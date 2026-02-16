https://ukraina.ru/20260216/podgotovka-k-peregovoram-uspekhi-vs-rf-otvet-na-khamstvo-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-1300-16-1075674359.html

Подготовка к переговорам, успехи ВС РФ, ответ на хамство Зеленского. Хроника событий на 13:00 16 февраля

Подготовка к переговорам, успехи ВС РФ, ответ на хамство Зеленского. Хроника событий на 13:00 16 февраля - 16.02.2026 Украина.ру

Подготовка к переговорам, успехи ВС РФ, ответ на хамство Зеленского. Хроника событий на 13:00 16 февраля

Швейцария и ООН не будут участвовать в переговорах по Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Орбан ответил на хамство Зеленского

2026-02-16T13:00

2026-02-16T13:00

2026-02-16T14:01

хроники

эксклюзив

украина

россия

женева

владимир зеленский

трамп и зеленский

виктор орбан

оон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_221d1ee307bbeaf6db35613051e5865e.jpg

Третий раунд мирных переговоров между Россией, Украиной и США запланирован на 17–18 февраля в Женеве.Швейцария не будет в нем участвовать, сообщил РИА Новости дипломатический источник."Швейцария не участвует в переговорах, которые принимает у себя по просьбе сторон", - сказал он.Собеседник уточнил, что роль Швейцарии в переговорах заключается исключительно в обеспечении доступа и безопасности участвующих в них делегаций.В свою очередь источник в ООН указал, что переговоры не будут проходить в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве, а сама ООН не примет в них участие.Официальный представитель ООН подчеркнул, что организация поддерживает любые усилия для достижения мира."ООН поддерживает любые усилия, направленные на поиск решения российско-украинского конфликта", - сказал он.Другой источник агентства указал, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования."Планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования. Как военных, так и политических и гуманитарных", - уточнил он.По его словам, не исключено, что будет затрагиваться и тема Запорожской атомной электростанции."Ее (станции) принадлежность России вне сомнения", - сказал источник.В свою очередь турецкий дипломатический источник отметил, что Турция будет внимательно следить за планируемым переговорным треком.По его словам, Анкара последовательно поддерживает дипломатические усилия, направленные на урегулирование конфликта, и рассчитывает на конструктивный характер предстоящих консультаций.Примечательно, что диписточник в Женеве добавлял, что переговоры по Украине и по Ирану пройдут одновременно в Женеве 17 февраля.Непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье пройдут 17 февраля в Женеве, сообщало иранское внешнеполитическое ведомство.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков информировал, что в состав российской делегации на переговорах войдет помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица."Там (в Абу-Даби - ред.) нашу группу возглавлял Костюков... Действительно, делегация будет расширена в этот раз - помимо Мединского там будет замминистра Галузин и другие официальные лица", - сказал Песков журналистам.По его словам, российская делегация получает детальные инструкции от президента России Владимира Путина накануне вылета на переговоры.Песков уточнил также, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев работает по отдельному треку переговорного процесса в рамках рабочей группы по экономическим вопросам, она активно продолжает работу."На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы - главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального - которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем", - сказал Песков.Успехи ВС РФАрмия России поразила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.Российские штурмовики освободили Покровку в Сумской области, они продолжают атаковать на соседних участках фронта.До этого начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказывал, что за первые две недели февраля 2026 года российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. В частности, в Сумской области были взяты села Поповка и Сидоровка.Российские военные из группировки войск "Восток" за пять минут взяли опорный пункт под Цветковым в Запорожской области, проинформировал командир отделения с позывным Велес.Он отметил, что укрепленная позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляла собой земляной окоп с деревянными перекрытиями и двумя огневыми точками.Он уточнил, что взять позицию удалось благодаря предварительной разведке и координации действий штурмовиков.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы РФ перерезали логистику ВСУ в западной части Константиновки."Константиновское направление, здесь мы видим перерезание логистики противника в западной части Константиновки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, продвижение россиян отмечается в направлениях Доброполья и Славянска, бои идут у Торецкого.На Краснолиманском направлении продолжается зачистка Дробышево. Российские подразделения зачищают Гришино. Основные бои на Красноармейско-добропольском направлении — в районах Белицкого и Нового Донбасса.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил, что на Украине из-за мобилизации останется только Владимир Зеленский и его друзья-депутаты из партии "Слуга народа"."Сейчас они вносят изменения в перечень профессий, которые подпадают под бронь. Они постепенно сужают количество людей, которые могут избежать призыва. Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского, депутаты "Слуги народа" и прочих деятелей", - сказал Мирошник.Он отметил, что в военном конфликте Украина участвует только одним ресурсом - человеческим."Этот ресурс они будут использовать по полной программе. Все остальное дает Запад - деньги, вооружение, дипломатическое прикрытие. Этот ресурс для киевского режима является крайне ценным, и он будет максимально ухудшать или увеличивать списки категорий населения, которые можно использовать в качестве пушечного мяса", - заключил посол.Ответ на хамство ЗеленскогоВо второй день Мюнхенской конференции по безопасности во время выступления Владимир Зеленский хамски высказался в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.В Кремле нападки на Орбана связали с несогласием Венгрии с членством Украины в ЕС."Да, абсолютно, мы полностью с этим согласны. Собственно, де-факто оно так и есть, по-другому это расценивать невозможно", - сказал официальный представитель Кремля Песков, отвечая на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с оценкой премьера Словакии Роберта Фицо на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом шантажа из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Евросоюзе и считают ли последние нападки Зеленского на Орбана продолжением этой линии.Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что Зеленский оскорбил Орбана по команде из-за его антивоенной позиции и блокировки плана Еврокомиссии по финансированию Украины.По словам Медведчука, именно Венгрия нанесла удар по финансированию конфликта на Украине, поскольку Будапешт заблокировал подготовленный Еврокомиссией резервный план финансирования Украины и перекрыл еще один источник финансирования войны."Отсюда понятно, почему Зеленскому дали команду погавкать в сторону европейского союзника Трампа - венгерского премьера Виктора Орбана", - говорится в заявлении Медведчука.Зеленский, как отмечает Медведчук, далек от интересов украинского народа и не приближает окончание конфликта, он отрабатывает повестку европейских глобалистов и является их главным политическим оружием против президента США Дональда Трампа."Именно поэтому он работает против Орбана, который сегодня является одним из видных трампистов, и которого глобалисты мечтают убрать из руководства Венгрией любым путем", - добавил Медведчук.Накануне глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что публичное хамство Зеленского является проявлением агонии."Зеленский не раз вел себя как "моська, лающая на слона". Его публичное хамство всем, кто здраво смотрит на конфликт на Украине - проявление агонии. Поддержка европейской партии войны неонацистского режима не изменит ситуацию на поле боя для бандеровцев. Особенно при смене позиции американской администрации", - заверил Слуцкий.Он отметил, что обратный отсчет для Зеленского начался."Победа России неизбежна в любом случае. Такие политики как Орбан прекрасно это осознают и не хотят из кармана собственных граждан поддерживать неонацистов", - добавил глава комитета Госдумы.А депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что Зеленский повел себя на Мюнхенской конференции как бродяга, которого пустили в дом погреться, а он закинул на стол ноги."Выходки Зеленского демонстрируют его моральную деградацию и лучший показатель его неадекватности", - сказал Белик.По его словам, Зеленского пустили на Мюнхенскую конференцию из милости, а он, видимо, решил, что может указывать хозяевам как они должны сидеть и о чем говорить."Глава киевского режима хамит, издевается и думает, что это остроумно. Раз он так ведет себя со своими благодетелями, то о каких договоренностях или доверии к этому человеку в мирных переговорах может идти речь. На Украине должен сначала поменяться режим, а после этого можно с ней говорить о мире", - считает депутат.Венгерский политический эксперт Георг Шпëтле полагает, что Зеленский своими оскорбительными высказываниями только помогает премьер-министру Венгрии в предвыборной кампании, потому что доказывает, что Киев открыто стремится к смене венгерского правительства ради прихода к власти в стране проукраинской оппозиции."Я думаю, что слова Зеленского даже помогают Орбану, позитивно влияют на его предвыборные позиции. Зеленский постоянно нападает на Орбана, его военные угрожают ударить по Венгрии. Это вызывает у венгров страх перед Украиной", - сказал Шпëтле.По его словам, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр практически открыто демонстрирует свои связи с Украиной, а на Мюнхенской конференции встречался с "врагами Венгрии": канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Финляндии Александром Стуббом, чем "явно продемонстрировал, что по приказу Брюсселя он поддержит Киев всеми средствами"."После этого и постоянных угроз Украины и Зеленского, очевидно, любой здравомыслящий венгр скажет: "Тогда я буду голосовать за (правящую партию - ред.) "Фидес", а не за партию, которая хочет поддерживать такого агрессора в нашем регионе", - отметил эксперт.Сам Орбан пообещал выполнить волю венгров, которые выступили против евроинтеграции Киева, и не допустить вступления Украины в Евросоюз, нравится это Зеленскому или нет.По его словам, "Зеленский напрямую вмешался в венгерскую избирательную кампанию, выступив против венгерского правительства", потому что, когда "Зеленский нападает на меня и переходит на личности за то, что я не поддерживаю ускоренное вступление Украины в ЕС, он на самом деле ставит под сомнение суверенное решение венгерского народа".Венгерский премьер напомнил о результатах проведенного в 2025 году в Венгрии всеобщего опроса населения о вступлении Украины в ЕС, согласно которым более двух миллионов человек, или 95% опрошенных, высказались против."Мой долг как премьер-министра Венгрии - обеспечить выполнение решения венгерского народа. И я буду делать это снова и снова. Нравится это президенту Зеленскому или нет", - подчеркнул Орбан.Подробнее об отношении Орбана к киевским властям - в материале "Власти Украины перешли черту": Орбан отказался выделять Киеву деньги на сайте Украина.ру.

украина

россия

женева

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, россия, женева, владимир зеленский, трамп и зеленский, виктор орбан, оон, ес, вооруженные силы украины, удары, атака, вс рф, наступление вс рф, денис пушилин, потери всу, всу, разгром всу, крах всу, украина.ру, украина.ру