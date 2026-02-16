https://ukraina.ru/20260216/ataki-vsu-i-fortetsya-orikhiv-rogov-o-tom-pochemu-zelenskiy-khochet-lyuboy-tsenoy-uderzhat-zaporozhe-1075654927.html

Атаки ВСУ и "Фортеця Орихив": Рогов о том, почему Зеленский хочет любой ценой удержать Запорожье

На Запорожском направлении будет еще много отчаянных атак ВСУ с красивой картинкой и лозунгом "Фортэця Орихив". Сейчас Зеленскому нужна хоть какая-то "победа". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Запорожья, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения "Вместе с Россией" Владимир Рогов

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах на Запорожском направлении, Рогов отметил, что количество подразделений, которые перебрасывает противник в район Гуляйполя, впечатляет."Зеленский дал команду удержать здесь фронт любой ценой. Поэтому пару неделю назад сюда приезжал новый глава ГУР [Олег Иващенко]. С этим же связаны заявления [главкома ВСУ Александра] Сырского в духе "Скоро увидите много интересного", — подчеркнул собеседник Украина.ру.По его словам, Киеву нужна "хоть какая-то победа", чтобы показать ее населению, замерзающему в домах. На Запорожском направлении будет еще много отчаянных атак ВСУ с красивой картинкой и лозунгом "Фортэця Орихив", добавил Рогов."Повторюсь, киевский режим перебрасывает сюда части, которые не созданы для того, чтобы держать оборону. Это именно штурмовые полки (1-й, 24-й, 33-й, 225-й, 475), а также подразделения из состава 82-й, 92-й и 95-й десантно-штуромых бригад", — уточнил он.Концентрация такого количества войск в одном месте говорит о том, что этот участок имеет важное значение для Зеленского, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Владимир Носков: Атаки ВСУ под Гуляйполем продлятся пару недель, а удары ВС РФ по их тылам будут всегда" на сайте Украина.ру.

