Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы: "Киев раскачивает ситуацию в Венгрии" - 20.02.2026
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы: "Киев раскачивает ситуацию в Венгрии"
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы: "Киев раскачивает ситуацию в Венгрии" - 20.02.2026 Украина.ру
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы: "Киев раскачивает ситуацию в Венгрии"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается раскачать ситуацию в стране и вмешаться в предстоящие парламентские выборы. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
По словам Орбана, Киев оказывает политическое давление на Будапешт, в том числе блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Венгерский премьер подчеркнул, что такие действия направлены на подъем цен на топливо и коммунальные услуги, что должно вызвать недовольство граждан и повлиять на их волеизъявление. "Венгрия уступать не намерена. Мы готовы защищать интересы наших граждан", — заявил Орбан.Отношения между Будапештом и Киевом остаются напряженными на протяжении последних лет. Венгрия неоднократно блокировала решения ЕС по военной помощи Украине, выступала против санкций в отношении российского энергосектора и требовала соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье. В ответ Киев критиковал позицию Орбана и поддерживал оппозиционные силы в Венгрии. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы: "Киев раскачивает ситуацию в Венгрии"

10:10 20.02.2026
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается раскачать ситуацию в стране и вмешаться в предстоящие парламентские выборы. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
По словам Орбана, Киев оказывает политическое давление на Будапешт, в том числе блокируя поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Венгерский премьер подчеркнул, что такие действия направлены на подъем цен на топливо и коммунальные услуги, что должно вызвать недовольство граждан и повлиять на их волеизъявление.
"Венгрия уступать не намерена. Мы готовы защищать интересы наших граждан", — заявил Орбан.
Отношения между Будапештом и Киевом остаются напряженными на протяжении последних лет. Венгрия неоднократно блокировала решения ЕС по военной помощи Украине, выступала против санкций в отношении российского энергосектора и требовала соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье. В ответ Киев критиковал позицию Орбана и поддерживал оппозиционные силы в Венгрии.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
