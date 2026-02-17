https://ukraina.ru/20260217/na-stole-samye-slozhnye-voprosy-novyy-raund-peregovorov-rf-ukrainy-ssha-nachinaetsya-v-zheneve-1075690295.html

На столе самые сложные вопросы: новый раунд переговоров РФ-Украины-США начинается в Женеве

Трехсторонние консультации по урегулированию украинского кризиса продолжаются. Повестка настолько широка, что Москве пришлось вызывать главного переговорщика

17 февраля стартует третий с начала года раунд переговоров РФ-Украина-США и продлится 2 дня, но в отличие от двух предыдущих он пройдёт не в Абу-Даби, а в Женеве, и возглавит российскую делегацию не начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, а помощник президента РФ Владимир Мединский, выполнявший эту роль в 2022 и 2025 годах в Белоруссии и Стамбуле.Швейцарию в качестве места встречи выбрали вовсе не потому, что она как постоянно нейтральное государство идеально для этого подходит, нет, свой почётный статус она дискредитировала как минимум присоединением к антироссийским санкциям Запада, хотя никаких обязательств перед тем же ЕС у неё нет. Выбор участников остановился на Женеве, потому что, как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встречаться там удобнее и целесообразнее, чем в Абу-Даби.Многие начали строить гипотезы, как можно трактовать изменение позиции России, раз на консультации отправляется Мединский. Неужели украинским визави срочно нужно прочесть лекции по истории? Перестановки связывали также с покушением на заместителя Костюкова в Москве. Глава киевского режима Владимир Зеленский сетовал, что таким образом Россия хочет отложить принятие решения, и это "будет большой ошибкой".Всё оказалось гораздо проще.И до, во время первого раунда в Абу-Даби президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что глава делегации российских переговорщиков – Медицинский, напомнил Песков, а в предыдущих двух раундах он не участвовал, поскольку там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных, поэтому группу возглавлял Костюков."На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы - вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального - которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Поэтому "необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", - объяснил пресс-секретарь российского лидера.Расширенная повестка требует и расширенной делегации, со стороны России будет до 20 человек, среди них Костюков, которого называют одним из ключевых стратегов оборонного ведомства (руководил операцией ВС РФ в Сирии), и заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, который с ноября 2022 года отвечает за пространство СНГ.В Женеву прибудет и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, но он будет работать по другому направлению - экономическое взаимодействие РФ и США.Со стороны США в деле по-прежнему спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.Позицию Киева представят секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий делегацию, глава Офиса президента Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица (хорошо известный мировой общественности по работе постпредом Украины в ООН), председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (парафировавший проект мирного соглашения с РФ весной 2022 года), начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.Накануне, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что удалось сократить перечень спорных вопросов, по оставшимся – самым сложным – работа продолжается.Очевидно, что это прежде всего территориальный. Несколькими днями ранее в Мюнхене Зеленский в очередной раз категорично отказался идти на какие-либо уступки и продолжил торговаться с Вашингтоном."Американская сторона предложила свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Но это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией. Мы не можем просто уйти. Там живут 200 000 украинцев. Это наша земля. Мы не можем просто сбежать. Мы не слышим никаких компромиссов со стороны России. Мы хотим услышать что-то от них", - заявил он.Кроме того, Зеленский утверждает, что Украина получила предложение от США о гарантиях безопасности сроком на 15 лет, но Киев хочет на 30-50 лет.А также выдвинул условие для проведения выборов: "Конечно никто не поддерживает выборы во время войны, это что-то странное. Но опять же, если американская сторона будет продавливать этот сигнал, я готов показать, что мы готовы. Дайте нам два месяца без огня, и мы пойдём на выборы. Может не два месяца, но нам нужно время подготовиться".Все мы прекрасно знаем, как Киев ловко срывает перемирия и насколько сильно Зеленский не хочет терять свой пост, так что это больше смахивает на очередную уловку для перевооружения войск.Но если он действительно имеет желание и готовность запустить избирательную кампанию в стране, то варианты есть, один из них озвучил Галузин. Речь о временном внешнем управлении Украиной под эгидой ООН (подобные прецеденты в рамках миротворческой деятельности Организации были) по завершении СВО. По словам дипломата, это позволит провести на Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве. Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами такую возможность.Но сомнительно, что до такой темы разговор вообще дойдёт. В интервью изданию The Atlantic Зеленский сказал, что предпочёл бы вообще не заключить никакого мирного соглашения, чем заставить свой народ принять плохое. Тем временем его советники, как говорится в публикации, беспокоятся о том, что Украина теряет окно возможностей для мира, и страна ещё много лет будет страдать от военных действий, если не прекратит их весной.Весна 2026 года была бы самым оптимальным вариантом, поскольку с лета президенту США Дональду Трампу и его администрации будет не до дел других стран, поскольку избирательная кампания в Конгресс вступит в активную фазу. Похоже, и Европа вскоре ослабит своё участие в украинской истории, предупреждает немецкий журнал Der Spiegel."У них (европейцев — ред.) нет ни малейшего представления о собственных планах, никакой инициативы по прекращению этой войны. Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остаётся неясным. В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошёл на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений", - говорится в статье.По словам Галузина, Киев сел за стол переговоров под давлением американской стороны и вследствие поражений на поле боя, на консультациях в Абу-Даби стороны договорились работать в режиме тишины, не допуская утечек. Так что наберёмся терпения в ожидании информации о ходе переговорного процесса.*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистовЧитайте также: Совсем не случайная дата. Почему Трампу так важно завершить украинский конфликт к маю

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

