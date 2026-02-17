https://ukraina.ru/20260217/oleg-nemenskiy-voyna-s-evropoy-neizbezhna-esli-k-vlasti-v-germanii-i-frantsii-ne-pridut-byvshie-1075696437.html

Олег Неменский: Война с Европой неизбежна, если к власти в Германии и Франции не придут бывшие маргиналы

Спасти от большого военного конфликта могут только серьезные перемены в европейских элитах. Смена власти, особенно во Франции и Германии. Если до 2030 года в этих странах удастся привести к власти другие команды, которые еще недавно считались маргиналами, то перспектива большой европейской войны откладывается.



Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский.- Олег Борисович, Зеленский на конференции в Мюнхене выразил готовность продолжать войну. Тем не менее среди украинских политиков раздаются голоса, которые призывают заключить мирную сделку. Нардеп Вениславский, к примеру, заявил, что Украина больше не может вести войну в таком формате. Способна ли условная партия мира в украинском политикуме влиять на переговорные процессы?- Сомневаюсь, что можно говорить о партии мира в украинском политикуме. Это, скорее, партия перемирия. Те, кто считают, что Украине было бы выгодно пойти на некоторые уступки ради перемирия, чтобы решить внутриполитические проблемы и дождаться лучшей конфигурации сил во внешнеполитических связях. Но ориентация на продолжение военного конфликта с Россией у них точно такая же. Противоречия здесь не в стратегии, а в тактике и внутриполитических раскладах.Да, сейчас явной альтернативы Зеленскому нет, но есть те, кто рассчитывают за счет перемирия, наоборот, утвердить его власть, гарантировав ему новый президентский срок. Есть те, кто хотели бы видеть смену власти на Украине. Но пока ясная конфигурация сил по этим вопросам не сложилась. Речь может идти о личной ориентации того или иного деятеля или ситуационных связях.- В Мюнхене была сделана попытка подтвердить единство западного мира. Во всяком случае госсекретарь США Марко Рубио говорил о неразрывной связи Америки и Европы. Сохраняет ли Запад сейчас единство в плане поддержки Украине?- Марко Рубио действительно выступал с максимально примирительной речью в отношении европейских элит. Тем не менее эта речь произвела не самое лучшее впечатление. Он вообще ничего не сказал о конфликте с Россией и лишь раз упомянул конфликт на Украине, а в Европе сейчас так выступать не принято. Моменты умолчания в речи Рубио показывают, что американский политический дискурс стал радикально иным, чем европейский. О единстве западного мира говорить не приходится, мы наблюдаем попытку реванша со стороны глобалистов на уровне военного планирования.Если в Давосе недавно глобалисты были явно в унынии, то в военной сфере они на уровне риторики попытались отыграться. Сделать вид, что они воодушевлены, что Европа едина, раскол с США преувеличен. В этом плане Рубио им как мог подыграл. Но когда он отказался встречаться с европейскими лидерами по поводу Украины, стало ясно, что Америка не очень заинтересована в содержании того, что обсуждалось по этому вопросу на конференции в Мюнхене.Глобалистские элиты Запада, которые представлены европейскими элитами, по-прежнему в жесткой конфронтации с Белым домом. И эти проблемы риторикой выступлений не прикрыть.- Еще до спецоперации лидеры мнений у нас продвигали тезис об "усталости Запада от Украины". Сейчас по прошествии четырех лет СВО мы вряд ли можем говорить о какой-то "усталости" Запада?- Есть усталость лично от Зеленского, от некоторых особенностей украинской политической элиты, которая по масштабу воровства впечатляет даже западных коррупционеров. Поначалу западные элиты рассчитывали, что этот конфликт потребует гораздо меньшего масштаба ресурсов.Есть усталость от тех проблем, которые накапливаются в европейской экономике в связи с конфликтом на Украине. Но запроса на радикальные перемены в отношениях с Россией или поддержки Украины не наблюдается. Плана Б как не было, так и нет.Курс по-прежнему на усиление давления на Россию, максимальную поддержку Украины и милитаризацию в расчете на военное столкновение с Россией в районе 2030 года. О чем говорят открыто и все более агрессивно. И под эту стратегию выделяются огромные деньги. Так что это не только риторика, а весьма серьезная и масштабная военная подготовка, но она является результатом разочарования в том, как обстоят дела на Украине.- Этот курс уже не изменить?- Для нынешних европейских элит он уже определен. Они надеются, что никакой войны не будет, так как Россия еще раньше сломается, в ней возникнет экономический и политический кризис. На это тоже выделяются немалые средства. Но все сильнее голоса тех, кто говорит, что никакого кризиса в России не будет, а значит неизбежен военный конфликт.Спасти от этого конфликта могут только серьезные перемены в европейских элитах. Смена власти, особенно во Франции и Германии. Если до 30 года в этих странах удастся привести к власти другие команды, которые еще недавно считались маргиналами, но теперь они поддерживаются из Белого дома, а это серьезный фактор, то перспектива большой европейской войны откладывается. А может быть, в обозримом будущем и закрывается.Но пока что старые глобалистские элиты Европы не готовы уступать власть и смириться с такой перспективой.- Вероятно, одним из таких политиков является премьер Венгрии Орбан, в адрес которого Зеленский в Мюнхене допустил хамские высказывания. Чем для Киева обернется конфликт с Будапештом в обозримой перспективе?- Конфликт с Венгрией – это серьезный негативный фактор для украинско-европейских отношений. Хамство, которое позволяет себе Зеленский – это выражение досады и раздражение позицией Будапешта и неспособностью Европы эту позицию обойти. Это действительно очень сильная помеха и для Киева, и для Брюсселя. Эту проблему пока не удается обойти.Более того, эта проблема разрастается. Значимость Венгрии растет за счет особых отношений с нынешним Вашингтоном. И сама позиция, которую занимает Венгрия, набирает все больше симпатизантов в Европе. В ряде стран они приходят к власти. Это высвечивает все более печальные перспективы для Украины.Европа, чтобы обходить Венгрию, вынуждена разрабатывать проекты довольно серьезных перемен в самой концепции Евросоюза и в процедуре принятия решений ЕС. Это небыстрый путь. Более того, невозможно представить, что Венгрия перестанет быть серьезной помехой. Это больше надежда Киева и Брюсселя, что Венгрию удастся обойти.Поддержка Вашингтона тоже дорогого стоит. Позиции Орбана сейчас довольно крепкие. И эти хамские срывы Зеленского показывают, что он уже не надеется о чем-то договорится с Орбаном. Он проиграл все возможности, которые у него были в украинско-венгерских отношениях. А их было немало. Орбан был готов идти на контакт и на существенные уступки, но взаимные и с существенными договоренностями. А с Киевом, как выяснилось, ни о чем договориться невозможно.И этот окончательный разрыв между Украиной и Венгрией показывает, что Украина потерпела поражение на этом фронте и что у Евросоюза еще много проблем.Да, Киев рассчитывает на смену власти в Будапеште. Но этот расчет очень хлипкий.- В Женеве состоятся трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Одной из тем станет энергетическое перемирие. Какое влияние оно окажет на переговорные позиции сторон?- Перемирие, которое было недавно, судя по всему, оказало существенное влияние на возможности Украины пережить эту зиму. В этом смысле даже одна неделя приостановки обстрелов энергетики играет большую роль. Тем более, сейчас иногда можно встретиться с наивной позицией: "Холода закончатся – проблемы решатся". Хотя на самом деле лето для Украины будет не менее сложным временем, чем холодная зима.Возможности подлатать всю энергетическую систему к лету и остановить ее разрушение может сыграть значительную роль в обеспечении внутренней стабильности на Украине в 2026 году. Поэтому такие переговоры имеют большое значение. В Киеве на их результат очень надеются.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ нанесли удар последней надежды, чтобы хоть как-то удержать Орехов



Денис Рудометов

