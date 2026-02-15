https://ukraina.ru/20260215/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-vtoroe-posolstvo-britanii-tunnel-v-slovakiyu-i-russkie-1075639424.html

Западная Украина за минувшую неделю: второе посольство Британии, туннель в Словакию и русские валентинки

Великобритания открыла во Львове мощный офис, представляющий интересы Лондона во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Закарпатской, Хмельницкой и Черновицкой областях

Великобритания открыла де-факто посольство на Западной УкраинеВо Львове 12–13 февраля находился с визитом чрезвычайный и полномочный посол Великобритании на Украине Нил Кромптон. Во время своего первого посещения Львова заслуженный британский дипломат (он, в частности, является командором Ордена Британской империи) не только встретился с руководством города и области, но и открыл постоянный Офис посольства Великобритании, представляющий интересы Лондона по всей Западной Украине. Это первое дипломатическое учреждение подобного уровня во Львове.Это была первая масштабная поездка Нила Кромптона, официально ставшего послом Великобритании на Украине 5 ноября 2025 года, за пределы Киева. 12 февраля дипломат сначала встретился с губернатором Львовской области Максимом Козицким и исполняющим обязанности председателя Львовского областного совета Юрием Холодом. Местные комментаторы обратили внимание, что оба чиновника были одеты в соответствии с протоколом — в тёмные костюмы с галстуками.Козицкий после благодарностей за военную помощь Украине в целом попросил посла помочь с привлечением британских инвестиций во Львовскую область. "Важно отметить, что в настоящее время во Львовской области работают 145 предприятий с британскими инвестициями. Во время встречи с господином послом сосредоточились и на том, что мы совместно можем сделать, чтобы им хотелось масштабироваться, а новым инвесторам — заходить в нашу область и создавать предприятия и рабочие места с достойной оплатой", — написал губернатор в социальных сетях.После этого посол посетил львовскую ратушу, где его принял городской голова Львова Андрей Садовый, одетый в чёрную вышиванку с огромным трезубцем на груди. Мэр тоже благодарил британского дипломата за военную помощь Украине, а также за сотрудничество посольства с общинами в регионах. "У нас с господином послом также есть хорошая новость. Но из соображений безопасности пока сохраняем тишину. Скажу только одно: в эти дни Британия стала еще ближе к Львову", — попытался заинтриговать публику Садовый.Это оказалось правдой: 13 февраля Нил Кромптон официально открыл постоянный Офис посольства Великобритании во Львове. Временный офис британского посольства во Львове, созданный в феврале 2022 года, был расширен и перезапущен как постоянное британское дипломатическое представительство.Офис будет представлять Соединённое Королевство во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Закарпатской, Хмельницкой и Черновицкой областях. "Офис посольства Великобритании во Львове укрепит взаимодействие Соединённого Королевства с местными властями, гражданским обществом и региональными партнёрами на Западной Украине", — заявил посол.Руководить Офисом будет Светлана Яворская, с 15 февраля 2022 года возглавлявшая временный офис посольства Великобритании во Львове. Несмотря на название, там в феврале–апреле 2022 работало большинство аккредитованных в Киеве британских дипломатов, в том числе и предшественница Кромптона в должности посла — Мелинда Симмонс.Офис продолжит работать на территории гостиничного комплекса "Панская гора" недалеко от международного аэропорта Львова. Однако теперь он будет арендовать больше помещений, и в нём будет работать больше людей — то есть фактически это будет своеобразное посольство Великобритании на Западной Украине.Светлана Яворская, несмотря на привычную для Галичины фамилию, является кадровым британским дипломатом. В начале 2000-х она возглавляла представительство Британского совета* во Львове, позже работала секретарём посольства Великобритании в Киеве по политическим вопросам, а до возвращения во Львов в 2022 отвечала в посольстве за реализацию программ европейской интеграции Украины. За прошедшие четыре года она наладила прочные связи — как с руководством, так и с бизнесом и общественным сектором, — всех областей Западной Украины. Именно благодаря Яворской в прошлом году во Львове был открыт британский визовый центр.Стоит отметить, что в феврале 2022 во Львов почти в полном составе переехали из Киева посольства США, Великобритании, Канады, Германии, Нидерландов и других западных стран. Однако через несколько месяцев подавляющее большинство дипломатов вернулось в Киев, и только Великобритания сохранила во Львове временный офис посольства, который теперь стал постоянным.Хотя формально это более низкий статус, чем генеральное консульство, которые имеют во Львове Польша и Чехия, однако фактически у Великобритании будет в этом городе самое мощное дипломатическое представительство.Под Ужгородом нашли новый тоннель в СловакиюТоннель в Словакию стал очередной находкой пограничников и правоохранителей, разоблачивших высокотехнологичную схему переправки лиц через государственную границу, сообщил 10 февраля портал "Новости Закарпатья" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).Спецоперация прошла в одном из приграничных населённых пунктов Ужгородского района, где злоумышленники обустроили скрытый подземный ход непосредственно с территории частного домовладения. Организаторы схемы действовали в условиях серьёзной конспирации, вход в тоннель был тщательно замаскирован под полом в хозяйственной постройке.По предварительным данным, туннель был оборудован системой вентиляции, освещением и рельсами для быстрого перемещения грузов и людей. Это уже не первый подобный случай в регионе, однако масштабы и техническое оснащение этой конструкции поразили даже опытных оперативников.Тоннель пролегал на глубине более 4 метров и имел около 300 метров в длину в сторону границы со Словакией. Внутри были обнаружены средства связи и другие устройства, с помощью которых координировалось движение групп людей, направлявшихся в Европу. На месте происшествия задержаны два организатора переправки и группа мужчин, которые готовились к пересечению границы (их количество не называется).По информации пограничников, за переход через "подземную границу" клиенты платили от 8 до 12 тысяч долларов. Организаторам переправки грозит длительное заключение с конфискацией всего имущества, которое использовалось для преступной деятельности."Разоблачение такой схемы свидетельствует об изобретательности контрабандистов, однако правоохранительная система Закарпатья продолжает системно работать над ликвидацией каналов нелегальной миграции. Следственные действия продолжаются, на объекте работают криминалисты и инженеры для полного демонтажа конструкции", — говорится в сообщении ГПСУ. Госпогранслужба также отметила, что контроль над границей усиливается не только на поверхности, но и с помощью сейсмических датчиков, способных фиксировать подземные работы.Напомним, что в июле 2012 года словацкие правоохранители нашли туннель, который вёл в сторону Украины. Информацию о находке словаки передали украинским коллегам, и они нашли вход в тоннель в одном из домов по улице Запорожской в Ужгороде. Тогда длина тоннеля составила более 700 метров, его использовали для контрабанды табачных изделий в Словакию. Были изъяты более 13 тысяч блоков сигарет, в общей сложности объём контрабанды оценивался в 50 миллионов евро.По этому делу на Украине были задержаны два человека, которые в результате получили условные сроки. Хотя со словацкой стороны тогда на место приезжал лично министр внутренних дел Роберт Калиняк, никаких арестов в Словакии так и не было.В настоящее время из Братиславы относительно нового тоннеля вообще нет комментариев, ведь его использовали не для контрабанды сигарет, а для побега украинских уклонистов — которым Словакия предоставляет убежище даже в случае нелегального пересечения границы. Да и Роберт Калиняк, ныне возглавляющий министерство обороны, регулярно призывает Киев заключить мирное соглашение с Москвой.Очередная "зрада": в центре Коломыи продают "русские валентинки"В Ивано-Франковской области возник очередной скандал на языковой почве, на этот раз связанный с коммерциализированным праздником — Днём Святого Валентина. В преддверии этого дня журналисты обнаружили в самом центре ультрапатриотического города Коломыя "валентинки" с надписями на русском языке.Как сообщил портал "Информатор Коломыя", красные плюшевые сердца с надписями "Я тебя люблю" и "С любовью" продаются в магазине канцтоваров прямо напротив ратуши. Журналисты высказали претензии продавщицам, на что женщины ответили просто: нам сказали выложить этот товар в витрину — мы и выложили.Сейчас на "валентинки" действует скидка в размере 50%, ведь они закуплены более шести лет назад (именно этим и можно объяснить надписи на русском). По информации персонала магазина, люди покупают такие плюшевые сердца, что свидетельствует об определённом спросе. Скандалов по этому поводу в магазине не было, более того, продавщицы посетовали журналистам на "агрессию со стороны русскоязычных покупателей".В целом публикация выглядит как публичный донос на владельцев магазина и призыв к "активистам" и контролирующим органам "навести порядок". При этом законных оснований для снятия "русских валентинок" с продажи нет: на ярлыках произведённых в Китае мягких игрушек надписи с информацией для потребителя сделаны на украинском языке.Это не первый подобный скандал в магазинах Ивано-Франковской области. В прошлом году один из покупателей в городе Долина обвинил местный магазин в том, что там продают пиво, "которое нам импортирует Российская Федерация". Речь шла о выпущенном в Германии пиве, на банках с которым были надписи на нескольких языках, в том числе и на русском — то есть его официально импортируют в Россию. В Украину же это пиво, по всей видимости, попало контрабандным путём, и магазин вполне законно оштрафовали за отсутствие на товаре информации для потребителя на государственном языке.* организация объявлена в России нежелательнойЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: воскресшие ВСУшники, шпиономания и новое нападение на ТЦК

Олег Хавич

Олег Хавич

