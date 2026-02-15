Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине - 15.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260215/bloomberg-kitay-usilil-podderzhku-rossii-na-fone-konflikta-na-ukraine-1075651968.html
Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине
Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине - 15.02.2026 Украина.ру
Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине
В прошлом году Китай усилил поддержку России на Украине. Европейские чиновники предполагают, что Пекин может ещё активнее начать развивать сотрудничество с Москвой в ближайшее время. Об этом 15 февраля сообщает Bloomberg
2026-02-15T18:02
2026-02-15T18:02
новости
китай
россия
украина
си цзиньпин
владимир путин
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044027871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45e5efc357787f1cb5946ca213f425ac.jpg
По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин занял более жесткую и уверенную позицию в вопросе содействия президенту России Владимиру Путину. Как отмечают опрошенные эксперты, европейским странам становится всё труднее убеждать Пекин повлиять на развитие ситуации и способствовать прекращению боевых действий. При этом, по информации агентства, неофициальные оценки роли Китая в украинском кризисе звучат более пессимистично, чем публичные заявления западных лидеров. Источники указывают, что если на начальном этапе Пекин выражал обеспокоенность возможными экономическими последствиями, то со временем китайские власти стали видеть в сложившейся ситуации определенные преимущества. В частности, внимание европейских государств сосредоточено на Украине, а не на азиатском направлении. Кроме того, отмечается заметное ухудшение отношений США с их европейскими союзниками.14 февраля министр иностранных дел Китая Ван И призвал устранить коренные причины украинского кризиса и вести полноценное его обсуждение. Подробнее в материале Необходимо устранить коренные причины украинского кризиса - глава МИД КНРБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
китай
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044027871_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e99b20ab2953b2e70ed47c5a5c2126b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин, bloomberg
Новости, Китай, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Путин, bloomberg

Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине

18:02 15.02.2026
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание совета министров иностранных дел G 20
Заседание совета министров иностранных дел G 20 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В прошлом году Китай усилил поддержку России на Украине. Европейские чиновники предполагают, что Пекин может ещё активнее начать развивать сотрудничество с Москвой в ближайшее время. Об этом 15 февраля сообщает Bloomberg
По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин занял более жесткую и уверенную позицию в вопросе содействия президенту России Владимиру Путину.
Как отмечают опрошенные эксперты, европейским странам становится всё труднее убеждать Пекин повлиять на развитие ситуации и способствовать прекращению боевых действий.
При этом, по информации агентства, неофициальные оценки роли Китая в украинском кризисе звучат более пессимистично, чем публичные заявления западных лидеров. Источники указывают, что если на начальном этапе Пекин выражал обеспокоенность возможными экономическими последствиями, то со временем китайские власти стали видеть в сложившейся ситуации определенные преимущества.
В частности, внимание европейских государств сосредоточено на Украине, а не на азиатском направлении. Кроме того, отмечается заметное ухудшение отношений США с их европейскими союзниками.
14 февраля министр иностранных дел Китая Ван И призвал устранить коренные причины украинского кризиса и вести полноценное его обсуждение. Подробнее в материале Необходимо устранить коренные причины украинского кризиса - глава МИД КНР
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайРоссияУкраинаСи ЦзиньпинВладимир Путинbloomberg
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:02Bloomberg: Китай усилил поддержку России на фоне конфликта на Украине
17:41Володин прокомментировал выступление Зеленского в Мюнхене
17:27Ограничения с Telegram могут быть вскоре сняты
16:52NYT: Европа боится Трампа и готовится к Третьей мировой
16:27На Славянском направлении идут бои за ряд населённых пунктов
16:14Малороссийская "автономия": Стоякин и Васильев о системе управления в Малороссии в XVII-XVIII веках
16:08"Мозг Зеленского закостенел", считает подполковник США
16:00Сын казака-эсэсовца и правая рука Пиночета: 80 лет Мигелю Краснову-Марченко
15:17Противник наращивает ракетно-дроновые удары по приграничным районам РФ. Как противостоять угрозам ВСУ
14:57Русская Атлантида и революционеры. Тайны и загадки Азовского моря
14:57Politico: США не предоставят Украине гарантии безопасности до заключения соглашения с Россией
14:27Губернатор Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область
14:18 На Харьковском направлении идут позиционные бои
14:10САП и НАБУ подтвердили задержание Галущенко при попытке выезда из Украины
13:51В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ, ударах по инфраструктуре. Главное к этому часу
13:32"Через 5 лет Европы не будет", "Будем подавать чай китайцам", "Пора звонить в Кремль" и другие цитаты
13:01Экс-министра энергетики Галущенко задержали при попытке выехать из Украины
13:00Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраля
12:19Зеленский признал удар по производству ракет "Фламинго"
12:00"Вокруг Булгакова": Иван Савельевич Варенуха
Лента новостейМолния