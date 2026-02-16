https://ukraina.ru/20260216/vsu-vnov-atakovali-belgorod-i-belgorodskiy-okrug-1075654074.html

ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ

Украинские войска вновь нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, пострадал мирный житель, повреждены энергетические объекты. Об этом губернатор Вячеслав Гладков в ночь на 16 февраля сообщил в своём телеграм-канале

"В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается. У транспортного средства повреждены кузов, колёса и стёкла", — написал Гладков.По его словам, в результате массированного обстрела серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы на местах выясняют их масштаб.За минувшие сутки Белгородская область несколько раз подвергалась массированным обстрелам и атакам беспилотников. Подробнее об этом в публикации - Губернатор Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

