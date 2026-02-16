"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны - 16.02.2026 Украина.ру
"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
В экспертном сообществе обсуждают, реален ли план киевского режима уничтожать по 50 тысяч россиян ежемесячно, если да, то к чему это может привести в России. Думают и над тем, как изменится Украина в случае продолжения войны.
А война может продолжаться ешё долго. Трамп склоняется к тому, чтобы выйти из процесса урегулирования украинского кризиса, это может случиться уже до начала марта, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, хозяева Зеленского к этому готовы. А кто эти хозяева? Виндзоры и другие королевские дома Европы, плюс Германия, утверждает эксперт. Потому Зеленский на словах будет выступать за урегулирование, а на деле станет все мирные инициативы торпедировать - "что он и делает".В Европе понимают, что вовлечь Трампа в противостояние с Путиным не удастся, поэтому проект меняют, теперь Евросоюз должен стать главной движущей силой "в этой мясорубке"."Властители Европы, скажем так, они определились, что необходимо, во что бы то ни стало, довести Российскую Федерацию до краха", - заявил Соскин.Он прокомментировал заявление Зеленского о том, что лучше не принимать никакого соглашения, чем "заставить свой народ принять плохое"."Вот это очень интересно - "заставить свой народ". Во-первых, кто его народ, хотелось бы уточнения", - отметил экс-советник Кучмы. Во-вторых, по его словам, всё это интервью показывает, что Зеленский говорит как некий "абсолютный вождь", это уже "выступление диктатора открытого, который определяет всё будущее тех людей, которые живут на этом пространстве".Итак, на Украине произошла "мутация... в открытую форму диктатуры", никаких выборов и референдума не будет, никакого мирного соглашения и перемирия не будет, считает эксперт.По его словам, принудить Россию к перемирию невозможно, потому в Киеве выбрали иной путь, о котором сказал цифровик, а ныне глава МО Украины Михаил Фёдоров (тот заявил, что нужно уничтожать по 50 тысяч россиян ежемесячно).Соскин отметил, что решение, вероятно, правильное — если уничтожать боеспособное население РФ планомерно, это в конечном итоге даст результат. А соответствующие потери среди украинцев авторов плана просто не интересуют.Соскин считает, что в случае отсутствия продвижения и успеха, в РФ люди начнут задавать вопрос, зачем им это всё надо. И будут думать, почему одни гибнут, а другие богатеют. Что приведет в конечном итоге к каким-то последствиям.Экс-советник Кучмы уверен, что план главы МО Михаила Фёдорова по уничтожению пятидесяти тысяч россиян в месяц вполне реализуем при нынешних технологиях, и этот план очень нравится европейцам — деньги Зеленскому выделены и на укрепление ВПК, и на продолжение бойни.Правда, в результате продолжения войны крупные города на Украине просто перестанут существовать, сохранить их нельзя - "жизнь оставшихся в Украине людей переместится в маленькие города". Потому призыв мэра Киева Виталия Кличко покидать столицу тоже правильный, считает Соскин. Он предположил, что "всё будет уходить туда — под Карпаты… это будущее".Отметим, что народ явно не рвётся умереть за клику Зеленского и прочих выгодополучателей. Всё больше фиксируется случаев сопротивления сотрудникам ТЦК и помогающим им полицаям.В Минобороны Украины тем временем готовят законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации (а уклонистов в стране, по некоторым оценкамЁ около двух миллионов человек). Об этом сообщил публике депутат Рады от партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский. По его словам, жизнь уклонистов не должна быть проще, чем, например, тех, кто не платит алименты.Судя по всему, в случае принятия такого законопроекта, уклонистам будет грозить конфискация имущества. Однако вряд ли и такие жёсткие меры исправят ситуацию, утверждают наши источники на Украине, аргументируя этот свой прогноз так: "Все понимают, что мёртвым имущество ни к чему, а попавшие на передовую долго не живут…".Что касается будто бы имеющегося у Трампа плана выйти из процесса урегулирования украинского кризиса, то не все в это верят."Госсекретарь США Рубио заверил, что США не выйдут из переговорного процесса по Украине и заявил, что не урегулированными остались самые сложные вопросы. Он снова подыграл Киеву, заявив, что США не знают, серьезно ли Россия относится к урегулированию конфликта на Украине. Рубио отменил встречу по Украине с лидерами ЕС, но с Зеленским там увиделся", - отмечает https://t.me/olegtsarov/39626 в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв.Комментируя некоторые высказывания Зеленского, аналитик пришёл к выводу, что, судя по всему, на пока ещё не освобождённой армией России части Донбасса согласовано создание свободной экономической зоны (СЭЗ) - "вопрос в том, под чьей юрисдикцией будет эта зона".Царёв также отметил высказывания европейских политиков относительно перспектив войны и мира — их этих высказываний следует, что остановка войны на Украине им не выгодна.Конечно, есть среди европолитиков и "диссиденты". Так, премьер Венгрии Виктор Орбан видит рецепт победы для Европы по-своему — необходимо остановить войну, поскольку "война — это плохо для бизнеса".Орбан призвал искать мира, искать возможности получения дешёвых энергоносителей и призвал не отправлять Украине (киевскому режиму — ред.) деньги, если они нужны самим европейцам для укрепления их конкурентоспособности.Ранее премьер Венгрии уже заявлял, что Запад несколько лет тому назад совершил огромную ошибку в вопросе украинского конфликта и что теперь нужно "остановить это".Но остановить пока не получается.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на УкраинеПодробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Или поверим США, или дойдём до Киева и уберём Зеленского". Эксперты предлагают определиться с целями
"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны

05:53 16.02.2026 (обновлено: 06:58 16.02.2026)
 
Сергей Зуев
Все материалы
В экспертном сообществе обсуждают, реален ли план киевского режима уничтожать по 50 тысяч россиян ежемесячно, если да, то к чему это может привести в России. Думают и над тем, как изменится Украина в случае продолжения войны.
А война может продолжаться ешё долго. Трамп склоняется к тому, чтобы выйти из процесса урегулирования украинского кризиса, это может случиться уже до начала марта, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, хозяева Зеленского к этому готовы. А кто эти хозяева? Виндзоры и другие королевские дома Европы, плюс Германия, утверждает эксперт. Потому Зеленский на словах будет выступать за урегулирование, а на деле станет все мирные инициативы торпедировать - "что он и делает".
В Европе понимают, что вовлечь Трампа в противостояние с Путиным не удастся, поэтому проект меняют, теперь Евросоюз должен стать главной движущей силой "в этой мясорубке".
"Властители Европы, скажем так, они определились, что необходимо, во что бы то ни стало, довести Российскую Федерацию до краха", - заявил Соскин.
Он прокомментировал заявление Зеленского о том, что лучше не принимать никакого соглашения, чем "заставить свой народ принять плохое".
"Вот это очень интересно - "заставить свой народ". Во-первых, кто его народ, хотелось бы уточнения", - отметил экс-советник Кучмы. Во-вторых, по его словам, всё это интервью показывает, что Зеленский говорит как некий "абсолютный вождь", это уже "выступление диктатора открытого, который определяет всё будущее тех людей, которые живут на этом пространстве".
Итак, на Украине произошла "мутация... в открытую форму диктатуры", никаких выборов и референдума не будет, никакого мирного соглашения и перемирия не будет, считает эксперт.
По его словам, принудить Россию к перемирию невозможно, потому в Киеве выбрали иной путь, о котором сказал цифровик, а ныне глава МО Украины Михаил Фёдоров (тот заявил, что нужно уничтожать по 50 тысяч россиян ежемесячно).
Соскин отметил, что решение, вероятно, правильное — если уничтожать боеспособное население РФ планомерно, это в конечном итоге даст результат. А соответствующие потери среди украинцев авторов плана просто не интересуют.
Соскин считает, что в случае отсутствия продвижения и успеха, в РФ люди начнут задавать вопрос, зачем им это всё надо. И будут думать, почему одни гибнут, а другие богатеют. Что приведет в конечном итоге к каким-то последствиям.
Экс-советник Кучмы уверен, что план главы МО Михаила Фёдорова по уничтожению пятидесяти тысяч россиян в месяц вполне реализуем при нынешних технологиях, и этот план очень нравится европейцам — деньги Зеленскому выделены и на укрепление ВПК, и на продолжение бойни.
Правда, в результате продолжения войны крупные города на Украине просто перестанут существовать, сохранить их нельзя - "жизнь оставшихся в Украине людей переместится в маленькие города". Потому призыв мэра Киева Виталия Кличко покидать столицу тоже правильный, считает Соскин. Он предположил, что "всё будет уходить туда — под Карпаты… это будущее".
Отметим, что народ явно не рвётся умереть за клику Зеленского и прочих выгодополучателей. Всё больше фиксируется случаев сопротивления сотрудникам ТЦК и помогающим им полицаям.
В Минобороны Украины тем временем готовят законопроект об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации (а уклонистов в стране, по некоторым оценкамЁ около двух миллионов человек). Об этом сообщил публике депутат Рады от партии "Слуга народа" Фёдор Вениславский. По его словам, жизнь уклонистов не должна быть проще, чем, например, тех, кто не платит алименты.
Судя по всему, в случае принятия такого законопроекта, уклонистам будет грозить конфискация имущества. Однако вряд ли и такие жёсткие меры исправят ситуацию, утверждают наши источники на Украине, аргументируя этот свой прогноз так: "Все понимают, что мёртвым имущество ни к чему, а попавшие на передовую долго не живут…".
Что касается будто бы имеющегося у Трампа плана выйти из процесса урегулирования украинского кризиса, то не все в это верят.
"Госсекретарь США Рубио заверил, что США не выйдут из переговорного процесса по Украине и заявил, что не урегулированными остались самые сложные вопросы. Он снова подыграл Киеву, заявив, что США не знают, серьезно ли Россия относится к урегулированию конфликта на Украине. Рубио отменил встречу по Украине с лидерами ЕС, но с Зеленским там увиделся", - отмечает https://t.me/olegtsarov/39626 в своём телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв.
Комментируя некоторые высказывания Зеленского, аналитик пришёл к выводу, что, судя по всему, на пока ещё не освобождённой армией России части Донбасса согласовано создание свободной экономической зоны (СЭЗ) - "вопрос в том, под чьей юрисдикцией будет эта зона".
Царёв также отметил высказывания европейских политиков относительно перспектив войны и мира — их этих высказываний следует, что остановка войны на Украине им не выгодна.
Конечно, есть среди европолитиков и "диссиденты". Так, премьер Венгрии Виктор Орбан видит рецепт победы для Европы по-своему — необходимо остановить войну, поскольку "война — это плохо для бизнеса".
Орбан призвал искать мира, искать возможности получения дешёвых энергоносителей и призвал не отправлять Украине (киевскому режиму — ред.) деньги, если они нужны самим европейцам для укрепления их конкурентоспособности.
Ранее премьер Венгрии уже заявлял, что Запад несколько лет тому назад совершил огромную ошибку в вопросе украинского конфликта и что теперь нужно "остановить это".
Но остановить пока не получается.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему – Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Или поверим США, или дойдём до Киева и уберём Зеленского". Эксперты предлагают определиться с целями
