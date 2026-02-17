https://ukraina.ru/20260217/terror-na-pritsel-otchego-zelenskiy-sobralsya-borotsya-s-pokusheniyami-na-svoyu-zhizn---1075731470.html

Террор на прицел! Отчего Зеленский собрался бороться с покушениями на свою жизнь

Сегодня на Украине трудно сказать, как извините, диарея влияет на качество и единство правящего класса и его фюрера-предводителя в лице просроченного недопрезидента Владимира Зеленского. Но воняет оттуда страшно

И дело не только в том, что от российских ракетно-дроновых ударов возмездия в Киеве и во многих городах страны пришла в негодность жилищно-коммунальная сфера, прорвало канализацию, и только сильный мороз, сковавший эти завалы и потоки продуктов человеческой жизнедеятельности, сдерживает вонь и смрад в пределах допустимого. Только там, где тепло, очень гнусно пахнет и развиваются условия для самых страшных эпидемий, потому что сил и средств для ремонта лопнувших труб ЖКХ на Украине нет.Проблема и не в депутатах парламента, которые вдруг резко застрадали "воспалением хитрости" в самой неожиданной форме – чтобы не ходить на заседания Верховной Рады и не штамповать там нужные Зеленскому и его команде документы, за что придется отвечать, народные избранники объявили, что у них, извините, диарея (по-простому – спасительный понос) и слегли в "больничку". Многие до санитаров с утками не добежали, и потому кабинеты и коридоры парламента проветрили, однако эффект пока слабый.Теперь вот потянуло и с улицы Банковой, куда после Мюнхенской конференции по безопасности вернулся Зеленский и дома его настигло возмездие за бесконтрольный и длинный язык. Выступая в Мюнхене, смелый Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин мог бы порадовать украинцев и европейцев, предложивших ему компромисс. В интервью изданию Politico он подчеркнул, что Украина уже пошла на множество уступок, однако один пункт он выделил особо. "Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — сказал Зеленский.Параллельно Зеленский оскорбил еще и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, перейдя на личности, как страдающая словесным недержанием базарная торговка, и заявив, что тот больше печется о своем животе, нежели о стране. И этим оскорбительными выпадами Зеленского против сильных сего в Европе были довольны. "А наш-то, наш, какой молодец, на президентов попер", - так и читается на лицах Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас. Однако дома, в Киеве его ждала ответка. Орбан намекнул, что Зеленский – просто дурак, Путин до диалога с мелюзгой не снизошел, но свое мнение о Зеленском высказал зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. В коротком видеосообщении на платформе Мах он сказал: "Тут вошь с остекленевшими глазками произнесла: "Наш самый большой компромисс, что Путин и его друзья не в тюрьме". Ну тогда с нашей стороны ответ совсем прост: зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404".Предельно просто и понятно получилось: Зеленский плодит смрад на этой планете только потому, что он своей работе делает нужное России дело – уничтожает свое лежбище, то есть неонацистскую Украину. Прекратит он это дело – станет не нужен и России, и следовательно, жить ему останется крайне недолго.Нужно отметить, что со стороны российских политиков первой величины это первая такая увязка существования Зеленского с судьбой неонацистской Украины. Оттягивались на Зеленском и за дичайшие благоглупости в делах и словах критиковали его все, кому не лень. Но чтобы вот так прямо, это впервые. И говорит это о том, что Зеленский уже достал так, что терпению и толерантности приходит конец.И до Зеленского, может быть, дошло, наконец, что, во-первых, живет он на этом свете, только благодаря тому, что Путин еще на заре специальной военной операции (СВО) пообещал лично премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не отдавать приказ о физическом уничтожении Зеленского. И Путин свое слово держит, несмотря на крайнюю степень оборзения и неблагодарности "клиента".Во-вторых, – и это главное! – в России найдутся и другие люди, которые таких обещаний Зеленскому не давали. И не трогают его потому, что к Путину прислушиваются. Но могут же и ослушаться и поспорить с Верховным главнокомандующим. Чтобы "нечаянно" нанести удар по неонацистскому режиму уничтожением его гнусного горе-предводителя, который открыто подтвердил, что его страна становится террористическим государством и исповедует террор, как главное средство борьбы. Например, для уничтожения ежемесячно 50 тысяч русских. Не солдат ВС России, а всех подряд русских…Жертвами индивидуального террора стали только четыре высокопоставленных российских генерала, трое из которых были взорваны насмерть. В Москве! Террор, как морок, периодически покрывает и столицу, и другие российские города, вызывая в обществе справедливый вопрос: доколе Россия не будет отвечать взаимно и адекватно?Ведь Россия может бороться с терроризмом еще с тех пор, как тот же Путин заявил, что когда террориста найдут и в нужнике, то и там замочат.И находили-таки! И мочили! Вспомним самые страшные страницы новейшей российской истории – две чеченские войны. Во главе с Путиным Россия выиграла их. И уже в декабре 2015 года глава ФСБ России Александр Бортников публично заявил, что, например, из 26 лидеров группировок, присягнувших "Исламскому государству" на Северном Кавказе, были ликвидированы 20. А в декабре 2017 года тот же Бортников заявил об окончательной ликвидации террористического подполья на Северном Кавказе. А в январе 2021 года вместе с группой из 5 боевиков был уничтожен последний крупный полевой командир Аслан Бютукаев.Вспомним же этапы этого большого очищения. Но до этого еще при президенте Борисе Ельцине был ликвидирован главный мятежник и террорист-президент Чечни Джохар Дудаев. 21 апреля 1996 года его уконтрапупили в результате простой операции – отследили телефон и накрыли бомбами. В воздух были подняты 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 с самонаводящимися ракетами и Дудаев был убит ударом ракеты прямо во время разговора по телефону с тогдашним депутатом Госдумы Константином Боровым*. Сейчас Боровой* – знатный иноагент и судьбу не испытывает: воняет словесно, но с 2014 года живет в США в Лос-Анжелесе.При президентстве Путина зачистили и всех остальных: 13 февраля 2004 года в Дохе, столице Катара, взорвали в автомобиле и. о. президента Чечни Зелимхана Яндарбиева.Причем два сотрудника российского посольства — Анатолий Белашков (варианты фамилии — Билашков, Яблочков) и Василий Богачев (или Бочков, Покчов, Пугачев), являющимися работниками российских спецслужб, были арестованы за этот поступок и осуждены за него, как за преступление, местным судом. К пожизненному заключению. Но уже в декабре того же года МИД России удалось добиться экстрадиции осужденных, которых передали в Россию. В правительственном аэропорту "Внуково" их встретили, как героев, с воинскими почестями. Они занимались противодействием международному терроризму, как умели и могли, и заслужили почет.8 марта 2005 года в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ в селе Толстой-Юрт был убит следующий президент Чечни Аслан Масхадов, которого выследили в укрытии. В ходе штурма Масхадов оказал сопротивление, и спецназовцы привели в действие взрывное устройство, от ударной волны которого дом оказался полуразрушен, а террорист убит.После смерти Масхадова "президентом Чечни" стал вице-президент Абудл-Халим Садулаев. Но и он в ходе боестолкновения с сотрудниками российских правоохранительных органов и силовых структур был убит 17 июня 2006 года на окраине города Аргун. Президентство перешло к некому Доку Умарову, который пробегал дольше, аж до 2013 года, даже объявил себя "амиром Имарата Кавказ"**. Но тоже был уничтожен, и уже после него Чечня террористических президентов больше не избирала и должность эта была упразднена.Обращает на себя внимание и то, что как только спецслужбы начали уничтожение своих врагов и врагов России вполне законными военными средствами, предназначенными для войны, они кончили, выдавили из страны или отправили за решетку и всех других террористов рангом помельче – Шамиля Басаева, Салмана Радуева, Хаттаба и т. д. и т. п.И говорит это о том, что зря раздухарились украинские "херои" (так по-украински кличут героев, которые вопят "Слава Украине!") во главе с Зеленским. То, что они живы, – не их заслуга, а нежелание российских спецслужб марать о них руки (не хочется говорить о недоработке российских современных "судоплатовых").Но, повторюсь, на Украине сегодня не зря воняет, а диарея стала естественной реакцией на животный страх, который охватил и Зеленского и его "слуг народа". Если они допросятся, то от российских спецслужб им обязательно прилетит. И Зеленский, кажется, это уже прочухал и инициировал процесс радикального очищения Службы безопасности Украины (СБУ) от сотрудников, подозреваемых в лояльности внешним центрам влияния.Каким? А всяким. По итогам встречи с первым замглавы СБУ Александром Покладом, недофюрер-просрочка заявил в своем официальном канале: "Поручил Александру заняться вопросом очищения Службы безопасности Украины от тех, кто служит не Украине, а другим интересам".Зеленский, по его словам, поручил в кратчайшие сроки выявить и отстранить лиц, чья деятельность не соответствует государственным интересам. Плюс, конечно же, Зеленский спинным мозгом чует, что грядет жесткий внутренний передел власти, а значит, подлянку можно и нужно ждать от любого. Вот он и суетится, прикрывает от расстройства и спину, и все, что ниже.…А можно же еще отлавливать самых озверелых экземпляров, переправлять их в Россию и судить их там открыто. За терроризм, военные преступления и преступления против человечности. Как Израиль похитил в 1960 году в Аргентине палача Адольфа Эйхмана, который в гитлеровской рейхе занимался "еврейским вопросом" и был лично причастен к Холокосту Но это другой разговор…Еще о борьбе с терроризмом читайте в статье "Слепая зона. Почему украинских террористов задерживают после, а не до"*объявлен в России иноагентом**организация, деятельность которой запрещена территории РФ как экстремистской и террористической

