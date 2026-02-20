https://ukraina.ru/20260220/evropa-zamerzaet-v-pkhg-ostalos-vsego-35-mlrd-kubometrov-gaza---1075868402.html
Европа замерзает: в ПХГ осталось всего 35 млрд кубометров газа
К концу февраля запасы природного газа в подземных хранилищах стран Европейского союза опустились до критической отметки ниже 33%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, осталось всего около 35,04 млрд кубометров голубого топлива. Об этом 20 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
новости
европа
ес
россия
газ
российский газ
сжиженный природный газ
Это минимальный показатель на данную дату за последние три года. Стремительное падение запасов свидетельствует о высоком потреблении газа в зимний период и недостаточных темпах восполнения ресурсов. Ситуация осложняется тем, что отопительный сезон в Европе еще не завершен — впереди как минимум месяц холодов. При сохранении текущих темпов отбора газа страны ЕС рискуют подойти к весне с практически пустыми хранилищами, что создаст серьезные проблемы для их заполнения к следующему зимнему сезону. Энергетический кризис в Европе, спровоцированный отказом от российского трубопроводного газа и переходом на более дорогой СПГ, продолжает оказывать давление на экономику и промышленность стран-членов ЕС. Рекордно низкие запасы в ПХГ могут привести к новому витку роста цен на газ и усугублению проблем с энергобезопасностью в регионе.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украина хочет хаоса, провалы ВСУ, "вой Каллас на луну". Хроника событий на утро 20 февраля.
европа
россия
новости, европа, ес, россия, газ, российский газ, сжиженный природный газ
Новости, Европа, ЕС, Россия, газ, российский газ, сжиженный природный газ
Это минимальный показатель на данную дату за последние три года. Стремительное падение запасов свидетельствует о высоком потреблении газа в зимний период и недостаточных темпах восполнения ресурсов.
Ситуация осложняется тем, что отопительный сезон в Европе еще не завершен — впереди как минимум месяц холодов. При сохранении текущих темпов отбора газа страны ЕС рискуют подойти к весне с практически пустыми хранилищами, что создаст серьезные проблемы для их заполнения к следующему зимнему сезону.
Энергетический кризис в Европе, спровоцированный отказом от российского трубопроводного газа и переходом на более дорогой СПГ, продолжает оказывать давление на экономику и промышленность стран-членов ЕС. Рекордно низкие запасы в ПХГ могут привести к новому витку роста цен на газ и усугублению проблем с энергобезопасностью в регионе.