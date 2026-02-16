https://ukraina.ru/20260216/voennye-ubezhdayut-zhiteley-britanii-i-frg-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey---the-guardian-1075658938.html
Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
Главы обороны Великобритании и Германии выступили с совместным призывом к общественности принять "моральный" аргумент в пользу перевооружения и подготовиться к угрозе войны с Россией, сообщает The Guardian, передает 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
Главный маршал авиации Ричард Найтон, начальник штаба обороны Великобритании, и генерал Карстен Бройер, начальник обороны Германии, заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад", и необходим "шаговый сдвиг" в обороне и безопасности Европы. В то же время издание отмечает - среди избирателей Великобритании и Германии растёт усталость от экономических жертв ради перевооружения — люди не готовы платить за это высокую цену, несмотря на тревогу по поводу безопасности. При этом большинство в обеих странах полагает, что вероятность начала Третьей мировой войны в ближайшие пять лет выше, чем хочется признать.В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной Третьей мировой.Подробнее - в материале NYT: Европа боится Трампа и готовится к Третьей мировой на сайте Украина.ру.
