"Нашли подземный цех": Кнутов объяснил, как Украине удалось наладить производство ракет "Фламинго"

Украина возобновила производство крылатых ракет "Фламинго", используя подземные советские цеха и системы наведения НАТО. Часть этих ракет уже уничтожена, но противник пытается применять тактику отвлечения ПВО дешевыми дронами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070442159_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_0409caf609d06f9ca2365c200e3f60f0.jpg

Силы ПВО России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов HIMARS производства США, сообщили в пресс-службе Минобороны.Отвечая на вопрос о том, каким образом противнику удалось приступить к массовому производству и применению ракет "Фламинго", Кнутов дал подробный ответ.Эксперт объяснил, что после того, как осенью прошлого года впервые стало известно о существовании таких ракет, украинским руководством планировался массированный удар по территории России."Но колонну с этими ракетами засекли наши беспилотники и она была уничтожена. А затем удар был нанесен по их месту производства. После этого несколько месяцев мы про "Фламинго" не слышали", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Видимо, сейчас противнику удалось найти подземный цех, потому что в советское время все оборонные предприятия располагали подземным производством, пояснил Кнутов."Там было установлено сборочное оборудование, потому что, скорее всего, Украина не в состоянии производить корпуса ракеты из композитных материалов самостоятельно. Система наведения, конечно, произведена в странах НАТО", — резюмировал собеседник издания.Восстановленное производство позволило использовать эти ракеты для ударов по территории России, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.О подготовке артиллеристов, работе в условиях постоянной угрозы FPV-дронов и зимней войне — в материале Игоря Гомольского "Командир противотанковой батареи Танчик: уж если снаряд выпущен, то ни автомат, ни РЭБ от него не спасут" на сайте Украина.ру.

