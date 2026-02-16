"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/samye-chudovischnye-razoblacheniya-zhivut-nedolgo-ekspert-o-reaktsiyakh-na-fayly-epshteyna-v-es-i-ssha-1075657778.html
"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США - 16.02.2026 Украина.ру
"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Публикация "файлов Эпштейна" не стала потрясением для США и вряд ли подтолкнет Трампа к военным авантюрам. Громкие разоблачения быстро стираются из повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-02-16T04:45
2026-02-16T04:45
новости
сша
европа
украина
дональд трамп
джеффри эпштейн
кир стармер
украина.ру
ес
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186728_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7dc873325eb14e9d38d62ddd69230aca.jpg
Отвечая на вопрос о связи миротворческой риторики Трампа с публикацией "файлов Эпштейна", Лукьянов назвал эту схему придуманной. "Мы пытаемся традиционную и немножко придуманную схему перенести в реальность. В истории не раз было, когда внутренние кризисы пытались компенсировать внешнеполитической активностью, чтобы отвлечь внимание. Но сейчас это не очень стыкуется", — заявил эксперт.По мнению политолога, это удар не по Трампу, а по остальным представителям истеблишмента, многие из которых являются его противниками. "Сейчас такое время, когда самые чудовищные разоблачения живут очень недолго. Интенсивность информационного потока и отупение от того, сколько всего происходит, увеличилось", — пояснил Лукьянов.По ловам эксперта, Европа этими публикациями шокирована намного больше, особенно Великобритания. "Говорят, что из-за Мандельсона кабинет Стармера вообще может уйти в отставку. Но в целом это не стало таким потрясением основ, как многим хотелось бы. Поэтому затевать военные авантюры или пытаться всех мирить из-за этого вряд ли целесообразно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
сша
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186728_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_53bde2db5572770450c517897bf75b50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, украина, дональд трамп, джеффри эпштейн, кир стармер, украина.ру, ес, главные новости, скандал, украина.ру дзен, главное, трамп сегодня. последние новости, трамп последние новости, международные отношения, международная политика
Новости, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Украина.ру, ЕС, Главные новости, скандал, Украина.ру Дзен, главное, Трамп сегодня. Последние новости, Трамп последние новости, международные отношения, Международная политика

"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США

04:45 16.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЭпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей" с лабораторией на Украине
Эпштейн интересовался проектом по созданию дизайнерских детей с лабораторией на Украине - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Публикация "файлов Эпштейна" не стала потрясением для США и вряд ли подтолкнет Трампа к военным авантюрам. Громкие разоблачения быстро стираются из повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о связи миротворческой риторики Трампа с публикацией "файлов Эпштейна", Лукьянов назвал эту схему придуманной.
"Мы пытаемся традиционную и немножко придуманную схему перенести в реальность. В истории не раз было, когда внутренние кризисы пытались компенсировать внешнеполитической активностью, чтобы отвлечь внимание. Но сейчас это не очень стыкуется", — заявил эксперт.
По мнению политолога, это удар не по Трампу, а по остальным представителям истеблишмента, многие из которых являются его противниками. "Сейчас такое время, когда самые чудовищные разоблачения живут очень недолго. Интенсивность информационного потока и отупение от того, сколько всего происходит, увеличилось", — пояснил Лукьянов.
По ловам эксперта, Европа этими публикациями шокирована намного больше, особенно Великобритания. "Говорят, что из-за Мандельсона кабинет Стармера вообще может уйти в отставку. Но в целом это не стало таким потрясением основ, как многим хотелось бы. Поэтому затевать военные авантюры или пытаться всех мирить из-за этого вряд ли целесообразно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампДжеффри ЭпштейнКир СтармерУкраина.руЕСГлавные новостискандалУкраина.ру ДзенглавноеТрамп сегодня. Последние новостиТрамп последние новостимеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния