https://ukraina.ru/20260216/vsu-vnov-atakovali-belgorod-i-belgorodskiy-okrug-1075654074.html
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ - 16.02.2026 Украина.ру
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ
Украинские войска вновь нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, пострадал мирный житель, повреждены энергетические объекты. Об этом губернатор Вячеслав Гладков в ночь на 16 февраля сообщил в своём телеграм-канале
2026-02-16T00:42
2026-02-16T00:42
2026-02-16T01:32
украина.ру
новости
россия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
бпла
атака бпла
обстрелы россии сегодня
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072938976_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_6374b95341fdfa6bcdf95dd7077b2373.jpg
"В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла", — написал Гладков.По его словам, в результате массированного обстрела серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы на местах выясняют их масштаб.За минувшие сутки Белгородская область несколько раз подвергалась массированным обстрелам и атакам беспилотников. Подробнее об этом в публикации - Губернатор Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгород
белгородская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072938976_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a056a138bd1c40c59efecec6db95dc78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, бпла, атака бпла, обстрелы россии сегодня, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Новости, Россия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, БПЛА, атака БПЛА, обстрелы России сегодня, обстрелы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ
00:42 16.02.2026 (обновлено: 01:32 16.02.2026)
Украинские войска вновь нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, пострадал мирный житель, повреждены энергетические объекты. Об этом губернатор Вячеслав Гладков в ночь на 16 февраля сообщил в своём телеграм-канале
"В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла", — написал Гладков.
По его словам, в результате массированного обстрела серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы на местах выясняют их масштаб.
За минувшие сутки Белгородская область несколько раз подвергалась массированным обстрелам и атакам беспилотников. Подробнее об этом в публикации - Губернатор Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.