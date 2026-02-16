"Сейчас всех посажу и помирю": Украина в контексте глобальной стратегии Трампа — мнение эксперта - 16.02.2026 Украина.ру
"Сейчас всех посажу и помирю": Украина в контексте глобальной стратегии Трампа — мнение эксперта
"Сейчас всех посажу и помирю": Украина в контексте глобальной стратегии Трампа — мнение эксперта - 16.02.2026 Украина.ру
"Сейчас всех посажу и помирю": Украина в контексте глобальной стратегии Трампа — мнение эксперта
Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт, но ему все равно, на каких условиях он закончится. Президент США намерен оставить тлеющий кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о том, насколько Трампу важно погасить украинский конфликт, Лукьянов считает что украинская повестка не очень связана с другими процессами. "Хочет ли он урегулировать украинский конфликт? Думаю, что да. Хотя бы потому, что он лично себя с ним связал. Вот это его "Сейчас всех посажу и помирю" продолжается до сих пор. И его страшно раздражает, что ничего не происходит, потому что он действительно этим занимается", — заявил эксперт.Политолог напомнил, что полгода назад Трамп грозил: "Не хотят — не надо. Пусть друг друга убивают, я пошел"."Сейчас он этого не говорит. Он ощущает, что это будет воспринято как его поражение. Он хочет это как-то остановить, но ему все равно, как это закончится. "Какая мне разница, какую территорию Росгвардия или не Росгвардия будет контролировать"", — пояснил Лукьянов.По словам эксперта, Трамп считает, что острую фазу надо притушить, но оставить тлеющий конфликт. "Это нормальный американский подход. "Мы им и оружие продаем за большие деньги, и связываем их. При этом сами не участвуем, а все риски — на Европу. Вы хотели? Вперед". То, что Зеленский в хамской манере о них высказывался — тоже показательно. Такое отношение к Европе нравится Трампу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
"Сейчас всех посажу и помирю": Украина в контексте глобальной стратегии Трампа — мнение эксперта

04:00 16.02.2026
 
Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт, но ему все равно, на каких условиях он закончится. Президент США намерен оставить тлеющий кризис. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о том, насколько Трампу важно погасить украинский конфликт, Лукьянов считает что украинская повестка не очень связана с другими процессами.
"Хочет ли он урегулировать украинский конфликт? Думаю, что да. Хотя бы потому, что он лично себя с ним связал. Вот это его "Сейчас всех посажу и помирю" продолжается до сих пор. И его страшно раздражает, что ничего не происходит, потому что он действительно этим занимается", — заявил эксперт.
Политолог напомнил, что полгода назад Трамп грозил: "Не хотят — не надо. Пусть друг друга убивают, я пошел".
"Сейчас он этого не говорит. Он ощущает, что это будет воспринято как его поражение. Он хочет это как-то остановить, но ему все равно, как это закончится. "Какая мне разница, какую территорию Росгвардия или не Росгвардия будет контролировать"", — пояснил Лукьянов.
По словам эксперта, Трамп считает, что острую фазу надо притушить, но оставить тлеющий конфликт.
"Это нормальный американский подход. "Мы им и оружие продаем за большие деньги, и связываем их. При этом сами не участвуем, а все риски — на Европу. Вы хотели? Вперед". То, что Зеленский в хамской манере о них высказывался — тоже показательно. Такое отношение к Европе нравится Трампу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
