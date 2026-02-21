https://ukraina.ru/20260221/aleksey-anpilogov-rossiya-sozdaet-tochki-napryazheniya-na-granitse-rastyagivaya-front-vsu-1075879873.html

Алексей Анпилогов: Россия создает точки напряжения на границе, растягивая фронт ВСУ

Алексей Анпилогов: Россия создает точки напряжения на границе, растягивая фронт ВСУ

Армия создает буферные зоны в Сумской и Харьковской областях, выбирая участки, где у ВСУ нет дорог. Удары наносятся точечно на разных направлениях, растягивая фронт ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

Отвечая на вопрос о ситуации на границе, эксперт подчеркнул кардинальное отличие российской тактики от действий ВСУ. "Мы не повторяем тактику ВСУ, которые зашли в Курскую область в одном месте и пытались оттуда начать наступление. Мы создаем точки напряжения на разных участках границы, растягивая врагу фронт" , — заявил Анпилогов.По его словам, преимущество в ресурсах позволяет играть в эту игру. "У нас больше ресурсов, поэтому мы можем себе позволить такие точечные уколы. И киевскому режиму для каждого из этих плацдармов приходится создавать какое-никакое прикрытие, командование и снабжение" , — пояснил эксперт.Выбор мест для таких плацдармов — отдельная стратегия. "Причем делать им это приходится по нашим правилам. Мы выбираем участки, где с украинской стороны часто нет дорог" , — добавил аналитик.Это вынуждает противника распылять силы и внимание. "Это расфокусирует их внимание и позволяет рассчитывать на то, что в ближайшее время на каком-то из участков мы создадим решающее преимущество и перейдем в наступление, которое превзойдет прошлогодние пиковые темпы продвижения" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО" на сайте Украина.ру.

