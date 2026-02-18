https://ukraina.ru/20260218/vorvalis-i-zakrepilis-alekhin-raskryl-kak-rossiyskie-shturmoviki-vybili-vsu-iz-pokrovki-1075760203.html

Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки

Штурмовые подразделения группировки "Север" ворвались в Покровку на стыке Сумской и Белгородской областей и закрепились на позициях. Противник потерял основные силы пехоты в контратаках, не сумев вернуть позиции. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Алехин сообщил про обострение ситуации на стыке границы Сумской и Белгородской областей. "Накануне Минобороны РФ подтвердило, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате решительного флангового маневра ворвались в населенный пункт Покровка и основательно закрепились в нем", — заявил эксперт.По информации обозревателя, ВСУ предприняли несколько контратак, но потеряли основные силы пехоты из подразделений 122-й бригады территориальной обороны и 253-го штурмового полка. "В боях за Покровку отличились наши штурмовики 34-й гвардейской мотострелковой бригады", — пояснил Алехин.Обозреватель отметил умелую работу расчетов FPV 325-го полка. Они расчищают дорогу пехоте, в круглосуточном режиме ведут наблюдение за огневыми точками ВСУ, контролируют перемещение мобильных и диверсионных групп ВСУ, выкуривают их из закрепленных позиций и пунктов дислокации, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.

