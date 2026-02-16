https://ukraina.ru/20260216/staryy-mir-razrushim-itogi-myunkhenskoy-konferentsii-po-bezopasnosti-1075665104.html

"Не там ищите угрозу". Итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхен-2026 очертил крах трансатлантического мира и рождение новой Европы. С 13 по 15 февраля 2026 года в баварском отеле "Байеришер Хоф" прошла 62-я Мюнхенская конференция по безопасности.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075668076_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_73a93869dc8e411c22c12ecb6a2e18a1.jpg

То, что начиналось как рутинный ежегодный смотр западного единства, обернулось историческим водоразделом. Официальная тема форума — "Under Destruction" ("Под разрушением") — оказалась не просто громким заголовком, а точным диагнозом. Если Мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 году считалась предупреждением о грядущем конфликте, то Мюнхен-2026 стал констатацией факта: прежний миропорядок перестал существовать. И главная угроза исходит не от внешних врагов, а от эрозии единства внутри самого западного мира.Главным событием конференции стала не поддержка Украины и не осуждение России — это было ожидаемо. Сенсацией стало публичное признание раскола между Вашингтоном и Брюсселем. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чья партия еще недавно считалась образцом трансатлантической лояльности, произнес фразу, которая разошлась на цитаты по всему миру: "Трансатлантическое партнерство больше не является чем-то, что мы можем воспринимать как должное... Между Европой и США — глубокая пропасть".Европейские лидеры, собравшиеся в Мюнхене, признали, что американский зонтик больше не гарантирует защиты. Политика администрации Трампа, которую многие в Европе надеялись пережить как временное недоразумение, превратилась в устойчивый вектор развития США. Госсекретарь США Марко Рубио, пытаясь сгладить впечатление, заверял, что "США и Европа принадлежат друг другу", но тут же добавлял, что идеи "конца истории" после распада СССР оказались ошибочными. Америка больше не будет платить за безопасность континента, который считает себя самостоятельным идейным проектом.На этом фоне украинская делегация во главе с Зеленским пыталась удержать внимание на главной, с их точки зрения, проблеме — войне с Россией. Зеленский требовал от Запада долгосрочных гарантий безопасности сроком до 20 лет. Единого мирного плана выработано не было. Более того, конференция вновь продемонстрировала свою однобокость: официальные представители России не были приглашены, а сам форум носил подчеркнуто антироссийский характер. Более подробно о том, куда движется мир – анализировали эксперты в своих соцсетях.Экономист Алексей КущМюнхенская конференция - курс на продолжение войны. Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности вносит коррективы в прогнозы касательно сроков продолжения нынешней российско-украинской войны. Тут следует отметить, что и США, которые выступили в Мюнхене в роли антагониста, пока явно заинтересованы в некоей пролонгации переговоров. Трампу нужна победа на промежуточных выборах в Конгресс этой осенью. И эта победа еще больше нужна Рубио и Вэнсу. Дело в том, что связка Вэнс/Рубио, скорее всего, пойдет на президентские выборы 2028 года в паре президент/ вице-президент. Процедура импичмента Трампу (которая не имеет никаких шансов на окончательный успех), рассматривается демократами как ключевой политтехнологический инструмент по сбиванию рейтинга Вэнса/Рубио, так как любой скандал с Трампом - бьет рикошетом по этой паре. Поэтому республиканцам нужно сохранить пусть и шаткое, но большинство и в Палате представителей и в Сенате. То есть, в Конгрессе в целом. Уже понятно, на что будут сделаны ставки. В экономической политике - это система импортных тарифов: будет показано сколько сотен миллиардов долларов данная реформа принесла в американский бюджет и куда были потрачены эти деньги.Во внешней политике нужен значимый результат, особенно, если Трамп решится на войну с Ираном этой весной (ведь он шел на выборы как миротворец).Таким результатом для Трампа может стать мирный план по Украине и подписание соглашения об остановке войны. Но Белый дом будет пытаться сделать это летом, ближе к осени, возможно, в сентябре. Потому что при подписании сейчас - эффект для избирателей осенью "выветрится". Посему, для Трампа лично нет ничего критического в "затягивании" переговоров. США могут даже сделать паузу на ближайшие четыре месяца, заявив о "самоустранении". Такой сценарий выгоден и Москве, которая планирует к осени захватить новые украинские территории. Но он невыгоден Украине, потому что каждый месяц войны - это огромные потери. Но есть еще один сценарий - европейский. Он предполагает "проброс" войны еще на 3-4 года в надежде на возвращение демократов к власти в 2029 году. На данный момент, вероятность завершения войны в этом году - примерно 40%. Шансы на продолжение войны существенно выше - 60%. Это мои оценки.В европейской модели война переходит в 8-годовой формат, по свей продолжительности (но не по характеру) напоминая ирано-иракскую войну 1980-1988 годов.Похоже, что новый формат войны или ее остановка может быть обеспечена лишь прочным 8-летним треком нахождения у власти в США консолидированной политической силы с четким пониманием сценариев продолжения войны либо сценариев завершения войны. А это либо приход на восьмилетний политический цикл демократов, либо республиканцев. Европа воспринимает войну в Украине как ключевой фокус своей безопасности. Остановка войны путем компромиссов означает, что:- "украинская пружина", сжатая сейчас до предела, разожмется, теряя устойчивость к новому такту войны;- пока Украина в гипертонусе, она сохраняет способность воевать на "топливе" из ЕС в виде денег и технической помощи;- если Украина остановит этот такт войны, она выйдет из общего военного трека надолго, при чем, непонятно, сможет ли в него вернуться через, например, три-пять лет;- завершение войны в формате компромиссов - это перенесение рисков новой войны непосредственно на Европу.Поэтому никто в Европе просто так не будет "снимать" восточный бастион в виде украинских ресурсов, которые сгорают в войне.Политолог Алексей ЧеснаковПо итогам конференции 2026 года можно сделать несколько основных выводов.США и ЕС не договорились. По крайней мере пока. Европа и Украина не получили желаемой хотя бы на словах поддержки США. Рубио был мягче, чем Вэнс в прошлом году, но это не компенсировало горечь сделанных американским госсекретарем морально-политических оценок.Европа демонстрирует слабость. Вашингтон продолжает по любому поводу подчеркивать уязвимую позицию Брюсселя. США последовательны в демонстрации неготовности платить за европейскую безопасность европейскую цену.Внутри Европы нет нужного консенсуса и баланса. Европейские лидеры не могут публично продемонстрировать элементарное единство по ключевым вопросам повестки, на словах демонстрируя общие взгляды, явно не имеют общей согласованной стратегии по ряду ключевых вопросов.Украина продолжает блефовать. Зеленский, судя по тому, что наговорил, находится в прежней полупозиции по вопросам проведения выборов на Украине. Выборов боится, но и боится прямо отказать нажиму США. Петляет и провоцирует, атакует и шантажирует. Большая часть сказанного украинцем - пустая болтовня и голимая пропаганда. (Хорошо, хоть шлем не надел)/Оппозиционеры на задворках. Российские антисистемщики натужно пытаются сформировать свою новую повестку (информационную колею). Присутствие нескольких активистов в Мюнхене выглядело скорее как политический туризм. Ничего нового не сказано и не достигнуто.Бизнесмен Олег ДерипаскаНаблюдая за подобными дискуссиями — на вроде бы достаточно важном для европейцев Мюнхенском форуме, который призван определять стратегию достижения безопасности в Европе и где собрались основные европейские союзники — не перестаешь удивляться тому, как слабо они понимают происходящее за пределами Старого Света — не только в России, но и на Востоке, Глобальном Юге, в Латинской Америке.Приводятся абсолютно ошибочные выводы, сочиняются идиотские стратегии сдерживания России по причине экзистенциальной угрозы, которую она представляет для западного миропорядка...Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия.России же, конечно, было бы полезно окончательно диверсифицировать свои экономические отношения и перейти от старой модели с доминирующим сытым Западом к более прагматичным экономическим связям с Китаем, Африкой, Индией, Латинской Америкой. Ресурсы и возможности нашей страны позволяют найти и рынки сбыта, и инвесторов на приемлемых условиях.После окончания конфликта — при условии хорошо спланированных решений накопленных проблем — Россия сможет в течение 10 лет без проблем восстановить темпы экономического роста до 7-8% и закрепиться в первой четвёрке экономик мира. Всё в наших руках, и помешать этому никто не может.Другие аспекты прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Мюнхенский говор".

