"Задача России – обеспечить стабильность": Горбачев про растущее значение Северного морского пути

США пытаются закрепиться в Гренландии, что ставит под угрозу отработанную систему базирования российской ядерной триады в Арктике. Севморпуть приобретает все большее значение для мирового судоходства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2026-02-17T04:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048419156_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_a51b5aea34b36e8bdd5f8a4089a3e80a.jpg

В феврале этого года Североатлантический альянс запустил новую миссию под названием "Арктический часовой", направленную на расширение военного присутствия стран НАТО в Арктике.Отвечая на вопрос про угрозы возможные НАТО для арктических владений России, Горбачев обратил внимание на растущее значение Северного морского коридора. "Прежде всего необходимо отметить, что с каждым годом Северный морской путь приобретает для нас и мирового судоходства все большее значение", — отметил Горбачев. По его словам, это относится и к Китаю, часть грузов которого идет этим путем. Задача России – обеспечить стабильность этого маршрута.Эксперт напомнил, что этот регион относится к району активного морского плавания Северного флота, в том числе подводных ракетных крейсеров стратегического назначения – части ядерной триады России. "И обретение американцами Гренландии ставит эту систему, которая отрабатывалась десятилетиями, под угрозу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.

2026

