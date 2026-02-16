https://ukraina.ru/20260216/natsionalnye-osobennosti-uchta-mneniya-izbirateley-1075677948.html

Национальные особенности учёта мнения избирателей Украины

Национальные особенности учёта мнения избирателей Украины

Постоянно приходится себе напоминать, что демократия – явление сугубо национальное и демократии в Айдахо и Шампани (не говоря о демократии в Екатеринбурге и Исфахане) будут выглядеть по-разному, оставаясь при этом демократиями. Так что и украинская демократия имеет право на существование. Хотя, послушав Зеленского, начинаешь в этом сомневаться

Воспользовавшись Мюнхенской конференцией по (не)безопасности и.о. президента Украины наговорил много разного относительно выборов, проведения которых требуют США и Россия. Если кратко, то торг продолжается:"Нам нужна безопасность для этого. Нам нужно прекращение огня, то есть возможно не конец войны, а прекращение огня или гарантии безопасности. При таких обстоятельствах надо изменить закон, наш парламент может это сделать, я надеюсь. Но интересно, что 90% украинцев против выборов".Начнём с конца. Понятно, что фраза сокращена и вырвана из контекста, но, похоже, Зеленский обозначил свою голубую мечту – действительно, зачем бы это украинцам желать проведения выборов? Ведь у них же уже есть президент…Относительно 90% – Зеленский очевидно опирается на данные исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии в декабре прошлого года. Там, правда, от обратного – за проведение выборов выступает 10% опрошенных. При этом только 23% выступают за проведение выборов в условиях перемирия, а 59% – только после подписания мирного договора.Что до последней категории опрошенных, то они, наверное, в большинстве знают, что никакого мирного договора без проведения выборов не будет, но логика у них другая – нельзя идти на уступки "агрессору", а то будет "капитуляция". Мирный договор нужно подписывать на украинских условиях, даже если ценой этого будет отказ от и так сувенирной украинской "демократии".Вообще-то для полноты ощущений следовало бы опросить украинцев также относительно перспектив отказа от института выборов как такового – независимо от войны и безопасности. Ну или о перспективе пожизненного президентства Зеленского. Правда, думаем ничего интересного прямо поставленный вопрос не даст, но всё же надо иметь в виду – 16% опрошенных считает, что в современной Украине слишком много демократии…Самое же главное – отношение т.н. "президента" к мнению т.н. "избирателей". Да, 90% против выборов, но мы их всё равно проведём! Потому что нам на них наплевать… Гораздо важнее мнение уважаемых партнёров.То, что Зеленский, при этом, не забывает о необходимости изменить законодательство, чтобы сделать возможным проведение выборов в условиях военного положения, само по себе признак позитивный. Потому что если провести выборы не меняя закон, то их результаты будут юридически ничтожны.Впрочем, тут он тоже "творит историю". Предполагается, что изменения в законодательство предполагаются одноразовые – для того, чтобы дать возможность провести выборы именно в 2026 году. Между тем, по Конституции выборы президента должны проводиться даже в условиях военного или чрезвычайного положения, но Избирательный кодекс это запрещает. Т.е., там надо просто привести ИК в соответствие с Конституцией – не разово, а постоянно. Но это, опять же, будет "уступка агрессору".Впрочем, тут есть два момента, которыми киевский режим в принципе может и воспользоваться.С одной стороны, Зеленский не гарантирует, что парламент примет соответствующие изменения в законодательство – он только "надеется". Учитывая, что в Раде имеет место пропрезидентское монопартийное большинство, проблемы могут возникнуть в том случае, если Офис президента не организует голосование.Справедливости ради следует сказать, что тут есть элементы риска, с позицией президента и не связанные. Например, если НАБУ по команде из Вашингтона начнут зачищать большинство, оно вполне может исчезнуть… Так что заявление Зеленского можно расценить и как вежливую просьбу придержать "антикоррупционных" коррупционеров.С другой стороны, если 90% избирателей против выборов, то достаточно им намекнуть, что на выборы приходить не стоит, они и не придут. И тогда выборы не состоятся – типа по воле граждан (соответствующую кампанию украинским властям вполне по силам организовать).Воспользуется ли Зеленский этими возможностями сказать трудно, но они у него есть.В любом случае, если уж Зеленский так относится к мнению избирателей, то стесняться в методах сохранения при власти себя любимого у него оснований не будет. Опять же, европейские наблюдатели признали образцом демократии даже грузинские выборы 2004 года, на которых Саакашвили получил 110% голосов избирателей, внесённых в списки**…Но больше всего нам, конечно, понравился "жест доброй воли" – Владимир Александрович готов тоже объявить перемирие, если в России будут проводиться выборы.Мы, конечно, можем покрутить пальцем у виска – за время СВО выборы и референдумы в России проводились четырежды (ЕДГ - единый день голосования всё же замечательное изобретение российских законотворцев), но Украина ни разу огонь не прекращала. Причём Зеленский об этом не может не знать, поскольку во всех или почти во всех случаях МИД Украины на выборы реагировало.Крутить пальцем мы, однако, не будем. У Зеленского есть своя логика.Во-первых, США не требовали от России проводить эти выборы, значит и надобности в них никакой не было.Во-вторых, по мнению Киева эти выборы были недемократичными и нелегитимными. Демократичными и легитимным они были бы, если бы, например, избран был Навальный* (то, что он отравлен ядом редкой американской лягушки значения не имеет, потому что главное – демократия), а результатом референдума в России было бы восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Вот если в России будут проводиться такие выборы, то Украина может и прекратить огонь…Правда, Зеленский тут же в грубой форме предложил выслать из Европы всех граждан России, включая, соответственно, "хороших русских". Так что ожидать, что отношение нынешнего украинского режима к "Прекрасной России будущего" будет лучше, чем к реально существующей России, не стоит. А вот хуже (заменить "границы 1991 года" на "границы 1918 года") – запросто.* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Хитрость в том, что списки сначала вычистили от избирателей, которые, как показалось "активистам", могли находиться за пределами Грузии. Но в день выборов суды удовлетворяли представления на восстановлении в списках в ускоренном порядке.Ещё о выборах на Украине можно прочитать в статье Елены Кирюшкиной "Выборы на Украине еще не назначены, но все готовятся. Главная борьба будет между Вашингтоном и Лондоном"

