ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/vsu-vnov-atakovali-belgorod-i-belgorodskiy-okrug-1075654074.html
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ - 16.02.2026 Украина.ру
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ
Украинские войска вновь нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, пострадал мирный житель, повреждены энергетические объекты. Об этом губернатор Вячеслав Гладков в ночь на 16 февраля сообщил в своём телеграм-канале
2026-02-16T00:42
2026-02-16T01:32
украина.ру
новости
россия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
бпла
атака бпла
обстрелы россии сегодня
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072938976_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_6374b95341fdfa6bcdf95dd7077b2373.jpg
"В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла", — написал Гладков.По его словам, в результате массированного обстрела серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы на местах выясняют их масштаб.За минувшие сутки Белгородская область несколько раз подвергалась массированным обстрелам и атакам беспилотников. Подробнее об этом в публикации - Губернатор Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгород
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072938976_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a056a138bd1c40c59efecec6db95dc78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, бпла, атака бпла, обстрелы россии сегодня, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Новости, Россия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, БПЛА, атака БПЛА, обстрелы России сегодня, обстрелы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ

00:42 16.02.2026 (обновлено: 01:32 16.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения 169-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении
Пункт воздушного наблюдения 169-й мотострелковой бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские войска вновь нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, пострадал мирный житель, повреждены энергетические объекты. Об этом губернатор Вячеслав Гладков в ночь на 16 февраля сообщил в своём телеграм-канале
"В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла", — написал Гладков.

По его словам, в результате массированного обстрела серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы на местах выясняют их масштаб.
За минувшие сутки Белгородская область несколько раз подвергалась массированным обстрелам и атакам беспилотников. Подробнее об этом в публикации - Губернатор Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковБПЛАатака БПЛАобстрелы России сегодняобстрелыВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния