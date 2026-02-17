https://ukraina.ru/20260217/delo-eks-ministra-energetiki-ukrainy-chto-eto---davlenie-na-zelenskogo-ili-nechto-bolshee-1075748055.html
Дело экс-министра энергетики Украины. Что это - давление на Зеленского или нечто большее?
В центре внимания — дело Галущенко. По мнению политтехнолога Михаила Павлива, дело имеет своеобразный характер и напрямую связано с переговорным процессом. Речь идет о возможном сигнале, адресованном Владимиру Зеленскому.Что это — антикоррупционная история или элемент большой политической игры? Смотрите в видео.
видео, украина, трамп и зеленский, михаил павлив, политолог, набу, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, власти украины, киевский режим, коррупция, новости россии, новости украины, видео
Видео, Украина, Трамп и Зеленский, Михаил Павлив, политолог, НАБУ, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, власти Украины, киевский режим, коррупция, новости России, Новости Украины
В центре внимания — дело Галущенко. По мнению политтехнолога Михаила Павлива, дело имеет своеобразный характер и напрямую связано с переговорным процессом. Речь идет о возможном сигнале, адресованном Владимиру Зеленскому.
Что это — антикоррупционная история или элемент большой политической игры? Смотрите в видео.