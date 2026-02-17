https://ukraina.ru/20260217/delo-eks-ministra-energetiki-ukrainy-chto-eto---davlenie-na-zelenskogo-ili-nechto-bolshee-1075748055.html

Дело экс-министра энергетики Украины. Что это - давление на Зеленского или нечто большее?

Дело экс-министра энергетики Украины. Что это - давление на Зеленского или нечто большее? - 17.02.2026 Украина.ру

Дело экс-министра энергетики Украины. Что это - давление на Зеленского или нечто большее?

В центре внимания — дело Галущенко. По мнению политтехнолога Михаила Павлива, дело имеет своеобразный характер и напрямую связано с переговорным процессом. Речь Украина.ру, 17.02.2026

2026-02-17T17:37

2026-02-17T17:37

2026-02-17T17:37

видео

украина

трамп и зеленский

михаил павлив

политолог

набу

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

власти украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075747749_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39df7bf29b084492ede75a831b8d6c6a.png

В центре внимания — дело Галущенко. По мнению политтехнолога Михаила Павлива, дело имеет своеобразный характер и напрямую связано с переговорным процессом. Речь идет о возможном сигнале, адресованном Владимиру Зеленскому.Что это — антикоррупционная история или элемент большой политической игры? Смотрите в видео.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, трамп и зеленский, михаил павлив, политолог, набу, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, власти украины, киевский режим, коррупция, новости россии, новости украины, видео