Зеленский пытается усидеть на двух стульях: раскол в переговорной команде Киева. Итоги 17 февраля

Закрытый формат, открытые вопросы: консультации по Украине продолжаются. Делегация Украины в Женеве раскололась на два враждующих лагеря. Евросоюз хотел наказать Россию, а получил скандал с Грецией, Мальтой и портом в Индонезии

Территориальный вопрос, разногласия в Киеве и закрытые двери: что происходит в ЖеневеТрехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта, стартовавшие в Женеве 17 февраля, длятся уже более трех часов. Российскую делегацию на третьем раунде переговоров возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе делегации также начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков и другие представители.Предыдущий раунд трехсторонних консультаций проходил 4-5 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где делегацию РФ возглавлял Костюков. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, изменение состава делегации связано с расширением повестки — в Женеве планируется обсудить широкий ряд тем, включая территориальный вопрос.В переговорах также принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляет глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Тем временем издание The Economist сообщает о разногласиях внутри украинской делегации. По информации журнала, делегация разделилась на две коалиции с противоположными взглядами на скорейшее заключение мирного соглашения."Одно крыло, возглавляемое Будановым*, считает, что интересам Украины лучше всего послужит скорейшее соглашение под руководством США, и опасается, что окно возможностей для этого может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивого бывшего главы администрации Андрея Ермака, гораздо менее склонно к этому", — пишет издание.Отмечается, что Зеленский пытается найти баланс между двумя группами, одновременно продвигая и собственные идеи.Женевский дубль: пока мир следит за Украиной, США и Иран балансируют на грани войныВозможность нового военного конфликта США и Израиля с Ираном также обсуждалась в Женеве. Западная пресса уже давно пишет об эскалации противостояния. Вашингтон подкрепляет информационное давление не только грозными заявлениями официальных лиц, но и переброской ударной группы ВВС и ВМС США к границам исламской республики.Накануне встречи в Женеве США дополнительно перебросили 18 новейших истребителей пятого поколения F-35A Lightning II с самолетами-заправщиками KC-135 Stratotanker. До этого американские военные усилили свое присутствие в Иордании, откуда могут наноситься удары по Ирану совместно с ВВС Израиля.В итоге США сформировали мощную ударную группу. По разным оценкам, поддержку 30 многоцелевым F-35A окажут две эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagle (24 единицы) и эскадрилья штурмовиков A-10 Thunderbolt II (12 самолетов). С Аравийского моря их прикроет авианосец USS Abraham Lincoln с эскадрильей F-35C Lightning II и тремя эскадрильями истребителей F/A-18E/F Super Hornet.Иран накануне отверг ультиматум США и начал учения ВМС в Ормузском проливе с отработкой поражения морских и воздушных целей. Учения "Умный контроль над Ормузским проливом" продемонстрировали эффективность ракетных ударов с прибрежных территорий и островов, сообщило агентство ISNA.Вашингтон и Тегеран в Женеве намерены обсудить перспективы иранской ядерной программы. США требуют полного отказа от нее, Исламская Республика традиционно заявляет о своем праве на мирный атом. ООН, чей офис также находится в Женеве, перед угрозой эскалации занимает выжидательную позицию и осторожно выражает озабоченность.Делегации США и Ирана в Женеве, по информации CNN, попытаются согласовать решение, которое сдержит Вашингтон от развязывания новой войны. По мнению экспертов, США также заинтересованы в доступе к природным ресурсам Ирана.Президент США Дональд Трамп накануне встречи заявил, что в Тегеране "плохие переговорщики", иначе давно бы согласились на выгодную сделку. Исламскую Республику на переговорах представляет глава МИД Аббас Аракчи, американскую сторону — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.За несколько часов до встречи с иранскими переговорщиками, во вторник представители США провели переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили состояние иранской ядерной программы и перспективы санкций США, которые поддерживают Евросоюз, а также Великобритания и Украина.Предварительно переговорные позиции США и Иран согласовывали 6 февраля в Омане. Очередной раунд переговоров Вашингтон начинает с традиционной "позиции силы", демонстрируя готовность нанести ракетно-бомбовые удары без оглядки на ООН и так называемое международное сообщество. Израиль готов поддержать союзника, как в июле 2025 года, однако не спешит демонстрировать это слишком явно.Коалиция сомневающихся: Италия, Испания и Венгрия портят Брюсселю санкционную картинуВ Евросоюзе возникли острые разногласия при согласовании 20-го пакета антироссийских санкций. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на европейские источники, сразу несколько стран-членов ЕС выступили против ключевых ограничительных мер, предложенных Брюсселем.Греция и Мальта категорически отвергают полный запрет на предоставление любых услуг для морских поставок российской нефти. Для этих государств, традиционно связанных с судоходным бизнесом, предлагаемые меры могут обернуться серьёзными экономическими потерями.Ещё один блок противоречий касается географических санкций. Италия и Венгрия возражают против введения ограничений в отношении грузинского порта Кулеви, через который также может идти торговля с Россией. Греция и Мальта, в свою очередь, выступают против аналогичных санкций в отношении одного из портов Индонезии.Кроме того, Италия и Испания выразили сомнения в целесообразности санкционного давления на один из банков на Кубе. Мадрид и Рим, поддерживающие традиционные связи с островом, очевидно, не готовы жертвовать этими отношениями ради очередного пакета ограничений против Москвы.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

