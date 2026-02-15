Володин прокомментировал выступление Зеленского в Мюнхене - 15.02.2026 Украина.ру
Володин прокомментировал выступление Зеленского в Мюнхене
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Своё мнение политик выразил в Telegram-канале 15 февраля
украина, новости, россия, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума, украина.ру
Украина, Новости, Россия, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума, Украина.ру

Володин прокомментировал выступление Зеленского в Мюнхене

17:41 15.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Своё мнение политик выразил в Telegram-канале 15 февраля
"Зеленский, называющий себя президентом Украины, пытался убедить всех, что он молод и у него есть запас времени. Подчеркивая, что это его основное преимущество", — написал Володин.
По его оценке, подобные заявления свидетельствуют о желании удержать личную власть и являются признаком слабости. "Сильный никогда так себя не ведет", — добавил председатель Госдумы.
Кроме того, Володин выразил мнение, что те, кто "дрожит за своё будущее и пытается убедить окружающих в своей исключительности", в ближайшее время покинут свои посты.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что депутаты российского парламента выступают за применение более мощных вооружений и безусловное достижение всех целей специальной военной операции. Так он отреагировал на высказывания Владимира Зеленского. Подробнее в материале Лучшая гарантия безопасности для Украины. Хроника событий на утро 31 января
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
