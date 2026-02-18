https://ukraina.ru/20260218/gryadut-sereznye-perestanovki-v-verkhakh-kievskogo-rezhima-1075770919.html

Грядут серьезные перестановки в верхах киевского режима. Последние инсайды

Интереснейшие инсайды приходят из Киева относительно грядущих больших изменений в силовом блоке украинского недогосударства и часть этой информации уже успела разойтись по медиа в виде встречи Зеленского с генералом Покладом (а он де-факто руководит СБУ), с анонсом некой чистки внутри этой спецслужбы.

И это медиашум неспроста. Однако то, что рассказывают источники, выглядит куда более впечатляюще, чем просто чистки в СБУ, потому что в сопоставлении с публичной картинкой поступающая информация похожа либо на серьёзный перевзвес баланса сил внутри силового сектора, либо на контригру Вашингтона против Лондона (а вернее всего и то и другое), который в последние недели ощутимо усилился в Киеве и ведёт системную работу по продвижению своей конфигурации в украинских спецслужбах. Включая ангажирование нового руководителя ГУР Иващенко, где уже идут перестановки и увольнения людей, ориентированных на Буданова* и через него на Соединённые Штаты. И на этом фоне появляется информация о том, что Поклад может возглавить Службу внешней разведки Украины, при этом сохранив полный контроль над СБУ, тогда как нынешний исполняющий обязанности руководителя СБУ Хмара должен скоро пройти через голосование Верховной Рады и получить назначение уже без приставки и.о. И при этом он полностью ориентирован на Поклада, а через него на американскую сторону, и потому появление Поклада рядом с Зеленским на фоне анонсированных перестановок может быть не столько инициативой самого Зеленского, сколько шагом, на который его могли настоятельно подтолкнуть, учитывая что в переговорном треке и по теме выборов Зеленский занял пролондонскую позицию и демонстрирует готовность к конфронтации с Вашингтоном, включая фактический отказ выполнять обещания, данные после саммита на Аляске по Донбассу, гуманитарным вопросам и другим пунктам. И потому возможные изменения в силовом блоке выглядят как инструмент давления на него, поскольку Служба внешней разведки долгое время оставалась структурой в тени, тогда как СБУ воспринимается как главный репрессивный и политический инструмент, хотя значительная часть громких операций, приписываемых СБУ в период руководства Малюка*, на деле реализовывалась ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины - Ред.) и, как раз, Службой внешней разведки. Да, после 2022 года роль и вес ГУР Министерства обороны Украины радикально выросли, фактически приблизившись по влиянию к Службе безопасности Украины, а СВР была в тени. Служба внешней разведки вообще, в последние годы возглавлялась персонами малоприметными, малозначимыми, политически не тяжеловесами, и на публичной поверхности она выглядела куда менее влиятельной, чем СБУ или ГУР МО. Однако по моей информации по части встроенности в западное разведсообщество, по части адаптированности к методам и технологиям западных операций именно СВР после четырнадцатого года оказалась впереди планеты всей внутри украинского силового блока, и если Служба безопасности в своей контрразведывательной составляющей это в значительной степени американская история с ориентацией на ЦРУ и АНБ, а ГУР МО встроено в разведывательно-диверсионный контур и работает в логике специальных операций, то СВР это классический западный intelligence в чистом виде, так называемая яйцеголовая разведка, где люди работают не ножом и пистолетом, а прежде всего головой, аналитикой, экономикой и геоэкономикой, и особенно после 2022 года, как рассказывают источники, СВР фактически превратилась в филиал западных спецслужб, где сотрудники западных разведок присутствуют на постоянной основе, где представители дипломатических миссий регулярно появляются, и это именно intelligence в западном понимании, то есть экономическая разведка, информационная разведка, аналитическая работа, сбор и обработка данных. И в этом смысле "Лес" стала ключевым узлом интеграции Украины в западную разведывательную архитектуру. Тут нужно маленькое отступление. Внутри профессиональной среды существуют свои условные названия, ГУР МО называют "Островом", поскольку их штаб находится на Рыбальском острове, как бы между Подолом и центром Киева, а СВР называют "Лесом", потому что исторически их главк располагался в северной части города в районе Пущи Водицы, куда в первые дни войны был прилет и после чего они переместились в другое место. Но, это "лирика" для чистоты понимания, так сказать. Ну, и вот, эта структура, по сути ставшая проводником западных методик и стандартов, долгое время возглавлялась человеком, которого сложно назвать публичным тяжеловесом, но который идеально вписывался в логику яйцеголовой разведки. её возглавлял Литвиненко, типичный представитель этой школы (он потом недолго возглавлял СНБО). Потом главой СВР был некоторое время нынешний глава ГУР МО Иващенко (тоже человек без веса и амбиций). А после его ухода должность руководителя СВР некоторое время оставалась вакантной, что само по себе указывает на поиски новой конфигурации влияния внутри силового блока. И возможный приход туда сейчас Поклада, человека явно не из мира аналитики, информационной или экономической разведки, а из мира прямых действий, спецопераций, причем зачастую грязных и чёрных операций, убийств и прочего инструментария силового давления, выглядит историей более чем показательной.Фактически, за этим стоят американцы, что, в общем, совершенно очевидно, учитывая, что Поклад это совершенно американский фрукт и их прямой ставленник. И если он действительно получает СВР под свой контроль, то значит американцы решили забрать эту структуру под себя, вероятно для того, чтобы начать её очищение от чрезмерной включённости в европейский разведывательный спрут и теперь США хотят превратить в абсолютно американоориентированный инструмент. Происходит это, как мне кажется, с одной единственной целью, потому что других рациональных объяснений такой перестановке я не вижу: Вашингтон не испытывает иллюзий насчет Евро-Атлантического партнерства и приготовился к серьёзнейшему соревнованию с Лондоном и, возможно, с Берлином с его БНД, то есть немецкой внешней разведкой, а также к противостоянию французским структурам внешней разведки в борьбе за Украину. Иного смысла перемещать такого головореза, как Поклад, в сферу классического intelligence я не наблюдаю. Посмотрим, произойдёт ли это, но дыма без огня не бывает, а если Поклад получит под свой контроль СВР, проведёт анонсированные чистки в СБУ, о которых шла речь на его встрече с Зеленским, и при этом сохранит контроль над самой Службой безопасности, то это будет радикальное усиление американского ставленника в украинском силовом блоке. Он и так считался самым доверенным и ключевым силовиком для США на Украине, а в таком случае концентрация влияния станет почти монопольной. Тогда вся конструкция выглядит как принятие американцами факта, что за Украину придётся сражаться уже всерьёз, а выкорчёвывание СВР Украины из сеточки европейского разведывательного спрута и её вырезание из европейского контура становится не метафорой, а конкретной операцией. Если это действительно произойдёт, а инсайдеры говорят об этом весьма уверенно и подчёркивают, что Зеленский в данном случае не может отказать американцам, поскольку по-прежнему сильно от них зависит, то перед нами качественный сдвиг. Да, по переговорному треку у него многое получается в рамках задуманного на Туманном Альбионе и он продолжает петлять. Но вопросы разведки сложнее, здесь пространство для манёвра куда меньше. В избирательной истории можно тянуть время, ссылаться на обстоятельства и множить факторы, а в силовом контуре решения принимаются жёстче и быстрее. Поэтому ситуация крайне показательна и наблюдать за её развитием стоит внимательно. Складывается впечатление, что Штаты не готовы сдаваться и намерены побороться с Лондоном за Киев по-настоящему. За последние полгода они проделали большую работу, но, похоже, слишком увлеклись торгами с Москвой, используя Зеленского как элемент сделки, и в этот момент проморгали активность Лондона. Сейчас, судя по всему, это осознали и переходят к активным действиям. Наблюдаем с интересом, потому что развязка может оказаться куда более жёсткой, чем многим кажется. Ну, да и слава Богу – Сожрите друг друга!О том, что произошло на Мюнхенской конференции по безопасности - в статье Михаила Павлива "По следам мюнхенской конференции. Зеленский выступил на корпоративе за денюжку!"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов



