https://ukraina.ru/20260216/skameyka-zapasnykh-u-zelenskogo-pusta-ekspert-o-tom-kak-dnepr-prodavlivaet-vsu-na-zaporozhe-1075656528.html

"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье

"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье - 16.02.2026 Украина.ру

"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье

Группировка "Днепр" ведет тяжелые бои на запорожском направлении, выбивая ВСУ из укрепрайонов. Противник вынужден бросать в бой элитные подразделения ССО, что говорит об отсутствии резервов у Киева. Об этом в беседе с журналистом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов

2026-02-16T05:10

2026-02-16T05:10

2026-02-16T05:10

россия

владимир рогов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074335515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5aabff7e2ec2c582596f195859c3123.jpg

В беседе с журналистом Рогов оценил обстановку в зоне ответственности группировки "Днепр", которая сейчас ведет тяжелые бои за Приморское, Речное, Магдалиновку и Запасное.Собеседник Украина.ру отметил, что "Днепр" также активно действует в Херсонской области. "Но в Запорожской части ее зоны ответственности инициатива тоже в руках наших ребят. Они продавливают противника", — уточнил он.Рогов отметил, что ВСУ направили в эти укрепрайоны подразделения из ССО (элита украинского спецназа). "Это говорит о том, что скамейка запасных у Зеленского пуста. Он бросает в топку войны всех подряд, лишь бы не заключать мир", — констатировал он.Отвечая на вопрос о том, как "днепряне" будут перерезать трассу "Запорожье — Орехов" в условиях открытой местности и угрозы со стороны вражеских дронов, Рогов объяснил, что такие проблемы решаются просто."Во-первых, можно продвигаться под прикрытием тумана. Во-вторых, надо выжигать пункты управления вражеских БПЛА. Открытая местность – это проблема не только для них, но и для нас. Им тоже надо где-то закрепляться", — констатировал эксперт.Поэтому ФАБы и КАБы – это "лучшее лекарство" от солдат ВСУ, которые пытаются скрыться в своих укрепрайонах, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Рогов: Под Ореховом и Гуляйполем идет сражение, которое может определить исход войны на Украине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине" на сайте Украина.ру.

россия

запорожье

орехов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, вс рф, запорожье, орехов, наступление вс рф, наступление россии