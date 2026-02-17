https://ukraina.ru/20260217/poka-delegatsii-leteli-v-zhenevu-vsu-popytalis-atakovat-rossiyu-khronika-sobytiy-na-1300-17-fevralya--1075720927.html

Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраля

Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраля - 17.02.2026 Украина.ру

Пока делегации летели в Женеву, ВСУ попытались атаковать Россию. Хроника событий на 13:00 17 февраля

Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с США и Украиной. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник обвинил украинскую сторону в намеренном обострении в дни переговоров. Владимир Зеленский пригрозил России санкциями в первый день женевских консультаций

2026-02-17T13:00

2026-02-17T13:00

2026-02-17T14:09

эксклюзив

хроники

россия

женева

москва

переговоры

новости переговоров

новости о переговорах россии и украины

перемирие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075723920_0:145:2990:1827_1920x0_80_0_0_5cb232943ead0f90db450b6ba70d66b4.jpg

В Женеве стартует новый раунд переговоров: российская делегация уже на местеСамолет специального отряда "Россия" Ил-96 доставил российскую делегацию в Женеву, где 17-18 февраля пройдет новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Москву на переговорах представляют более 20 человек во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. В составе делегации также начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, который руководил двумя предыдущими раундами консультаций.Одновременно в Швейцарию направляется спецпредставитель президента США Стив Уиткофф — его самолет уже пересек границу с Францией. Переговоры пройдут в закрытом формате с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов. Не исключены двусторонние контакты российских представителей с украинской стороной.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин лично дал членам делегации необходимые инструкции перед началом встречи.Основными темами обсуждения станут ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные аспекты. Отдельно может быть затронут вопрос о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Параллельно с основными переговорами в Женеве пройдут заседания рабочей группы по экономическим вопросам, в работе которой принимает участие глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Возвращение Владимира Мединского на пост главы российской делегации на переговорах в Женеве свидетельствует о решимости Москвы сместить акцент с военных вопросов на фундаментальные политические требования. Об этом сообщает издание Yle.Как отмечается в публикации, участие этого переговорщика подтверждает, что Кремль не намерен идти на уступки ни администрации президента США Дональда Трампа, ни европейским лидерам. Основная задача российского представителя — продемонстрировать неизменность позиции по ключевым пунктам безопасности."Москва намерена сделать упор на политических темах", — пишет автор публикации, добавляя, что Мединский выступает в качестве главного эксперта по устранению "коренных причин" конфликта.Аналитики британской газеты The Guardian ранее указывали, что присутствие Мединского — это сигнал внешнему миру о том, что Россия "не уступила ни американским, ни европейским требованиям".Удар в спину дипломатии: Киев атаковал гражданские объекты РФ на фоне переговоров в ШвейцарииПосол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что на фоне переговорного процесса в Женеве украинская сторона усилила атаки на гражданские объекты в российских регионах. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Телеграм-канале."Переговорный процесс сопровождается прогнозируемым обострением со стороны Киева. В то время, когда делегации трех стран направлялись в Женеву на переговоры, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам, главным образом в южных регионах России", — указал дипломат.По словам Мирошника, российскими системами противовоздушной обороны был перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Особо он выделил ситуацию в Севастополе, который подвергся одной из самых массированных атак за последние месяцы."И это точно не случайность", — резюмировал посол по особым поручениям.Зеленский встретил женевский раунд очередным ультиматумомМежду тем Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России в первый день трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта.Примечательно, что риторика главы киевского режима прозвучала именно в тот момент, когда в Швейцарии начался новый раунд переговоров, призванных найти пути урегулирования конфликта. Фронтовая сводка Украинские военкоры и военблогеры фиксируют нарастание давления со стороны российских войск сразу на нескольких участках фронта — от района Гуляйполя до Краматорской агломерации. По их данным, армия РФ активно использует огневое превосходство, наносит удары по логистике и постепенно расширяет зоны контроля.На Константиновском направлении российские подразделения всё чаще появляются в новых районах города, расширяя зоны проникновения. Украинская сторона подчёркивает интенсивные удары FPV-дронами и авиабомбами по мостам через реку Кривой Торец — это направлено на разрушение логистики и осложнение переброски резервов ВСУ. В Краматорско-Славянской агломерации тяжёлые бои продолжаются в Миньковке. Украинские подразделения фиксируют крайне плотные столкновения и высокую активность российских дронов. Массированное применение БПЛА, по оценке украинских источников, направлено на расшатывание обороны и вынуждает ВСУ растягивать силы на широком участке фронта.Украинский офицер с позывным "Алекс" признаёт резкое усиление российских ударов беспилотниками по Краматорску. Используется широкий спектр дронов — от FPV до ударных беспилотников и ретрансляционных систем. Рост эффективности атак он связывает с продвижением российских сил на Часовоярском и Северском направлениях и занятием высот, что позволило существенно расширить возможности поражения целей в глубине обороны.На Лиманском направлении основные боевые действия сосредоточены вокруг Дробышево. Украинская сторона отмечает успешные попытки российских подразделений продвигаться к Лиману с северо-западного фланга, что создаёт постоянное давление и заставляет ВСУ находиться под непрерывным огневым воздействием.Гуляйпольское направление характеризуется методичным давлением вдоль рубежа реки Гайчур. Российские подразделения удерживают оборону и не позволяют противнику быстро продвигаться. На Александровском направлении идут плотные бои за Отрадное, где украинские подразделения не смогли добиться устойчивого результата. Одновременно фиксируется расширение зон боевых действий южнее Вербового. Противник отмечает давление по флангам и угрозу нарушения логистик.Новопавловское направление. Украинские военные подтверждают активную работу российской артиллерии по району Новониколаевки, а также попытки расширения клина севернее населённого пункта. Речь идёт о создании плацдарма для дальнейшего развития наступления, что вынуждает ВСУ действовать исключительно в оборонительном режиме.На Покровском направлении украинская сторона признаёт постоянную активность российских подразделений северо-западнее шахтоуправления "Покровское", попытки закрепления южнее Гришино и разведку боем в районе шахты №2 "Водянская". Отмечается интенсивный огневой обмен и системный поиск уязвимых участков обороны.В то же время Телеграм-канал "Донбасский Партизан" сообщил, что на Северном направлении подразделения ВС РФ добились значительных тактических успехов, освободив населенный пункт Покровка и продолжив продвижение на Харьковском участке фронта. На Сумском участке фронта в результате ожесточенных боевых действий российские войска полностью освободили населенный пункт Покровка. На Харьковском направлении российская армия также демонстрирует поступательное движение. Подразделения продвинулись в населенном пункте Графское, улучшив тактическое положение. Кроме того, расширена зона контроля в лесном массиве у Симиновки.Западнее Старицы подразделения ВС РФ продвинулись вперед, заняв ряд опорных точек. В районе Чугуновки в результате активных боевых действий российские войска увеличили зону контроля, закрепившись на новых позициях.На днях в столице немецкой Баварии завершилась очередная конференция по безопасности, где много внимания уделялось украинскому вопросу. Подробнее — в материале Как принудить Зеленского к миру. Что говорят на Украине об итогах Мюнхенской конференции.

россия

женева

москва

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, женева, москва, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, перемирие, украина, сша, президент сша, владимир путин, владимир мединский, стив уиткофф, запорожская аэс, сво, родион мирошник, вооруженные силы украины, спецоперация, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво, украина.ру, украина.ру