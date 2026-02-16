https://ukraina.ru/20260216/likhogo-naskoka-ne-poluchitsya-politolog-o-dilemme-trampa-pered-vozmozhnym-udarom-po-iranu-1075656717.html

"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану

"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану

США стянули к берегам Ирана существенные силы, включая ударные авианосные группы, однако Дональд Трамп явно избегает большой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Отвечая на вопрос о возможном нападении Трампа на Иран, Лукьянов заявил, что военное противостояние может начаться в любой момент, а может не случиться никогда. "В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — сказал эксперт. При этом он напомнил, что Трамп подтверждает репутацию человека, который старается избегать больших и затяжных военных конфликтов.По словам политолога, во время недавнего визита Биньямина Нетаньяху в Белый дом позиция Израиля была понятна: им нужно, чтобы США как можно скорее что-то сделали с иранскими властями. "Но Трамп, судя по всему, в очередной раз от этого уклонился. Никаких официальных сообщений не было — только его пост в социальных сетях: "Пока решение не принято. Попробуем договориться". И переговоры идут", — пояснил Лукьянов.Эксперт также обратил внимание на противоречие в ядерной повестке. Летом прошлого года Трамп торжественно объявил, что она уничтожена, но сейчас переговоры снова идут. "Значит, не совсем США победили", — констатировал собеседник издания. Он добавил, что Израиль настаивает на включении в повестку вопроса баллистических ракет, но иранцы категорически отказываются это обсуждать. "Трамп явно не желает ввязываться в длительное противостояние и ищет возможность сделать что-то среднее между вмешательством США в 12-дневную войну и Венесуэлой: кинжальное участие и откат назад, которые имели бы внешний эффект", — резюмировал Лукьянов.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.

