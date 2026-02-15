https://ukraina.ru/20260215/volodin-prokommentiroval-vystuplenie-zelenskogo-v-myunkhene-1075651383.html

Володин прокомментировал выступление Зеленского в Мюнхене

Володин прокомментировал выступление Зеленского в Мюнхене

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Своё мнение политик выразил в Telegram-канале 15 февраля

2026-02-15T17:41

"Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчеркивая, что это его основное преимущество", — написал Володин.По его оценке, подобные заявления свидетельствуют о желании удержать личную власть и являются признаком слабости. "Сильный никогда так себя не ведет", — добавил председатель Госдумы.Кроме того, Володин выразил мнение, что те, кто "дрожит за своё будущее и пытается убедить окружающих в своей исключительности", в ближайшее время покинут свои посты.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что депутаты российского парламента выступают за применение более мощных вооружений и безусловное достижение всех целей специальной военной операции. Так он отреагировал на высказывания Владимира Зеленского. Подробнее в материале Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 январяБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

