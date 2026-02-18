Грядут серьезные перестановки в верхах киевского режима. Последние инсайды - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/gryadut-sereznye-perestanovki-v-verkhakh-kievskogo-rezhima-1075770919.html
Грядут серьезные перестановки в верхах киевского режима. Последние инсайды
Грядут серьезные перестановки в верхах киевского режима. Последние инсайды - 18.02.2026 Украина.ру
Грядут серьезные перестановки в верхах киевского режима. Последние инсайды
Интереснейшие инсайды приходят из Киева относительно грядущих больших изменений в силовом блоке украинского недогосударства и часть этой информации уже успела разойтись по медиа в виде встречи Зеленского с генералом Покладом (а он де-факто руководит СБУ), с анонсом некой чистки внутри этой спецслужбы.
2026-02-18T14:48
2026-02-18T14:48
мнения
весь павлив
владимир зеленский
киев
трамп и зеленский
лондон
кирилл буданов
верховная рада
сбу
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075773265_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a241fda93d13b021a45f2c2ecaeab6ca.jpg
И это медиашум неспроста. Однако то, что рассказывают источники, выглядит куда более впечатляюще, чем просто чистки в СБУ, потому что в сопоставлении с публичной картинкой поступающая информация похожа либо на серьёзный перевзвес баланса сил внутри силового сектора, либо на контригру Вашингтона против Лондона (а вернее всего и то и другое), который в последние недели ощутимо усилился в Киеве и ведёт системную работу по продвижению своей конфигурации в украинских спецслужбах. Включая ангажирование нового руководителя ГУР Иващенко, где уже идут перестановки и увольнения людей, ориентированных на Буданова* и через него на Соединённые Штаты. И на этом фоне появляется информация о том, что Поклад может возглавить Службу внешней разведки Украины, при этом сохранив полный контроль над СБУ, тогда как нынешний исполняющий обязанности руководителя СБУ Хмара должен скоро пройти через голосование Верховной Рады и получить назначение уже без приставки и.о. И при этом он полностью ориентирован на Поклада, а через него на американскую сторону, и потому появление Поклада рядом с Зеленским на фоне анонсированных перестановок может быть не столько инициативой самого Зеленского, сколько шагом, на который его могли настоятельно подтолкнуть, учитывая что в переговорном треке и по теме выборов Зеленский занял пролондонскую позицию и демонстрирует готовность к конфронтации с Вашингтоном, включая фактический отказ выполнять обещания, данные после саммита на Аляске по Донбассу, гуманитарным вопросам и другим пунктам. И потому возможные изменения в силовом блоке выглядят как инструмент давления на него, поскольку Служба внешней разведки долгое время оставалась структурой в тени, тогда как СБУ воспринимается как главный репрессивный и политический инструмент, хотя значительная часть громких операций, приписываемых СБУ в период руководства Малюка*, на деле реализовывалась ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины - Ред.) и, как раз, Службой внешней разведки. Да, после 2022 года роль и вес ГУР Министерства обороны Украины радикально выросли, фактически приблизившись по влиянию к Службе безопасности Украины, а СВР была в тени. Служба внешней разведки вообще, в последние годы возглавлялась персонами малоприметными, малозначимыми, политически не тяжеловесами, и на публичной поверхности она выглядела куда менее влиятельной, чем СБУ или ГУР МО. Однако по моей информации по части встроенности в западное разведсообщество, по части адаптированности к методам и технологиям западных операций именно СВР после четырнадцатого года оказалась впереди планеты всей внутри украинского силового блока, и если Служба безопасности в своей контрразведывательной составляющей это в значительной степени американская история с ориентацией на ЦРУ и АНБ, а ГУР МО встроено в разведывательно-диверсионный контур и работает в логике специальных операций, то СВР это классический западный intelligence в чистом виде, так называемая яйцеголовая разведка, где люди работают не ножом и пистолетом, а прежде всего головой, аналитикой, экономикой и геоэкономикой, и особенно после 2022 года, как рассказывают источники, СВР фактически превратилась в филиал западных спецслужб, где сотрудники западных разведок присутствуют на постоянной основе, где представители дипломатических миссий регулярно появляются, и это именно intelligence в западном понимании, то есть экономическая разведка, информационная разведка, аналитическая работа, сбор и обработка данных. И в этом смысле "Лес" стала ключевым узлом интеграции Украины в западную разведывательную архитектуру. Тут нужно маленькое отступление. Внутри профессиональной среды существуют свои условные названия, ГУР МО называют "Островом", поскольку их штаб находится на Рыбальском острове, как бы между Подолом и центром Киева, а СВР называют "Лесом", потому что исторически их главк располагался в северной части города в районе Пущи Водицы, куда в первые дни войны был прилет и после чего они переместились в другое место. Но, это "лирика" для чистоты понимания, так сказать. Ну, и вот, эта структура, по сути ставшая проводником западных методик и стандартов, долгое время возглавлялась человеком, которого сложно назвать публичным тяжеловесом, но который идеально вписывался в логику яйцеголовой разведки. её возглавлял Литвиненко, типичный представитель этой школы (он потом недолго возглавлял СНБО). Потом главой СВР был некоторое время нынешний глава ГУР МО Иващенко (тоже человек без веса и амбиций). А после его ухода должность руководителя СВР некоторое время оставалась вакантной, что само по себе указывает на поиски новой конфигурации влияния внутри силового блока. И возможный приход туда сейчас Поклада, человека явно не из мира аналитики, информационной или экономической разведки, а из мира прямых действий, спецопераций, причем зачастую грязных и чёрных операций, убийств и прочего инструментария силового давления, выглядит историей более чем показательной.Фактически, за этим стоят американцы, что, в общем, совершенно очевидно, учитывая, что Поклад это совершенно американский фрукт и их прямой ставленник. И если он действительно получает СВР под свой контроль, то значит американцы решили забрать эту структуру под себя, вероятно для того, чтобы начать её очищение от чрезмерной включённости в европейский разведывательный спрут и теперь США хотят превратить в абсолютно американоориентированный инструмент. Происходит это, как мне кажется, с одной единственной целью, потому что других рациональных объяснений такой перестановке я не вижу: Вашингтон не испытывает иллюзий насчет Евро-Атлантического партнерства и приготовился к серьёзнейшему соревнованию с Лондоном и, возможно, с Берлином с его БНД, то есть немецкой внешней разведкой, а также к противостоянию французским структурам внешней разведки в борьбе за Украину. Иного смысла перемещать такого головореза, как Поклад, в сферу классического intelligence я не наблюдаю. Посмотрим, произойдёт ли это, но дыма без огня не бывает, а если Поклад получит под свой контроль СВР, проведёт анонсированные чистки в СБУ, о которых шла речь на его встрече с Зеленским, и при этом сохранит контроль над самой Службой безопасности, то это будет радикальное усиление американского ставленника в украинском силовом блоке. Он и так считался самым доверенным и ключевым силовиком для США на Украине, а в таком случае концентрация влияния станет почти монопольной. Тогда вся конструкция выглядит как принятие американцами факта, что за Украину придётся сражаться уже всерьёз, а выкорчёвывание СВР Украины из сеточки европейского разведывательного спрута и её вырезание из европейского контура становится не метафорой, а конкретной операцией. Если это действительно произойдёт, а инсайдеры говорят об этом весьма уверенно и подчёркивают, что Зеленский в данном случае не может отказать американцам, поскольку по-прежнему сильно от них зависит, то перед нами качественный сдвиг. Да, по переговорному треку у него многое получается в рамках задуманного на Туманном Альбионе и он продолжает петлять. Но вопросы разведки сложнее, здесь пространство для манёвра куда меньше. В избирательной истории можно тянуть время, ссылаться на обстоятельства и множить факторы, а в силовом контуре решения принимаются жёстче и быстрее. Поэтому ситуация крайне показательна и наблюдать за её развитием стоит внимательно. Складывается впечатление, что Штаты не готовы сдаваться и намерены побороться с Лондоном за Киев по-настоящему. За последние полгода они проделали большую работу, но, похоже, слишком увлеклись торгами с Москвой, используя Зеленского как элемент сделки, и в этот момент проморгали активность Лондона. Сейчас, судя по всему, это осознали и переходят к активным действиям. Наблюдаем с интересом, потому что развязка может оказаться куда более жёсткой, чем многим кажется. Ну, да и слава Богу – Сожрите друг друга!О том, что произошло на Мюнхенской конференции по безопасности - в статье Михаила Павлива "По следам мюнхенской конференции. Зеленский выступил на корпоративе за денюжку!"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
киев
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075773265_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_b737d95f820ffdf94c89fa5f84ed5519.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, весь павлив, владимир зеленский, киев, трамп и зеленский, лондон, кирилл буданов, верховная рада, сбу, служба внешней разведки
Мнения, весь Павлив, Владимир Зеленский, Киев, Трамп и Зеленский, Лондон, Кирилл Буданов, Верховная Рада, СБУ, Служба внешней разведки

Грядут серьезные перестановки в верхах киевского режима. Последние инсайды

14:48 18.02.2026
 
© Фото : V_Zelenskiy_official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : V_Zelenskiy_official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Интереснейшие инсайды приходят из Киева относительно грядущих больших изменений в силовом блоке украинского недогосударства и часть этой информации уже успела разойтись по медиа в виде встречи Зеленского с генералом Покладом (а он де-факто руководит СБУ), с анонсом некой чистки внутри этой спецслужбы.
И это медиашум неспроста. Однако то, что рассказывают источники, выглядит куда более впечатляюще, чем просто чистки в СБУ, потому что в сопоставлении с публичной картинкой поступающая информация похожа либо на серьёзный перевзвес баланса сил внутри силового сектора, либо на контригру Вашингтона против Лондона (а вернее всего и то и другое), который в последние недели ощутимо усилился в Киеве и ведёт системную работу по продвижению своей конфигурации в украинских спецслужбах. Включая ангажирование нового руководителя ГУР Иващенко, где уже идут перестановки и увольнения людей, ориентированных на Буданова* и через него на Соединённые Штаты.
И на этом фоне появляется информация о том, что Поклад может возглавить Службу внешней разведки Украины, при этом сохранив полный контроль над СБУ, тогда как нынешний исполняющий обязанности руководителя СБУ Хмара должен скоро пройти через голосование Верховной Рады и получить назначение уже без приставки и.о. И при этом он полностью ориентирован на Поклада, а через него на американскую сторону, и потому появление Поклада рядом с Зеленским на фоне анонсированных перестановок может быть не столько инициативой самого Зеленского, сколько шагом, на который его могли настоятельно подтолкнуть, учитывая что в переговорном треке и по теме выборов Зеленский занял пролондонскую позицию и демонстрирует готовность к конфронтации с Вашингтоном, включая фактический отказ выполнять обещания, данные после саммита на Аляске по Донбассу, гуманитарным вопросам и другим пунктам.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
И потому возможные изменения в силовом блоке выглядят как инструмент давления на него, поскольку Служба внешней разведки долгое время оставалась структурой в тени, тогда как СБУ воспринимается как главный репрессивный и политический инструмент, хотя значительная часть громких операций, приписываемых СБУ в период руководства Малюка*, на деле реализовывалась ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины - Ред.) и, как раз, Службой внешней разведки.
Да, после 2022 года роль и вес ГУР Министерства обороны Украины радикально выросли, фактически приблизившись по влиянию к Службе безопасности Украины, а СВР была в тени. Служба внешней разведки вообще, в последние годы возглавлялась персонами малоприметными, малозначимыми, политически не тяжеловесами, и на публичной поверхности она выглядела куда менее влиятельной, чем СБУ или ГУР МО.
Однако по моей информации по части встроенности в западное разведсообщество, по части адаптированности к методам и технологиям западных операций именно СВР после четырнадцатого года оказалась впереди планеты всей внутри украинского силового блока, и если Служба безопасности в своей контрразведывательной составляющей это в значительной степени американская история с ориентацией на ЦРУ и АНБ, а ГУР МО встроено в разведывательно-диверсионный контур и работает в логике специальных операций, то СВР это классический западный intelligence в чистом виде, так называемая яйцеголовая разведка, где люди работают не ножом и пистолетом, а прежде всего головой, аналитикой, экономикой и геоэкономикой, и особенно после 2022 года, как рассказывают источники, СВР фактически превратилась в филиал западных спецслужб, где сотрудники западных разведок присутствуют на постоянной основе, где представители дипломатических миссий регулярно появляются, и это именно intelligence в западном понимании, то есть экономическая разведка, информационная разведка, аналитическая работа, сбор и обработка данных.

И в этом смысле "Лес" стала ключевым узлом интеграции Украины в западную разведывательную архитектуру. Тут нужно маленькое отступление. Внутри профессиональной среды существуют свои условные названия, ГУР МО называют "Островом", поскольку их штаб находится на Рыбальском острове, как бы между Подолом и центром Киева, а СВР называют "Лесом", потому что исторически их главк располагался в северной части города в районе Пущи Водицы, куда в первые дни войны был прилет и после чего они переместились в другое место. Но, это "лирика" для чистоты понимания, так сказать.

Ну, и вот, эта структура, по сути ставшая проводником западных методик и стандартов, долгое время возглавлялась человеком, которого сложно назвать публичным тяжеловесом, но который идеально вписывался в логику яйцеголовой разведки. её возглавлял Литвиненко, типичный представитель этой школы (он потом недолго возглавлял СНБО). Потом главой СВР был некоторое время нынешний глава ГУР МО Иващенко (тоже человек без веса и амбиций). А после его ухода должность руководителя СВР некоторое время оставалась вакантной, что само по себе указывает на поиски новой конфигурации влияния внутри силового блока. И возможный приход туда сейчас Поклада, человека явно не из мира аналитики, информационной или экономической разведки, а из мира прямых действий, спецопераций, причем зачастую грязных и чёрных операций, убийств и прочего инструментария силового давления, выглядит историей более чем показательной.
Фактически, за этим стоят американцы, что, в общем, совершенно очевидно, учитывая, что Поклад это совершенно американский фрукт и их прямой ставленник. И если он действительно получает СВР под свой контроль, то значит американцы решили забрать эту структуру под себя, вероятно для того, чтобы начать её очищение от чрезмерной включённости в европейский разведывательный спрут и теперь США хотят превратить в абсолютно американоориентированный инструмент. Происходит это, как мне кажется, с одной единственной целью, потому что других рациональных объяснений такой перестановке я не вижу: Вашингтон не испытывает иллюзий насчет Евро-Атлантического партнерства и приготовился к серьёзнейшему соревнованию с Лондоном и, возможно, с Берлином с его БНД, то есть немецкой внешней разведкой, а также к противостоянию французским структурам внешней разведки в борьбе за Украину. Иного смысла перемещать такого головореза, как Поклад, в сферу классического intelligence я не наблюдаю.
Посмотрим, произойдёт ли это, но дыма без огня не бывает, а если Поклад получит под свой контроль СВР, проведёт анонсированные чистки в СБУ, о которых шла речь на его встрече с Зеленским, и при этом сохранит контроль над самой Службой безопасности, то это будет радикальное усиление американского ставленника в украинском силовом блоке. Он и так считался самым доверенным и ключевым силовиком для США на Украине, а в таком случае концентрация влияния станет почти монопольной. Тогда вся конструкция выглядит как принятие американцами факта, что за Украину придётся сражаться уже всерьёз, а выкорчёвывание СВР Украины из сеточки европейского разведывательного спрута и её вырезание из европейского контура становится не метафорой, а конкретной операцией. Если это действительно произойдёт, а инсайдеры говорят об этом весьма уверенно и подчёркивают, что Зеленский в данном случае не может отказать американцам, поскольку по-прежнему сильно от них зависит, то перед нами качественный сдвиг.
Да, по переговорному треку у него многое получается в рамках задуманного на Туманном Альбионе и он продолжает петлять. Но вопросы разведки сложнее, здесь пространство для манёвра куда меньше. В избирательной истории можно тянуть время, ссылаться на обстоятельства и множить факторы, а в силовом контуре решения принимаются жёстче и быстрее. Поэтому ситуация крайне показательна и наблюдать за её развитием стоит внимательно. Складывается впечатление, что Штаты не готовы сдаваться и намерены побороться с Лондоном за Киев по-настоящему. За последние полгода они проделали большую работу, но, похоже, слишком увлеклись торгами с Москвой, используя Зеленского как элемент сделки, и в этот момент проморгали активность Лондона. Сейчас, судя по всему, это осознали и переходят к активным действиям. Наблюдаем с интересом, потому что развязка может оказаться куда более жёсткой, чем многим кажется. Ну, да и слава Богу – Сожрите друг друга!
О том, что произошло на Мюнхенской конференции по безопасности - в статье Михаила Павлива "По следам мюнхенской конференции. Зеленский выступил на корпоративе за денюжку!"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Мнениявесь ПавливВладимир ЗеленскийКиевТрамп и ЗеленскийЛондонКирилл БудановВерховная РадаСБУСлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
18:11Запорожская АЭС получила от Ростехнадзора 10-летнюю лицензию на эксплуатацию
18:07Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
18:05Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
17:59Судьи МУС попали под каток американской финансовой системы
17:57"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
17:51Глава офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Новости к этому часу
17:33Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу
17:27Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
17:23Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
17:23Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023
17:16Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко
17:16Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби
17:14Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского
17:04"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России
16:40Украинская сторона подтверждает продолжение переговоров
16:21Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
16:00МИД Украины призвал к санкционной атаке на президента Белоруссии
16:00София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"
15:51США обсуждает проекты с РФ, Венгрия прекратила поставки топлива на Украину. Новости к этому часу
Лента новостейМолния