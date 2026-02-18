Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки - 18.02.2026 Украина.ру
Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки
Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки - 18.02.2026 Украина.ру
Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки
Штурмовые подразделения группировки "Север" ворвались в Покровку на стыке Сумской и Белгородской областей и закрепились на позициях. Противник потерял основные силы пехоты в контратаках, не сумев вернуть позиции. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-02-18T06:00
2026-02-18T06:00
Алехин сообщил про обострение ситуации на стыке границы Сумской и Белгородской областей. "Накануне Минобороны РФ подтвердило, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате решительного флангового маневра ворвались в населенный пункт Покровка и основательно закрепились в нем", — заявил эксперт.По информации обозревателя, ВСУ предприняли несколько контратак, но потеряли основные силы пехоты из подразделений 122-й бригады территориальной обороны и 253-го штурмового полка. "В боях за Покровку отличились наши штурмовики 34-й гвардейской мотострелковой бригады", — пояснил Алехин.Обозреватель отметил умелую работу расчетов FPV 325-го полка. Они расчищают дорогу пехоте, в круглосуточном режиме ведут наблюдение за огневыми точками ВСУ, контролируют перемещение мобильных и диверсионных групп ВСУ, выкуривают их из закрепленных позиций и пунктов дислокации, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Ворвались и закрепились: Алехин раскрыл, как российские штурмовики выбили ВСУ из Покровки

06:00 18.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Штурмовые подразделения группировки "Север" ворвались в Покровку на стыке Сумской и Белгородской областей и закрепились на позициях. Противник потерял основные силы пехоты в контратаках, не сумев вернуть позиции. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин сообщил про обострение ситуации на стыке границы Сумской и Белгородской областей. "Накануне Минобороны РФ подтвердило, что штурмовые подразделения группировки войск "Север" в результате решительного флангового маневра ворвались в населенный пункт Покровка и основательно закрепились в нем", — заявил эксперт.
По информации обозревателя, ВСУ предприняли несколько контратак, но потеряли основные силы пехоты из подразделений 122-й бригады территориальной обороны и 253-го штурмового полка. "В боях за Покровку отличились наши штурмовики 34-й гвардейской мотострелковой бригады", — пояснил Алехин.
Обозреватель отметил умелую работу расчетов FPV 325-го полка. Они расчищают дорогу пехоте, в круглосуточном режиме ведут наблюдение за огневыми точками ВСУ, контролируют перемещение мобильных и диверсионных групп ВСУ, выкуривают их из закрепленных позиций и пунктов дислокации, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" ведут встречные бои в Сумской области, чтобы растянуть оборону ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния