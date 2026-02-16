https://ukraina.ru/20260216/1075689879.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: ВСУ нанесли удар последней надежды, чтобы хоть как-то удержать Орехов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру

ВСУ продолжают отчаянно цепляться за последний рубеж обороны Орехова: водораздел между реками Гайчур и Верхняя Терса.Во-первых, как раз по этому водоразделу из Зализничного до Терноватого идет железная дорога. Во-вторых, водораздел – это самая высокая часть рельефа. Как только наши войска перевалят за него и укрепятся, сам рельеф по направлению к Днепру будет только понижаться. В такой ситуации оборона ВСУ станет все более и более безнадежной. Поэтому они так отчаянно контратакуют в районе Терноватой и пытаются зацепиться за Зализничное.Более того, тактика встречных ударов – это крайне затратное мероприятие. Это означает, что пассивная оборона, которую ВСУ вели за все время отступления от Великой Новоселки до Гуляйполя, ни к чему хорошему не привела. Поэтому Сырский с бора по сосенке собрал группировку для проведения этих контратак. У него в заначке был ударный корпус, который он держал под Киевом – стратегический резерв. И теперь он пытается остановить наше наступление на Запорожье ударом последней надежды.Славянско-Краматорская агломерация – это тоже важный политический вопрос. Причем положение ВСУ в этом четырехградье если не безнадежно, то уже близко к этому.В Константиновке уже идут городские бои. Наши штурмовые группы вышли в район вокзала. Освобождение города – это вопрос экономии сил и средств. Сейчас городские бои разительно отличаются от того, что было в 2022-2032 годах. Идет планомерная и экономная работа по зачистке кварталов, а не штурмы.Мы только сейчас вышли на юго-западные окраины Константиновки в районе Ильиновки и Берестка. Бересток мы взяли, за Ильиновку идут бои. На картографических ресурсах еще не закрашен карман между Берестком и Иванопольем к северу от Клебан-Быкского водохранилища. Но это не значит, что там сидит бригада ВСУ. Просто там открытая территория, где сложно закрепиться. Это специфика того, что называется серая зона. Между позициями сторон полно таких карманов, которые никому не принадлежат. Обеспечить там устойчивый контроль без отодвигания линии соприкосновения трудно. Да и смыла в этом особого нет. Там нет укрепленных позиций и нет возможности сделать эти позиции быстро. А рыть окопы в условиях господства дронов – это то же самое, что рыть окопы.А в населенных пунктах надо сейчас смотреть на кварталы высотной застройки, потому что там можно оборудовать позиции операторов БПЛА, которые как раз контролируют территорию на километры за счет постоянного присутствия разведывательных и ударных дронов.С юго-запада мы наступаем с выступа в районе Доброполья. Родинское, Новый Донбасс и Шахово – небольшие населенные пункты, которые были взяты еще в конце 2025 года. Сейчас оттуда мы продвигаемся, угрожая отрезать Константиновку в районе Дружковки, а также выйти в глубокий тыл этому четырехградью, перерезав последнюю железнодорожную ветку, которая заходит на Славянск в районе Барвенково.Сейчас уже достаточно уничтожить локомотивы с помощью "Ланцетов" с машинным зрением, чтобы серьезно затруднить железнодорожную логистику. Тем более, на северо-западе наши войска уже выходят в район Святогорска и полностью блокируют Красный Лиман. Это не так заметно, но мы с обеих сторон Лимана вышли к Северскому Донцу. А это уже затрудняет противнику логистику на этом выступе.Этот выступ – не просто пустая территория. Здесь большое количество украинских войск, потому что им есть, на что опереться. Это и сам Лиман, и плотные лесные массивы вокруг города, и укрепленные позиции. Но этот лес возле Лимана повторит судьбу Серебрянского лесничества, которое держалось два года, потому что нам не удавалось взять под контроль логистику врага через Северский Донец.Как только предполье Лимана будет под нашим контролем, логистика ВСУ будет серьезно затруднена. Противнику придется отходить с серьезными материальными потерями. А весь этот фас создает угрозу для Славянска с северо-запада. Именно потому, что здесь проходит основная дорога снабжения на Изюм. Как только мы сможем взять эту трассу под контроль дронами, это затруднит киевскому режиму оборону всего четырехградья.Такова обстановка на основных направлениях СВО.Отмечу также, что мы создаем буферные зоны в Сумской и Харьковской областях. Все эти плацдармы начинают расти. Мы не повторяем тактику ВСУ, которые зашли в Курскую область в одном месте и пытались оттуда начать наступление. Мы создаем точки напряжения на разных участках границы, растягивая врагу фронт. У нас больше ресурсов, поэтому мы можем себе позволить такие точечные уколы. И киевскому режиму для каждого из этих плацдармов приходится создавать какое-никакое прикрытие, командование и снабжение. Причем делать им это приходится по нашим правилам. Мы выбираем участки, где с украинской стороны часто нет дорог.Это расфокусирует их внимание и позволяет рассчитывать на то, что в ближайшее время на каком-то из участков мы создадим решающее преимущество и перейдем в наступление, которое превзойдет прошлогодние пиковые темпы продвижения. Украинская армия сильнее не становится. А мы накапливаем и боевой опыт, и материальные ресурсы.

