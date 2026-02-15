https://ukraina.ru/20260215/bloomberg-kitay-usilil-podderzhku-rossii-na-fone-konflikta-na-ukraine-1075651968.html
Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине
В прошлом году Китай усилил поддержку России на Украине. Европейские чиновники предполагают, что Пекин может ещё активнее начать развивать сотрудничество с Москвой в ближайшее время. Об этом 15 февраля сообщает Bloomberg
По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин занял более жесткую и уверенную позицию в вопросе содействия президенту России Владимиру Путину. Как отмечают опрошенные эксперты, европейским странам становится всё труднее убеждать Пекин повлиять на развитие ситуации и способствовать прекращению боевых действий. При этом, по информации агентства, неофициальные оценки роли Китая в украинском кризисе звучат более пессимистично, чем публичные заявления западных лидеров. Источники указывают, что если на начальном этапе Пекин выражал обеспокоенность возможными экономическими последствиями, то со временем китайские власти стали видеть в сложившейся ситуации определенные преимущества. В частности, внимание европейских государств сосредоточено на Украине, а не на азиатском направлении. Кроме того, отмечается заметное ухудшение отношений США с их европейскими союзниками.14 февраля министр иностранных дел Китая Ван И призвал устранить коренные причины украинского кризиса и вести полноценное его обсуждение. Подробнее в материале Необходимо устранить коренные причины украинского кризиса - глава МИД КНРБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
