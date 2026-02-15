Силы ПВО за вечер уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России - 16.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО за вечер уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России
Силы ПВО за вечер уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России
Силы ПВО за вечер уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России
Силы ПВО за пять вечерних часов уничтожили 92 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом Минобороны РФ в ночь на 16 февраля сообщает в своём телеграм-канале
2026-02-15T23:57
2026-02-16T00:35
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву", — говорится в сообщении военного ведомства.В период с 18:00 мск до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 43 вражеских БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона.Украинская армия продолжает наносить удары по важным объектам на территории России, имеющим стратегическое значение. Блэкаут в Белгороде — это попытка Киева ответить на те действия, которые Россия предпринимает в отношении их военно-промышленного комплекса, когда поражает теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и так далее. Подробнее об этом в материале Геннадия Алёхина - Противник наращивает ракетно-дроновые удары по приграничным районам РФ. Как противостоять угрозам ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО за вечер уничтожили 92 беспилотника ВСУ над регионами России

23:57 15.02.2026 (обновлено: 00:35 16.02.2026)
 
Силы ПВО за пять вечерних часов уничтожили 92 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом Минобороны РФ в ночь на 16 февраля сообщает в своём телеграм-канале
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву", — говорится в сообщении военного ведомства.
В период с 18:00 мск до 20:00 мск силы ПВО уничтожили 43 вражеских БПЛА над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона.
Украинская армия продолжает наносить удары по важным объектам на территории России, имеющим стратегическое значение. Блэкаут в Белгороде — это попытка Киева ответить на те действия, которые Россия предпринимает в отношении их военно-промышленного комплекса, когда поражает теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и так далее.
Подробнее об этом в материале Геннадия Алёхина - Противник наращивает ракетно-дроновые удары по приграничным районам РФ. Как противостоять угрозам ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
