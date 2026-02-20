https://ukraina.ru/20260220/evropa-zamerzaet-v-pkhg-ostalos-vsego-35-mlrd-kubometrov-gaza---1075868402.html

Европа замерзает: в ПХГ осталось всего 35 млрд кубометров газа

К концу февраля запасы природного газа в подземных хранилищах стран Европейского союза опустились до критической отметки ниже 33%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, осталось всего около 35,04 млрд кубометров голубого топлива. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

Это минимальный показатель на данную дату за последние три года. Стремительное падение запасов свидетельствует о высоком потреблении газа в зимний период и недостаточных темпах восполнения ресурсов. Ситуация осложняется тем, что отопительный сезон в Европе еще не завершен — впереди как минимум месяц холодов. При сохранении текущих темпов отбора газа страны ЕС рискуют подойти к весне с практически пустыми хранилищами, что создаст серьезные проблемы для их заполнения к следующему зимнему сезону. Энергетический кризис в Европе, спровоцированный отказом от российского трубопроводного газа и переходом на более дорогой СПГ, продолжает оказывать давление на экономику и промышленность стран-членов ЕС. Рекордно низкие запасы в ПХГ могут привести к новому витку роста цен на газ и усугублению проблем с энергобезопасностью в регионе.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.

Новости

