*, играющий в оппозицию, на этой неделе жаловался, что "бусификация" абсолютно неэффективна для сдерживания российской армии. От "бусифицированных", по его словам, нет никакого толку на фронте: они либо сразу дезертируют, либо оказываются негодными по состоянию здоровья. Он приводит пример некоего Дмитрия Кравца, отловленного ТЦК в Ивано‑Франковской области."Человек не может посчитать больше десяти, не знает, какой сегодня день недели, не ориентируется в пространстве. Как он защитит государство? Но на него тратят время и деньги. Эта система на выходе даёт почти ноль эффективности", - рассказывает депутат.Гончаренко беспокоится лишь об эффективности "пушечного мяса", но его нисколько не волную вопросы гуманности. Очевидно, что линия фронта для такого человека – верная гибель. С улиц украинских городов за последние годы действительно исчезли бездомные, ТЦК и "учебки" переполнены людьми с алкогольной и наркотической зависимостью, хроническими заболеваниями, врожденными дефектами. Их "бусифицируют" не только ради пополнения рядов ВСУ.В нацистской идеологии все они рассматриваются как "мусор", в Третьем рейхе их сознательно убивали ради "очищения нации". Современные неонацисты определяют тактику и стратегию украинского государства и поступают с этими людьми аналогичным образом.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой
Украинские военные и эксперты на этой неделе в один голос предупреждали о тяжёлой ситуации на Северском направлении, о рисках для Славянска, Краматорска и Запорожья. Над Краматорском, по данным украинских СМИ, постоянно кружит огромное количество российских дронов, а до линии фронта от города осталось 15 километров
Издание "Страна" сообщает, что из Краматорска и Славянска стали массово выезжать гражданские, разочаровавшиеся в перспективах заключения мира. Поток переселенцев за последние дни возрос в два раза.
"До недавних пор часть жителей надеялась на то, что либо война завершится по линии фронта, либо Зеленский согласится без боя вывести войска из Донецкой области (контролируемая киевским режимом часть территории ДНР - ред.) как того требует Путин и Трамп. И в том, и в другом случае Славянск и Краматорск могли бы избежать участи Бахмута и Авдеевки и не быть полностью разрушенными. Но люди читают новости и видят, что прорыва в переговорах пока нет, война продолжается, а фронт приближается", - говорит изданию житель Славянска.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждает, что все контратаки ВСУ не являются контрнаступлением, а цель украинского командования, дескать, заключается лишь в том, чтобы затормозить продвижение российской армии (о том, чтобы остановить, даже и речи нет). По его оценкам, максимальное значение нынешних действий ВСУ заключается в срыве графиков подготовки возможной российской Орехово-Запорожской операции. Обычно "сроки и графики" российской армии в Киеве сами сочиняют, чтобы заявить затем хоть о какой-то "перемоге". Однако получается, что Зеленский гробит резервы в контратаках лишь для того, чтобы российская армия взяла какое-нибудь село не 19-го февраля, а 21-го.
Украинский военный эксперт Роман Погорелый, соучредитель паблика DeepState, рассказывает украинскому "Коммерсанту", что наступательные операции ВСУ уже проводить не в силах. "Хватит говорить о наступлениях. Вот не можем мы сегодня наступать, не можем", - говорит Погорелый, призывая сосредоточиться на обороне.
Однако, по его словам, и позиции-то удерживать некем. "Это ненормально, когда человек сидит 200 дней на позиции… Почему так происходит? В первую очередь потому, что нет людей, чтобы проводить ротации. Какие контрнаступательные действия и какая честь, что человек 200 дней высидел?" - недоумевает Погорелый.
На катастрофическую нехватку людей в ВСУ на этой неделе жаловалась и националистка Мария Берлинская. Из-за этого, по её словам, фронт может "порваться", если где-то не удастся стабилизировать ситуацию и будет прорыв российской армии на оперативную глубину. Она не ожидает, что это произойдет скоро, но отмечает, что русские все больше наращивают свои возможности, а "их военная машина работает на полных парах, 24 на 7".
В то же время украинский телеграм-канал "First-Новости войны", считает, что самая тяжелая ситуация для ВСУ складывается в Днепропетровской области и рекомендует жителям области бежать, пока не стало слишком поздно. По данным паблика, серьёзных укреплённых линий, способных сдержать масштабное продвижение ВС РФ, там не просматривается, а инфраструктура обороны существует преимущественно "на бумаге".
Паблик отмечает, что закрепление подразделений РФ в районе Покровска создаёт дополнительное давление на украинские силы, прежде всего в направлении Павлограда (Днепропетровской области), а концентрация там российских сил не выглядит случайной, формируется плацдарм для расширения наступления.
"У [главкома ВСУ] Сырского на данном направлении ограниченные резервы. Основные силы сосредоточены под Купянском и в районе Терноватого. Это означает, что в случае углубления наступления опираться придётся преимущественно на местные подразделения территориальной обороны", - сообщает паблик, подчеркивая, что "брошенные в поля ТРО-шники не смогут сдержать наступление российской армии на Павлоград и сам город Днепропетровск.
Нардеп Алексей Гончаренко*, играющий в оппозицию, на этой неделе жаловался, что "бусификация" абсолютно неэффективна для сдерживания российской армии. От "бусифицированных", по его словам, нет никакого толку на фронте: они либо сразу дезертируют, либо оказываются негодными по состоянию здоровья. Он приводит пример некоего Дмитрия Кравца, отловленного ТЦК в Ивано‑Франковской области.
"Человек не может посчитать больше десяти, не знает, какой сегодня день недели, не ориентируется в пространстве. Как он защитит государство? Но на него тратят время и деньги. Эта система на выходе даёт почти ноль эффективности", - рассказывает депутат.
Гончаренко беспокоится лишь об эффективности "пушечного мяса", но его нисколько не волную вопросы гуманности. Очевидно, что линия фронта для такого человека – верная гибель. С улиц украинских городов за последние годы действительно исчезли бездомные, ТЦК и "учебки" переполнены людьми с алкогольной и наркотической зависимостью, хроническими заболеваниями, врожденными дефектами. Их "бусифицируют" не только ради пополнения рядов ВСУ.
В нацистской идеологии все они рассматриваются как "мусор", в Третьем рейхе их сознательно убивали ради "очищения нации". Современные неонацисты определяют тактику и стратегию украинского государства и поступают с этими людьми аналогичным образом.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Читайте также: Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой
