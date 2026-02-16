"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/likhogo-naskoka-ne-poluchitsya-politolog-o-dilemme-trampa-pered-vozmozhnym-udarom-po-iranu-1075656717.html
"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану - 16.02.2026 Украина.ру
"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
США стянули к берегам Ирана существенные силы, включая ударные авианосные группы, однако Дональд Трамп явно избегает большой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-02-16T05:20
2026-02-16T05:20
новости
сша
иран
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
украина.ру
ближний восток
война
ядерный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:305:832:773_1920x0_80_0_0_9ea15001a1f83cb354f47ab13ada5aaa.jpg
Отвечая на вопрос о возможном нападении Трампа на Иран, Лукьянов заявил, что военное противостояние может начаться в любой момент, а может не случиться никогда. "В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — сказал эксперт. При этом он напомнил, что Трамп подтверждает репутацию человека, который старается избегать больших и затяжных военных конфликтов.По словам политолога, во время недавнего визита Биньямина Нетаньяху в Белый дом позиция Израиля была понятна: им нужно, чтобы США как можно скорее что-то сделали с иранскими властями. "Но Трамп, судя по всему, в очередной раз от этого уклонился. Никаких официальных сообщений не было — только его пост в социальных сетях: "Пока решение не принято. Попробуем договориться". И переговоры идут", — пояснил Лукьянов.Эксперт также обратил внимание на противоречие в ядерной повестке. Летом прошлого года Трамп торжественно объявил, что она уничтожена, но сейчас переговоры снова идут. "Значит, не совсем США победили", — констатировал собеседник издания. Он добавил, что Израиль настаивает на включении в повестку вопроса баллистических ракет, но иранцы категорически отказываются это обсуждать. "Трамп явно не желает ввязываться в длительное противостояние и ищет возможность сделать что-то среднее между вмешательством США в 12-дневную войну и Венесуэлой: кинжальное участие и откат назад, которые имели бы внешний эффект", — резюмировал Лукьянов.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
сша
иран
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:227:832:851_1920x0_80_0_0_93fe2f6746e2318c9bd692ca7b6a2e3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, ближний восток, война, ядерный, ядерная безопасность, главные новости, геополитика, международные отношения, международная политика
Новости, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Ближний Восток, война, ядерный, ядерная безопасность, Главные новости, геополитика, международные отношения, Международная политика

"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану

05:20 16.02.2026
 
© ФотоСгенерировано ИИ
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
США стянули к берегам Ирана существенные силы, включая ударные авианосные группы, однако Дональд Трамп явно избегает большой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о возможном нападении Трампа на Иран, Лукьянов заявил, что военное противостояние может начаться в любой момент, а может не случиться никогда.
"В регион стянуты существенные военные силы США. А привезти туда несколько авианосных групп — это дорогое удовольствие. Если это делают, значит необходимо добиться результата", — сказал эксперт.
При этом он напомнил, что Трамп подтверждает репутацию человека, который старается избегать больших и затяжных военных конфликтов.
По словам политолога, во время недавнего визита Биньямина Нетаньяху в Белый дом позиция Израиля была понятна: им нужно, чтобы США как можно скорее что-то сделали с иранскими властями. "Но Трамп, судя по всему, в очередной раз от этого уклонился. Никаких официальных сообщений не было — только его пост в социальных сетях: "Пока решение не принято. Попробуем договориться". И переговоры идут", — пояснил Лукьянов.
Эксперт также обратил внимание на противоречие в ядерной повестке. Летом прошлого года Трамп торжественно объявил, что она уничтожена, но сейчас переговоры снова идут. "Значит, не совсем США победили", — констатировал собеседник издания.
Он добавил, что Израиль настаивает на включении в повестку вопроса баллистических ракет, но иранцы категорически отказываются это обсуждать. "Трамп явно не желает ввязываться в длительное противостояние и ищет возможность сделать что-то среднее между вмешательством США в 12-дневную войну и Венесуэлой: кинжальное участие и откат назад, которые имели бы внешний эффект", — резюмировал Лукьянов.
Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуУкраина.руБлижний Востоквойнаядерныйядерная безопасностьГлавные новостигеополитикамеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния