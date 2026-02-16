https://ukraina.ru/20260216/odesskiy-treugolnik-v-stile-militari----rumyniya-moldaviya-i-ukraina-khotyat-unichtozhit-pridnestrove--1075685610.html
"Одесский треугольник" в стиле милитари. Румыния, Молдавия и Украина хотят уничтожить Приднестровье
Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 13 по 15 февраля 2026 года в Германии в 62-й раз, завершила свою работу и подтвердила главное: ума у европейских элит не прибавилось и они готовят континент к войне с Россией.
Как им кажется, коллективно, все вместе и по отдельным регионам. Чтобы, значит, ударить с разных направлений. В частности, с южного фланга НАТО, где роль регионального лидера ни с того ни с его начала на себя примерять Румыния.Речь о том, что в рамках и на полях Мюнхенской конференции прошла пятая по счету встреча в формате так называемого "Одесского треугольника". Пообнимались, поговорили, потискались и сфоткались для протокола министры иностранных дел Молдовы, Украины и Румынии – Михаил Попшой, Андрей Сибига и Оана Цою. Если абстрагироваться от геополитической психиатрии, то компания вполне достойная хотя и с некоторыми неадекватными планами на будущее. Они уже обозначили свои цели и задачи, и МИД Молдавии их озвучило: "Беседа была посвящена укреплению трехстороннего сотрудничества в условиях вызовов безопасности, вызванных агрессией Российской Федерации против Украины, с упором на политическую координацию, энергетическую безопасность и региональные взаимосвязи. Министры подчеркнули необходимость совместных действий по противодействию гибридным угрозам и дезинформации".Как сказано в сообщении молдавских дипломатов, стороны обсудили:– прогресс, достигнутый странами в области энергетики, а именно развитие межсетевых соединений и выход на европейский энергетический рынок;– вопросы продвижения инфраструктурных проектов, направленных на лучшую интеграцию региона в европейские транспортные сети;– использование формата "Одесский треугольник" как эффективного механизма координации и реализации совместных проектов, направленных на укрепление стабильности и развития региона;– проблемы и способы их решения в деле европейской интеграции Молдовы и Украины, куда обе эти страны подали заявки, чтобы сравняться с Румынией, которая уже как бы член ЕС, разумеется, и НАТО. То есть Румыния в Европе уже по уши и даже, как видим, на правах старшей предлагает соседям свою помощь в европродвижении.Ах, вы не очень хорошо знаете, что такое этот треугольник? Немного истории болез.., пардон, вопроса: "Одесский треугольник" – это некая платформа для диалога и сотрудничества в областях стратегического интереса трех стран-участниц формата: в безопасности, энергетике, инфраструктурных проектах, борьбе с дезинформацией.Впервые себя Румыния, Молдавия и Украина, как некое единое трио, обозначили еще в сентябре 2022 года, после начала специальной военной операции (СВО) России по приведения в адекватное состояние украинских неонацистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году и фактически сделавших агрессивную русофобию своей философией и практикой в построении Украины на российской границе.Формат был запущен в Одессе на министерском уровне. Затем, как оказалось, проводились аналогичные встречи ежегодно в Бухаресте, Кишиневе и Черновцах. В столице Украинской Буковины в ходе четвертой встречи формата 8 августа 2025 года и был окончательно утвержден механизм координации между МИД трех государств и платформа получила официальное название – "Одесский треугольник".Уже в этом году во время трехсторонней конференции 19-20 января 2026 года в Кишиневе три государства совместно объявили о создании Трехсторонней торговой палаты Румынии, Украины и Молдовы (CCTRUM) в Яссах, концепцию которой для них предложил Институт разработки проектов и экспертизы (IDEP) Молдовы еще на конференции 4 июня 2025 года в Европарламенте, а позже был включен в стратегический документ Альянса членов Европейского парламента из Восточной Европы за восстановление Украины. Еврокомиссия тоже поддержала этот шаг. Для реализации соглашений была создана рабочая группа с участием официальных лиц ЕС.Тогда же Молдова сообщила, что завершает свой официальный юридический выход из Содружества Независимых Государств (СНГ). А Румыния в начале февраля текущего года заявила, что хочет возглавить "Одесский треугольник" для… войны с Россией. Потому как в Бухаресте рассчитывают, что членство Румынии в ЕС и НАТО позволит этой стране стать главным координатором формата, в который также входят Украина и Молдова, в европейском плане пока "недоношенные". "Пару месяцев назад мы провели такую же встречу в Вене. В рамках таких региональных форматов мы играем особую роль не только как члены ЕС, но и как часть Балкан – региона, понимающего страны, расположенные к востоку от ЕС, и их путь развития", — заявила тогда глава МИД Молдавии Оана Цою, выступая в британском аналитическом центре Chatham House.Уже на полях Мюнхенской конференции эти претензии Бухареста были подтверждены. Что вполне логично даже с точки зрения интеграционной иерархии и подписанных документов: Румыния – "старший брат".Из всего, о чем говорили в рамках "треугольника" в разное время, пока продвинулись исключительно в области логистики и транспортной инфраструктуры. Во-первых, в соответствии с соглашением от 22 сентября 2000 года был создан еврорегион "Верхний Прут" – административная структура для трансграничного сотрудничества между Румынией, Молдавией и Украиной. В его состав вошли Черновицкая и Ивано-Франковской области Украины, жудецы (уезды) Ботошани и Сучава Румынии, а также 9 районов на северо-западе Молдовы. Цель – реализация проектов сотрудничества в области экономического развития, инфраструктуры и защиты окружающей среды под контролем ЕС.Во-вторых, после 20 лет отсутствия прямого железнодорожного сообщения между столицами Украины и Молдовы 6 ноября 2022 года было восстановлено прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Киевом и Кишиневом. А в августе 2023 года ЕС предложил продлить свою Трансъевропейскую сеть (TEN-T) до Молдовы и далее до Украины, проложив железнодорожную линию со стандартной шириной колеи (1435 мм), чтобы способствовать интеграции Молдовы в железнодорожные сети ЕС.А 10 октября 2025 года главы МИД трех страны "Одесского треугольника" официально открыли новое прямое железнодорожное сообщение, получившее название "Поезд дружбы" (Prietenia), по маршруту Киев — Кишинев — Бухарест. Причем решена даже проблема с перестановкой железнодорожных тележек на разной ширине колеи в Европе и пост-СССР.В-третьих, в июле 2023 года в Черновцах прошел Трехсторонний бизнес-форум, результатом которого стало подписание в апреле 2024 года Меморандума о взаимопонимании по пилотной программе eCustoms в рамках инициативы EU4Digital.И можно еще называть и называть десятки других протоколов, меморандумов, концепций и платформ сотрудничества, но Бухарест не зря оговорился, что хочет рулить "треугольником" в войне с Россией. Это однозначно задача Румынии от ЕС и НАТО, потому что между Молдавией и Украиной существует Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), которая размещает на своей территории российские войска и не скрывает пророссийской ориентации. И является при этом частично признанным гособразованием, формально оставаясь частью Молдавии.До 2022 года переговоры по урегулированию проблемы ПМР велись в формате "2+5": "стороны конфликта" – Молдавия и ПМР, посредники – Россия, Украина и ОБСЕ и наблюдатели – ЕС и США. Цель формата – найти решение конфликта в ПМР мирно, без войны.Формат был запущен в 2005 году и более-менее успешно продвигался для 2022 года, до начала СВО. Потом Украина и Россия выпали из процесса, и Запада, похоже, взял курс на ликвидацию ПМР силовым методом. В пику России, разумеется, – для уменьшения ее влияния в регионе. Как он (Запад), собственно, поступил и на Кавказе, где Азербайджан, накачанный военной помощью Турции и НАТО, дипломатически на всех уровнях поддержанный западными странами, в 2023 году силовыми методами упразднил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Рассорив с Россией Армению, которая обвинила Москву в том, что Россия "не защитила карабахцев", и начала выход из ОДКБ, уменьшая сотрудничество в рамках другого интеграционного объединения – ЕАЭС. И ОДКБ, и ЕАЭС считаются пророссийскими интеграционными проектами, и ослабить их – успех Запада.Точно такая же картина наблюдается и точно такие же карты Запада, похоже, хочет разыграть и в "Одесском треугольнике". По оценкам и предположениям многих специалистов, все инфраструктурные проекты "треугольника" рассматриваются, как часть более широкого плана НАТО, чтобы обеспечить силам Альянса удобный и быстрый доступ на территорию Украины. В этом контексте "Одесский треугольник" – это не просто региональный формат сотрудничества, а элемент новой будущей архитектуры безопасности во всем Черноморском регионе.И формат уже, кстати, утвержден на самом высоком уровне: 11 июня 2025 года в Одессе состоялся первый трехсторонний саммит президентов Молдавии, Румынии и Украины – Майи Санду, Никушора Дана и Владимира Зеленского. Они и объявили о создании "механизма постоянной координации между министерствами иностранных дел". То есть благословили "Одесский треугольник" на его работу.Летом же 2025 года интерес к "треугольнику" проявили Польша и Литва, с главами МИД которых были проведены онлайн-переговоры их визави из Киева и Кишинева и Бухареста.Теперь эти страны могут раскрыться русофобски по полной, координируя свои усилия. Несмотря даже на то, что между ними нет официального трехстороннего соглашения о безопасности. То есть нет оборонного союза. Но ЕС подписал двусторонние соглашения о безопасности с Украиной (27 июня 2024 года) и Молдовой (21 мая 2024 года), а Румыния подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной (11 июля 2024 года).Несколько осложняет картину тот факт, что в Молдавии в Конституции закреплена политика нейтралитета и, в отличие от Украины, она как бы не стремится вступить в НАТО. Однако через оборонное сотрудничество с ЕС в области безопасности Кишинев, Киев и Бухарест вполне могут сотрудничать и координировать все антироссийские усилия. Да и Конституцию Молдавии изменить – раз плюнуть, если дело встанет за этим. Доказано выборами президента в Румынии и в Молдавии и полным правовым беспределом на Украине, на что Европа давно и плотно закрыла глаза. Потому что нарушения демократии там – "это другое"…Характерно и то, что в регион открыт еще один канал поставок оружия из Европы, от стран НАТО, если это оружие понадобится для войны. В ноябре прошлого года Румыния приобрела у Молдавии Международный свободный порт Джурджулешты, расположенный в одноименном селе в 133,8 км от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай. Этот единственный порт Молдавии с выходом к Черному морю появился в 2006 году, благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута, находится в непосредственной близости от молдавской границы с Румынией и Украиной.Порт обрабатывает более 70% молдавского импорта и экспорта (осуществляемых водным транспортом), обеспечивая поставки различных типов грузов. И из-за боевых действий в Черном море возникли проблемы с грузовыми поставками и в Молдавию, и в Украину. Помогала Румыния через порт в Констанце, находящийся под защитой ЕС и НАТО. Теперь под эту защиту попал и Джурджулешты, и оружие в зону конфликта может идти и по Дунаю. Под защитой Европы. Ну, так они там думают…Швейцария и ООН не будут участвовать в переговорах по Украине. 