"Стиснув зубы": Куликов рассказал, как Куба переживет очередной виток блокады США

Куба столкнулась с проблемами электричества и топлива из-за нефтяной блокады США. Вся история постреволюционной Кубы состоит из периодов улучшения и ухудшения в условиях постоянной блокады со стороны Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

Отвечая на вопрос журналиста о судьбе Кубы, где из-за нефтяной блокады США возникли проблемы с бензином и электричеством, Куликов напомнил об историческом опыте республики. "Вся история постреволюционной Кубы состоит из таких периодов улучшения и ухудшения в условиях постоянной блокады. Понятно, что кубинцы будут искать способы возобновить поставки углеводородов с помощью России и Китая. Какие-то варианты будут найдены", — заявил политолог.По словам собеседника издания, жители мятежного острова привыкли к трудностям. "Конечно, мы не можем оценить состояние кубинского населения в условиях всемирного общества потребления. Но продержаться какое-то время, стиснув зубы – Кубе к такому не привыкать", — подчеркнул Дмитрий Куликов.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Про изменение дипломатической риторики и другие аспекты урегулирования конфликта на Украине — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.

