Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО

Ради кратковременного удержания фронта на Запорожье противник ввязывается в контратаки и встречные бои. Но переломить ситуацию у ВСУ все равно не получится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов

За последнее время обстановка на Запорожском направлении претерпела изменения. На южном фланге группировка войск "Восток" освободила Железнодорожное (Зализничное) – серьезный участок обороны ВСУ. При этом на северном фланге бойцам пришлось временно отойти из Терноватого (важного транспортного центра) из-за контратак противника, которые сейчас гораздо интенсивнее, чем обычно.Оценивая перспективы ВС РФ на Запорожском направлении, Рогов отметил, что сейчас Зеленский четко понимает, что время работает против него. "Мы каждый день освобождаем территорию, его переговорная позиция все хуже. Поэтому перед новым раундом переговоров он пытается принять хоть какие-то косметические меры, чтобы показать, что ВСУ отступают не так быстро", — констатировал собеседник Украина.ру.По его словам, ради кратковременного удержания фронта противник ввязывается в эти контратаки и встречные бои.Рогов отметил, что сейчас Киев отрицает, что были какие-то контрудары, потому что никакого успеха ВСУ не достигли, добавив, что это стандартная практика за все четыре года СВО."Повторюсь, даже при кратковременных успехах переломить ситуацию у ВСУ не получится. Это понимает киевский режим. Русская армия перемелет врага, а потом пойдет на запад и на север", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.

