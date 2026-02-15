https://ukraina.ru/20260215/make-bundeswehr-wehrmacht-again-militaristskiy-psikhoz-mertsa-1075652499.html

"Make Bundeswehr Wehrmacht again": милитаристский психоз Мерца

"Make Bundeswehr Wehrmacht again": милитаристский психоз Мерца

Открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил – украинский конфликт закончится "только когда Россия будет хотя бы экономически, если не военно истощена"

Риторика главы немецкого правительства отличалась чрезвычайной агрессивностью по отношению к Москве, а его речь выглядела попыткой продемонстрировать, что переговоры с русскими невозможны.В том же самом духе высказался на конференции воинственный министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он торжественно объявил, что Берлин выделяет в этом году Киеву 11,5 млрд евро. А также потребовал бороться с Россией и Китаем не только на Украине, но и в Арктике, где немецких войск не видели уже восемьдесят лет – с тех пор, как советские солдаты разгромили их в снегах Заполярья.Главный лейтмотив выступлений немецкого руководства сводится к циничному и прозрачному тезису: боевые действия на Украине выгодны Германии и Европе, и поэтому их следует максимально затягивать, одновременно увеличивая до небес военные расходы Евросоюза.А то, что эта стратегия пускает под нож целые поколения украинцев, является в представлении Мерца приемлемой жертвой, возложенной на алтарь евроатлантической демократии."Я не верю в прекращение огня ни в этом году, ни вообще в обозримом будущем. Ведь существует открыто заявленный европейский – прежде всего, немецкий – интерес, который формулируется разными политикам примерно так: "нам бы хотелось, чтобы война продолжалась ещё несколько лет, потому что лишь к 2029-2030 годам мы будем конвенционально оснащены, чтобы суметь противостоять Российской Федерации или добиться над ней военного превосходства", – формулирует эту позицию политолог Йенс ван Шерпенберг.Акции немецкого оружейного концерна Rheinmetall упали в начале февраля почти на 10% – в связи с перспективой урегулирования украинского кризиса и задержкой американского нападения на Иран, ожидавшегося европейцами в январе. Мерц и Писториус, которые выступают открытыми лоббистами этого оружейного монстра, старательно пытались поправить его дела, постоянно заявляя на Мюнхенской конференции о предстоящей войне с Россией – чтобы западные инвесторы активнее вкладывались в Rheinmetall."Make Bundeswehr Wehrmacht again" – "Снова сделаем бундесвер вермахтом" – мрачно шутят блогеры, комментируя выступления на Мюнхенской конеференции. Большинство немецких граждан наблюдают за милитаристским психозом своих лидеров с нескрываемым страхом, потому что у них нет противоатомных бункеров, в которых планирует отсидеться во время апокалипсиса канцлер Германии.Многие немцы не потеряли здравого смысла. Они помнят, чем завершилась для их страны Вторая мировая война, и понимают, что акции Rheinmetall моментально обнулятся вместе с человеческими жизнями – если города и заводы Европы превратятся в груды радиоактивных руин.Согласно данным свежего опроса YouGov, 58% жителей ФРГ выступают сейчас за прямые переговоры Фридриха Мерца с президентом России Владимиром Путиным – а против них высказались только 26% респондентов. Среди избирателей ХДС/ХСС – партии канцлера ФРГ Мерца – идею переговоров с русскими поддерживают 64% опрошенных. А это очень большие цифры – учитывая тот факт, что немецкие масс-медиа непрерывно промывают мозги сограждан, пугая их неизбежной перспективой "экзистенциального" конфликта с Москвой.Слетевшихся в Мюнхен ястребов встретила демонстрация протеста. Ее участники выступали против продолжения поддержки Зеленского, увеличения военных расходов и возобновления призыва в бундесвер. Причем, участники этой акции подчеркивали очевидный факт – несмотря на бесконечные разговоры о безопасности, европейский истеблишмент выступает прямым поджигателем различных войн во всех уголках планеты."Внутри альянса НАТО хотят договориться о том, как именно вести конфронтацию, как навязать своё видение мира, в котором господствует Запад. Их мечта, состоящая в том, чтобы господствовать над другими народами – это кошмар для всего мира", – заявила в своем выступлении оппозиционный левый политик Севим Дагделен.Немецкая оппозиция подчеркивает очевидный факт – курс на эскалацию в отношениях с Россией является для ФРГ потенциальным самоубийством. Альтернативы переговорам нет – за исключением ядерной катастрофы, к которой постепенно подталкивает страну низкорейтинговый реваншист Мерц."То, что Германия должна тратить все больше денег на сверхдорогие вооружения, не повысит безопасность граждан, но разрушит благосостояние нашей страны. Мы переживаем крупнейшее перевооружение с 1945 года и беспрецедентную милитаризацию общества. Но мы не сможем выиграть войну с ядерной державой Россией даже с самым мощным перевооружением в сфере конвенциональных вооружений – она уничтожит Германию. Поэтому такую войну обязательно нужно предотвратить. Для этого нужна не очередная гонка вооружений, а, наоборот, новая эра разрядки и обсуждение следующих договоров по разоружению", – говорит об этом Оливер Рунерт, генеральный секретарь Блока Сары Вагенкнехт.Тем не менее, канцлер продолжает поднимать ставки, усиливая конфронтацию с русскими. Накануне конференции было официально объявлено о начале работы немецко-украинского предприятия по производству боевых беспилотников, которое развернуто в окрестностях того самого Мюнхена. Хотя подобные действия подчеркивают, что ФРГ принимает непосредственное участие в войне против России.Зеленский приехал на этот завод, чтобы попиариться перед журналистами – заявляя, что до конца года на территории Германии будет открыто еще десять таких предприятий. А тем временем украинская делегация запугивала участников Мюнхенской конференции фейковыми видеороликами, сделанными с помощью искусственного интеллекта – о том, как российские дроны атакуют немецкие города.24 февраля в Берлине торжественно откроется "музей Украины", где немецким гражданам поведают фантастические истории про приключения пса Патрона. Его экспозиция не расскажет немцам об охоте на людей, которую проводят на улице украинские силовики, или о терроре украинских нацистов, открыто подражающих военным преступникам из вермахта и СС.Этот пропагандистский аттракцион имеет одну главную цель – способствовать тому, чтобы Германия напрямую атаковала Россию. Несмотря на то, что подобная авантюра грозит немцам чем-то большим, чем повторение сорок пятого.Читайте также: NYT: Европа боится Трампа и готовится к Третьей мировой

