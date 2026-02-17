"Задача России – обеспечить стабильность": Горбачев про растущее значение Северного морского пути - 17.02.2026 Украина.ру
"Задача России – обеспечить стабильность": Горбачев про растущее значение Северного морского пути
"Задача России – обеспечить стабильность": Горбачев про растущее значение Северного морского пути - 17.02.2026 Украина.ру
"Задача России – обеспечить стабильность": Горбачев про растущее значение Северного морского пути
США пытаются закрепиться в Гренландии, что ставит под угрозу отработанную систему базирования российской ядерной триады в Арктике. Севморпуть приобретает все большее значение для мирового судоходства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
В феврале этого года Североатлантический альянс запустил новую миссию под названием "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран НАТО в Арктике.Отвечая на вопрос про угрозы возможные НАТО для арктических владений России, Горбачев обратил внимание на растущее значение Северного морского коридора. "Прежде всего необходимо отметить, что с каждым годом Северный морской путь приобретает для нас и мирового судоходства все большее значение", — отметил Горбачев. По его словам, это относится и к Китаю, часть грузов которого идет этим путем. Задача России – обеспечить стабильность этого маршрута.Эксперт напомнил, что этот регион относится к району активного морского плавания Северного флота, в том числе подводных ракетных крейсеров стратегического назначения – части ядерной триады России. "И обретение американцами Гренландии ставит эту систему, которая отрабатывалась десятилетиями, под угрозу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.
США пытаются закрепиться в Гренландии, что ставит под угрозу отработанную систему базирования российской ядерной триады в Арктике. Севморпуть приобретает все большее значение для мирового судоходства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
В феврале этого года Североатлантический альянс запустил новую миссию под названием "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран НАТО в Арктике.
Отвечая на вопрос про угрозы возможные НАТО для арктических владений России, Горбачев обратил внимание на растущее значение Северного морского коридора.
"Прежде всего необходимо отметить, что с каждым годом Северный морской путь приобретает для нас и мирового судоходства все большее значение", — отметил Горбачев. По его словам, это относится и к Китаю, часть грузов которого идет этим путем. Задача России – обеспечить стабильность этого маршрута.
Эксперт напомнил, что этот регион относится к району активного морского плавания Северного флота, в том числе подводных ракетных крейсеров стратегического назначения – части ядерной триады России.
"И обретение американцами Гренландии ставит эту систему, которая отрабатывалась десятилетиями, под угрозу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.
