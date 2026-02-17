https://ukraina.ru/20260217/kak-prinudit-zelenskogo-k-miru-chto-govoryat-na-ukraine-ob-itogakh-myunkhenskoy-konferentsii-1075708942.html

Как принудить Зеленского к миру. Что говорят на Украине об итогах Мюнхенской конференции

На днях в столице немецкой Баварии завершилась очередная конференция по безопасности, где много внимания уделялось украинскому вопросу. Зеленский в Мюнхене встретился с потомком иранского шаха, который мечтает устроить прозападный переворот у себя на родине, а также с белорусской оппозицией в изгнании, мечтающей сделать то же самое в Минске.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061091175_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_0a3f4bfcee130bc375fb9dbc2fefae72.jpg

Встретился он также с госсекретарем США Марко Рубио. Однако, как отмечает нардеп Александр Дубинский, в этот раз в Мюнхене у него состоялась лишь неформальная встреча между встречами в графике Рубио. А это, по мнению Дубинского, - демонстрационное понижение статуса Украины в перечне интересов США. Издание FinancialTimes также сообщает, что Марко Рубио пропустил важную встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене, отменив участие в последний момент из-за конфликтов в расписании.Вице-премьер Украины по евроинтеграции Тарас Качка в Мюнхене открыто призвал к перевороту в Российской Федерации. "Понятно для всей Европы, что только, когда сменится военное руководство в России, наступит продолжительный мир", - рассказывал Качка о своем видении "мира". Он требовал "практической помощи" и поставок вооружений, а не долгосрочных дискуссий про гарантии безопасности.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Мюнхене требовал от Запада ввести санкции против участников СВО и даже их семей в рамках 20-го пакета санкций.Посол Украины в Швеции Светлана Залищук в Мюнхене не столько грозила РФ, сколько пыталась разжалобить западных спонсоров, чтобы выклянчить побольше денег. Она жаловалась в своей речи, что у её лучшей подруги в квартире плюс 5 градусов, а у её няни уже 4 недели нет отопления. Жаловалась она и на то, что финансовая поддержка Украины со стороны США сократилась на 99% по сравнению с прошлым годом, после чего требовала предоставить Украине "Томагавки".Чтобы польстить Трампу Зеленский в Мюнхене критиковал администрацию Джо Байдена, на которую в Киеве ставили в ходе президентских выборов в США 2024 году. В частности, он был недоволен тем, что предыдущая администрация не втянулась "по полной" в украинский конфликт. Из этого можно сделать вывод, что этого он ожидает от нынешней администрации.Также, по словам Зеленского, Украина якобы получила от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности, но хочет гарантий на 30 лет. Если в Вашингтоне согласятся на 30 лет, Зеленский потребует гарантий на 100 лет, а без этого не согласится уходить с поста или прекращать военные действия. Неуступчивость Зеленского и его заявления на Мюнхенской конференции на Украине связывали в эти дни с очередной атакой антикоррупцицоинеров из НАБУ на его окружение (был задержан бывший министр энергетики Герман Галущенко). Тем самым Зеленского, дескать, принуждают к принятию ранее согласованных США и РФ условий прекращения конфликта.Как пишет украинское издание "Страна", на этот счет существует две версии трактовки событий. По одной из них, о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров по завершению войны в Женеве и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу и дал понять, что готов воевать до "победного конца". По данной версии, через задержание Галущенко Зеленскому якобы послан очередной сигнал, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в самое ближайшее время.Другая же версия гласит, что активизация НАБУ связана с деятельностью Демпартии США и либеральных кругов ЕС, которые давят на Зеленского ради переформатирования большинства в Раде и передачи им "в кормление" наиболее прибыльных отраслей украинской экономики – энергетики и обороной промышленности. Дальнейшим "актом" этой политической драмы называют вероятность вручения подозрения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку.Одесский анархист Вячеслав Азаров также отмечает, что в своем выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский рассказывал, что чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает Россия, в том числе, за счет эволюции вооружения, поэтому союзники должны осознавать масштаб вызовов и усиливать поддержку Украины. Однако в этом запугивании российской угрозой, по мнению Азарова, кроется и определенная опасность для Зеленского."Мне все же кажется, что предшествующий нарратив о выдыхающейся России был более привлекателен для наших друзей-кредиторов, когда они надеялись, что каждый транш может стать последним, и потому все же смогли выдавить из себя 90 млрд. евро. А такая вновь озвученная перспектива, напротив, дает больше аргументов противникам затяжного конфликта. Поэтому, как бы ни хотелось припугнуть союзников русской угрозой, делать это надо осторожно, чтобы не отбить у них желание оплачивать войну в самый неподходящий момент", - резюмирует Азаров речь Зеленского.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" полагает, что Мюнхенская конференция в очередной раз чётко показала, что мира не будет, а все мирные переговоры - это всего лишь "театр", чем-то схожий на "тягомотину Нормандского формата". "Зеленский стал более дерзким в своих заявлениях против мирного кейса, так как ЕС/глобалисты почти выделили ему кредит на войну в 90 млрд., что ему хватит до весны 2027 года, а значит до выборов в США он не будет "двигаться" по переговорам, а будет всячески срывать их, обвиняя Кремль", - констатирует "Легитимный".На условных "трехсотых" переговорах о мирном урегулировании Зеленский вновь представит очередной мирный план, который будет сводиться к капитуляции России, хотя ВСУ будут и дальше отступать по линии фронта. Зеленский и далее будет льстить администрации США с "дулей в кармане" в надежде пересидеть, как руководство США, так и РФ, поскольку пушечное мясо у него еще имеется.

