Атаки ВСУ и "Фортеця Орихив": Рогов о том, почему Зеленский хочет любой ценой удержать Запорожье - 16.02.2026
Атаки ВСУ и "Фортеця Орихив": Рогов о том, почему Зеленский хочет любой ценой удержать Запорожье
Атаки ВСУ и "Фортеця Орихив": Рогов о том, почему Зеленский хочет любой ценой удержать Запорожье - 16.02.2026 Украина.ру
Атаки ВСУ и "Фортеця Орихив": Рогов о том, почему Зеленский хочет любой ценой удержать Запорожье
На Запорожском направлении будет еще много отчаянных атак ВСУ с красивой картинкой и лозунгом "Фортэця Орихив". Сейчас Зеленскому нужна хоть какая-то "победа". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
2026-02-16T04:15
2026-02-16T04:15
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
запорожье
запорожское направление
владимир рогов
владимир зеленский
Отвечая на вопрос журналиста о перспективах на Запорожском направлении, Рогов отметил, что количество подразделений, которые перебрасывает противник в район Гуляйполя, впечатляет."Зеленский дал команду удержать здесь фронт любой ценой. Поэтому пару неделю назад сюда приезжал новый глава ГУР [Олег Иващенко]. С этим же связаны заявления [главкома ВСУ Александра] Сырского в духе "Скоро увидите много интересного", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По его словам, Киеву нужна "хоть какая-то победа", чтобы показать ее населению, замерзающему в домах. На Запорожском направлении будет еще много отчаянных атак ВСУ с красивой картинкой и лозунгом "Фортэця Орихив", добавил Рогов."Повторюсь, киевский режим перебрасывает сюда части, которые не созданы для того, чтобы держать оборону. Это именно штурмовые полки (1-й, 24-й, 33-й, 225-й, 475), а также подразделения из состава 82-й, 92-й и 95-й десантно-штуромых бригад", — уточнил он.Концентрация такого количества войск в одном месте говорит о том, что этот участок имеет важное значение для Зеленского, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
запорожье
запорожское направление
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, запорожье, запорожское направление, владимир рогов, владимир зеленский, власти украины, александр сырский, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Запорожье, Запорожское направление, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, власти Украины, Александр Сырский, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Атаки ВСУ и "Фортеця Орихив": Рогов о том, почему Зеленский хочет любой ценой удержать Запорожье

04:15 16.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
На Запорожском направлении будет еще много отчаянных атак ВСУ с красивой картинкой и лозунгом "Фортэця Орихив". Сейчас Зеленскому нужна хоть какая-то "победа". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов
Отвечая на вопрос журналиста о перспективах на Запорожском направлении, Рогов отметил, что количество подразделений, которые перебрасывает противник в район Гуляйполя, впечатляет.
"Зеленский дал команду удержать здесь фронт любой ценой. Поэтому пару неделю назад сюда приезжал новый глава ГУР [Олег Иващенко]. С этим же связаны заявления [главкома ВСУ Александра] Сырского в духе "Скоро увидите много интересного", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По его словам, Киеву нужна "хоть какая-то победа", чтобы показать ее населению, замерзающему в домах. На Запорожском направлении будет еще много отчаянных атак ВСУ с красивой картинкой и лозунгом "Фортэця Орихив", добавил Рогов.
"Повторюсь, киевский режим перебрасывает сюда части, которые не созданы для того, чтобы держать оборону. Это именно штурмовые полки (1-й, 24-й, 33-й, 225-й, 475), а также подразделения из состава 82-й, 92-й и 95-й десантно-штуромых бригад", — уточнил он.
Концентрация такого количества войск в одном месте говорит о том, что этот участок имеет важное значение для Зеленского, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОЗапорожьеЗапорожское направлениеВладимир РоговВладимир Зеленскийвласти УкраиныАлександр СырскийСпецоперацияУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния