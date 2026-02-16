Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750" - 16.02.2026 Украина.ру
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" в ночь на понедельник поразили подстанцию "Киевская-750", пишут западные мониторинговые каналы, передает 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
Подстанция является основным распределительным узлом для подачи энергии в Киев и прилегающие области.Кроме того, Воздушно-космические силы России нанесли бомбовый удар по целям в Харьковской области.На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия на переговорах в Женеве.Эту информацию теперь подтвердил западный источник.Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.Подробнее - в материале Запад намерен обсудить на переговорах в Женеве энергетическое перемирие на Украине на сайте Украина.ру.
Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"

07:42 16.02.2026
 
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" в ночь на понедельник поразили подстанцию "Киевская-750", пишут западные мониторинговые каналы, передает 16 февраля телеграм-канал Украина.ру
Подстанция является основным распределительным узлом для подачи энергии в Киев и прилегающие области.
Кроме того, Воздушно-космические силы России нанесли бомбовый удар по целям в Харьковской области.
На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев поднимет вопрос энергетического перемирия на переговорах в Женеве.
Эту информацию теперь подтвердил западный источник.

"Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят", — заверил он.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Подробнее - в материале Запад намерен обсудить на переговорах в Женеве энергетическое перемирие на Украине на сайте Украина.ру.
СВОСпецоперацияУкраинаКиевЖеневаРустем УмеровВладимир Мединский
 
Лента новостейМолния