"Стена из разрывов": Кнутов о том, как зенитная завеса защищала Москву в годы Великой Отечественной войны
"Стена из разрывов": Кнутов о том, как зенитная завеса защищала Москву в годы Великой Отечественной войны - 18.02.2026 Украина.ру
"Стена из разрывов": Кнутов о том, как зенитная завеса защищала Москву в годы Великой Отечественной войны
На Украине реализуются две программы развития беспилотной авиации, включая создание "Стены дронов", которая работает по принципу зенитной завесы. Однако выделенных выделенных союзниками 2,5 млрд недостаточно для эффективной работы этой системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях в Рамштайне западные союзники согласовали военную помощь Украине в размере 38 млрд долларов. В том числе два млрд предполагается потратить на усиление украинской ПВО. Помимо прочего на дроны будет выделено 2,5 млрд долларов.Кнутов объяснил, на что пойдут выделенные на дроны средства. "Сейчас на Украине реализуются две программы. Одна из них предусматривает выделение дронов ПВО из состава Сил беспилотных систем. То есть подразделения, которые занимаются противовоздушной обороной, будут самостоятельными. Это сделано для того, чтобы их не привлекали для решения других задач", — заявил эксперт.По словам собеседника издания, вторая программа представляет технологический интерес. "На Украине проходят испытания европейской "Стены дронов", которая работает по принципу зенитной завесы. К примеру, зенитная занавеса в годы Великой Отечественной войны эффективно защищала Москву. Всего 2,5% немецких экипажей смогли прорваться через нее. Остальные сбрасывали бомбы и летели назад", — пояснил Кнутов.Он уточнил, что "стена дронов" работает по похожему принципу: во время налета беспилотники поднимаются в воздух, а радар определяет, в какую группу беспилотников летит крылатая ракета. "Дроны выдвигаются вперед и таранят эту цель. Образовавшаяся брешь заполняется новыми дронами. Всем этим управляет искусственный интеллект. Система работает в связке с ЗРК и боевыми лазерами британской разработки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
украина, россия, москва, юрий кнутов, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, технологии, дроны, беспилотники, спецоперация, война на украине, вов, военный эксперт
Украина, Россия, Москва, Юрий Кнутов, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, технологии, дроны, беспилотники, Спецоперация, война на Украине, ВОВ, военный эксперт

"Стена из разрывов": Кнутов о том, как зенитная завеса защищала Москву в годы Великой Отечественной войны

04:15 18.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
На Украине реализуются две программы развития беспилотной авиации, включая создание "Стены дронов", которая работает по принципу зенитной завесы. Однако выделенных выделенных союзниками 2,5 млрд недостаточно для эффективной работы этой системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях в Рамштайне западные союзники согласовали военную помощь Украине в размере 38 млрд долларов. В том числе два млрд предполагается потратить на усиление украинской ПВО. Помимо прочего на дроны будет выделено 2,5 млрд долларов.
Кнутов объяснил, на что пойдут выделенные на дроны средства. "Сейчас на Украине реализуются две программы. Одна из них предусматривает выделение дронов ПВО из состава Сил беспилотных систем. То есть подразделения, которые занимаются противовоздушной обороной, будут самостоятельными. Это сделано для того, чтобы их не привлекали для решения других задач", — заявил эксперт.
По словам собеседника издания, вторая программа представляет технологический интерес. "На Украине проходят испытания европейской "Стены дронов", которая работает по принципу зенитной завесы. К примеру, зенитная занавеса в годы Великой Отечественной войны эффективно защищала Москву. Всего 2,5% немецких экипажей смогли прорваться через нее. Остальные сбрасывали бомбы и летели назад", — пояснил Кнутов.
Он уточнил, что "стена дронов" работает по похожему принципу: во время налета беспилотники поднимаются в воздух, а радар определяет, в какую группу беспилотников летит крылатая ракета.
"Дроны выдвигаются вперед и таранят эту цель. Образовавшаяся брешь заполняется новыми дронами. Всем этим управляет искусственный интеллект. Система работает в связке с ЗРК и боевыми лазерами британской разработки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.
