"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/skameyka-zapasnykh-u-zelenskogo-pusta-ekspert-o-tom-kak-dnepr-prodavlivaet-vsu-na-zaporozhe-1075656528.html
"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье - 16.02.2026 Украина.ру
"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
Группировка "Днепр" ведет тяжелые бои на запорожском направлении, выбивая ВСУ из укрепрайонов. Противник вынужден бросать в бой элитные подразделения ССО, что говорит об отсутствии резервов у Киева. Об этом в беседе с журналистом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
2026-02-16T05:10
2026-02-16T05:10
россия
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5aabff7e2ec2c582596f195859c3123.jpg
В беседе с журналистом Рогов оценил обстановку в зоне ответственности группировки "Днепр", которая сейчас ведет тяжелые бои за Приморское, Речное, Магдалиновку и Запасное.Собеседник Украина.ру отметил, что "Днепр" также активно действует в Херсонской области. "Но в Запорожской части ее зоны ответственности инициатива тоже в руках наших ребят. Они продавливают противника", — уточнил он.Рогов отметил, что ВСУ направили в эти укрепрайоны подразделения из ССО (элита украинского спецназа). "Это говорит о том, что скамейка запасных у Зеленского пуста. Он бросает в топку войны всех подряд, лишь бы не заключать мир", — констатировал он.Отвечая на вопрос о том, как "днепряне" будут перерезать трассу "Запорожье — Орехов" в условиях открытой местности и угрозы со стороны вражеских дронов, Рогов объяснил, что такие проблемы решаются просто."Во-первых, можно продвигаться под прикрытием тумана. Во-вторых, надо выжигать пункты управления вражеских БПЛА. Открытая местность – это проблема не только для них, но и для нас. Им тоже надо где-то закрепляться", — констатировал эксперт.Поэтому ФАБы и КАБы – это "лучшее лекарство" от солдат ВСУ, которые пытаются скрыться в своих укрепрайонах, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
россия
запорожье
орехов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f17e9148f763ff53034a0bddb584fb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, вс рф, запорожье, орехов, наступление вс рф, наступление россии
Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, ВС РФ, Запорожье, Орехов, наступление ВС РФ, наступление России

"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье

05:10 16.02.2026
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
ДзенTelegram
Группировка "Днепр" ведет тяжелые бои на запорожском направлении, выбивая ВСУ из укрепрайонов. Противник вынужден бросать в бой элитные подразделения ССО, что говорит об отсутствии резервов у Киева. Об этом в беседе с журналистом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов
В беседе с журналистом Рогов оценил обстановку в зоне ответственности группировки "Днепр", которая сейчас ведет тяжелые бои за Приморское, Речное, Магдалиновку и Запасное.
Собеседник Украина.ру отметил, что "Днепр" также активно действует в Херсонской области. "Но в Запорожской части ее зоны ответственности инициатива тоже в руках наших ребят. Они продавливают противника", — уточнил он.
Рогов отметил, что ВСУ направили в эти укрепрайоны подразделения из ССО (элита украинского спецназа). "Это говорит о том, что скамейка запасных у Зеленского пуста. Он бросает в топку войны всех подряд, лишь бы не заключать мир", — констатировал он.
Отвечая на вопрос о том, как "днепряне" будут перерезать трассу "Запорожье — Орехов" в условиях открытой местности и угрозы со стороны вражеских дронов, Рогов объяснил, что такие проблемы решаются просто.
"Во-первых, можно продвигаться под прикрытием тумана. Во-вторых, надо выжигать пункты управления вражеских БПЛА. Открытая местность – это проблема не только для них, но и для нас. Им тоже надо где-то закрепляться", — констатировал эксперт.
Поэтому ФАБы и КАБы – это "лучшее лекарство" от солдат ВСУ, которые пытаются скрыться в своих укрепрайонах, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияВС РФЗапорожьеОреховнаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния