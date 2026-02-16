Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/voennye-ubezhdayut-zhiteley-britanii-i-frg-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey---the-guardian-1075658938.html
Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian - 16.02.2026 Украина.ру
Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
Главы обороны Великобритании и Германии выступили с совместным призывом к общественности принять "моральный" аргумент в пользу перевооружения и подготовиться к угрозе войны с Россией, сообщает The Guardian, передает 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-16T07:19
2026-02-16T07:19
новости
германия
россия
великобритания
сергей лавров
дональд трамп
украина.ру
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
Главный маршал авиации Ричард Найтон, начальник штаба обороны Великобритании, и генерал Карстен Бройер, начальник обороны Германии, заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад", и необходим "шаговый сдвиг" в обороне и безопасности Европы. В то же время издание отмечает - среди избирателей Великобритании и Германии растёт усталость от экономических жертв ради перевооружения — люди не готовы платить за это высокую цену, несмотря на тревогу по поводу безопасности. При этом большинство в обеих странах полагает, что вероятность начала Третьей мировой войны в ближайшие пять лет выше, чем хочется признать.В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной Третьей мировой.Подробнее - в материале NYT: Европа боится Трампа и готовится к Третьей мировой на сайте Украина.ру.
германия
россия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, великобритания, сергей лавров, дональд трамп, украина.ру, мид
Новости, Германия, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Украина.ру, МИД

Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian

07:19 16.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Главы обороны Великобритании и Германии выступили с совместным призывом к общественности принять "моральный" аргумент в пользу перевооружения и подготовиться к угрозе войны с Россией, сообщает The Guardian, передает 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
Главный маршал авиации Ричард Найтон, начальник штаба обороны Великобритании, и генерал Карстен Бройер, начальник обороны Германии, заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад", и необходим "шаговый сдвиг" в обороне и безопасности Европы.
В то же время издание отмечает - среди избирателей Великобритании и Германии растёт усталость от экономических жертв ради перевооружения — люди не готовы платить за это высокую цену, несмотря на тревогу по поводу безопасности.
При этом большинство в обеих странах полагает, что вероятность начала Третьей мировой войны в ближайшие пять лет выше, чем хочется признать.
В сентябре глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной Третьей мировой.
Подробнее - в материале NYT: Европа боится Трампа и готовится к Третьей мировой на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияРоссияВеликобританияСергей ЛавровДональд ТрампУкраина.руМИД
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния