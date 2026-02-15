https://ukraina.ru/20260215/sily-pvo-za-vecher-unichtozhili-92-bespilotnika-vsu-nad-regionami-rossii-1075652984.html

Силы ПВО за вечер уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы ПВО за пять вечерних часов уничтожили 92 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом Минобороны РФ в ночь на 16 февраля сообщает в своём телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву", — говорится в сообщении военного ведомства.В период с 18:00 мск до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 43 вражеских БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона.Украинская армия продолжает наносить удары по важным объектам на территории России, имеющим стратегическое значение. Блэкаут в Белгороде — это попытка Киева ответить на те действия, которые Россия предпринимает в отношении их военно-промышленного комплекса, когда поражает теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и так далее. Подробнее об этом в материале Геннадия Алёхина - Противник наращивает ракетно-дроновые удары по приграничным районам РФ. Как противостоять угрозам ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

