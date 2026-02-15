NYT: Европа боится Трампа и готовится к Третьей мировой

https://ukraina.ru/20260215/nyt-evropa-boitsya-trampa-i-gotovitsya-k-tretey-mirovoy-1075649659.html

В этом году на Мюнхенской конференции по безопасности произошла почти зеркальная смена ролей между американскими и европейскими участниками, пишет The New York Times

2026-02-15T16:52

Если четыре года назад именно Вашингтон настойчиво предупреждал о неизбежности начала военного конфликта на Украине, а европейские лидеры в большинстве своём эти предупреждения отвергали, то теперь ситуация выглядит диаметрально противоположной, пишет американское издание.В публикации отмечается, что американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио приехала в Мюнхен прежде всего с посылом о необходимости скорейших переговоров, которые позволили бы прекратить кровопролитие. Европейцы же, напротив, настаивают: даже если удастся достичь какого-то соглашения, это вовсе не означает окончания системной подрывной деятельности, которую Россия якобы ведёт на европейском континенте. В статье подчёркивается, что "территориальные аппетиты Москвы", по мнению многих европейских столиц, вряд ли ограничатся украинскими границами.NYT обращает внимание на то, что за последний год в европейском дискурсе появился новый, ранее почти не употреблявшийся в таком контексте термин — "снижение рисков". Ещё недавно он применялся исключительно по отношению к Китаю, российским энергоносителям и критически важным минеральным ресурсам. Теперь же его всё чаще используют применительно к самим Соединённым Штатам. Европейские лидеры открыто говорят об угрозах, которые исходят от непредсказуемости американской политики, и в первую очередь — от личности президента Трампа. При этом, как отмечает издание, сами американцы в своих выступлениях эти риски даже не упоминали.Марко Рубио в своей субботней речи попытался смягчить напряжение, выбрав тон значительно более примирительный, чем годом ранее вице-президент Джей Ди Вэнс. "Мы всегда останемся детищем Европы", — заявил он, апеллируя к историческим и культурным связям, а не к привычным для предыдущей администрации упрёкам в адрес европейских "репрессий" против правых сил. Тем не менее, как подчёркивает The New York Times, Россию — главный источник беспокойства европейцев в сфере безопасности — Рубио упомянул лишь вскользь и не счёл нужным направлять в адрес Москвы какие-либо серьёзные предостережения.В публикации приводятся любопытные детали. Всего через несколько часов после выступления Рубио несколько союзников США обвинили Кремль в причастности к отравлению Алексея Навального* запрещённым веществом. Однако Вашингтон публично эти разведданные подтверждать не стал. Европейские дипломаты, по информации газеты, расценили это молчание как весьма красноречивое.Особенно болезненно в Европе воспринимают возможные американские шаги в отношении Гренландии. Датские официальные лица до сих пор не могут прийти в себя от декабрьско-январских намёков Вашингтона на то, что остров может стать предметом торга. В Мюнхене они продолжали задавать американцам прямой вопрос: способен ли Трамп вновь поднять тему покупки или даже военного контроля над территорией площадью более двух миллионов квадратных километров? Ответ, который получила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, был, по данным NYT, предельно откровенным: "Вполне".Не менее показательна позиция канцлера Германии Фридриха Мерца. В своей речи он фактически повторил старые американские упрёки в адрес Европы, обвинив европейцев в чрезмерной и многолетней зависимости от США в вопросах безопасности. При этом Мерц, как пишет издание, ведёт крайне деликатные переговоры с Парижем о возможном "французском ядерном зонтике" над Германией. Ещё недавно он сам настаивал, что любые такие шаги должны оставаться в рамках НАТО и согласовываться с Вашингтоном. Теперь же, судя по всему, Берлин всерьёз рассматривает сценарий, при котором доверие к американским гарантиям безопасности может быть утрачено навсегда.The New York Times подчёркивает, что подобных закулисных ядерных консультаций не было даже в самые острые периоды холодной войны. И это, по мнению авторов материала, самый яркий индикатор происходящего тектонического сдвига в трансатлантических отношениях.Особое внимание газета уделяет тому, как европейцы теперь оценивают "российскую угрозу". Те самые политики, которые четыре года назад убеждали всех, что президент России Владимир Путин никогда не решится на полномасштабное военное вмешательство, сегодня утверждают, что останавливаться на украинских рубежах Москва якобы не собирается. В качестве доказательства приводятся многочисленные инциденты: взрывы на железных дорогах, повреждения подводных кабелей, кибератаки, полёты беспилотников над территорией Польши - во всём этом обвиняется Россия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо заявил, что у Европы остался "лишь один жизнеспособный вариант" — резко укреплять "жёсткую власть", потому что именно она сегодня является "валютой эпохи". "Мы должны быть готовы сдерживать агрессию, а при необходимости — и воевать", — процитировала его слова NYT.При этом, как отмечает издание, такая риторика европейских лидеров, судя по всему, вполне устраивает администрацию Трампа. Вашингтон считает, что именно давление президента и ход специальной военной операции заставили наконец Европу осознать необходимость инвестировать в собственную оборону. Высокопоставленный представитель Пентагона Элбридж Колби перед конференцией недвусмысленно заявил: США сохранят за собой ядерный зонтик, но в обычных вооружённых конфликтах Европа должна научиться обходиться своими силами.Однако, подчёркивает The New York Times, американцы и европейцы по-прежнему кардинально расходятся в оценке масштаба "российской угрозы". Исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн, бывший помощник сенатора Джона Маккейна, выразил это предельно точно: "В Лондоне и других европейских столицах говорят так, будто сейчас 1939 год. В США так никто не думает".Главная тревога европейских элит, по данным газеты, заключается в том, что Трамп может пойти практически на любую сделку по Украине, лишь бы объявить о личной победе. Президент Чехии Петр Павел предупредил: поспешный мир не принесёт Нобелевской премии, а лишь откроет дорогу новой агрессии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была ещё более категорична: она утверждает, что "неудачное соглашение" распахнёт двери для новых российских ударов — либо снова по Украине, либо по другой европейской стране.Европейские чиновники с тревогой отмечают, что в администрации Трампа уже обсуждают возможные бизнес-сделки с Москвой, особенно в энергетике, исходя из предположения, что мирное урегулирование близко. В то же время сами европейцы готовятся к тому, что боевые действия могут продлиться ещё год-два. Именно поэтому на полях конференции они активно обсуждали с Владимиром Зеленским вопросы поставок систем ПВО и создания совместного производства беспилотников на новом заводе под Мюнхеном. Сам лидер киевского режима, как пишет NYT, был встречен в Мюнхене гораздо более тёплыми аплодисментами, чем в последнее время в Вашингтоне.Одной из центральных тем переговоров стали будущие гарантии безопасности для Украины в случае заключения соглашения. По информации издания, речь идёт о контингенте примерно в две бригады — от семи до десяти тысяч военнослужащих. Этого явно недостаточно для отражения крупномасштабного наступления, но, вероятно, хватит, чтобы сдержать локальные удары. При этом до сих пор неясно, будут ли эти силы размещены на территории самой Украины или за её пределами. Москва, как известно, категорически отвергает любой вариант присутствия иностранных войск на украинской земле.Марко Рубио высказался по поводу перспектив сделки гораздо осторожнее, чем сам президент Трамп. Если американский лидер продолжает утверждать, что Путин "хочет сделки", то госсекретарь признал: "Мы не знаем, серьёзно ли русские настроены прекратить боевые действия". При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию через санкции и поставки вооружений Киеву."Чего мы пока не можем сказать наверняка, но будем добиваться, — заключил Рубио, — так это результата, с которым Украина сможет примириться, а Россия — принять. Пока что он остаётся недостижимым".Таким образом, The New York Times рисует картину глубокого и, судя по всему, долгосрочного кризиса доверия внутри западного альянса. Европа, ещё недавно обвинявшая Вашингтон в излишней жёсткости по отношению к Москве, теперь сама требует от США большей жёсткости и одновременно готовится к сценарию, при котором американские гарантии безопасности могут оказаться ненадёжными. Вашингтон же, в свою очередь, всё настойчивее предлагает европейцам взять ответственность за собственную оборону.Этот разлом, как справедливо отмечает американское издание, стал едва ли не главным итогом нынешней Мюнхенской конференции и, возможно, одним из самых значимых геополитических сдвигов последнего десятилетия.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США

