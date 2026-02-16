https://ukraina.ru/20260216/samye-chudovischnye-razoblacheniya-zhivut-nedolgo-ekspert-o-reaktsiyakh-na-fayly-epshteyna-v-es-i-ssha-1075657778.html

"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США

"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США

Публикация "файлов Эпштейна" не стала потрясением для США и вряд ли подтолкнет Трампа к военным авантюрам. Громкие разоблачения быстро стираются из повестки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Отвечая на вопрос о связи миротворческой риторики Трампа с публикацией "файлов Эпштейна", Лукьянов назвал эту схему придуманной. "Мы пытаемся традиционную и немножко придуманную схему перенести в реальность. В истории не раз было, когда внутренние кризисы пытались компенсировать внешнеполитической активностью, чтобы отвлечь внимание. Но сейчас это не очень стыкуется", — заявил эксперт.По мнению политолога, это удар не по Трампу, а по остальным представителям истеблишмента, многие из которых являются его противниками. "Сейчас такое время, когда самые чудовищные разоблачения живут очень недолго. Интенсивность информационного потока и отупение от того, сколько всего происходит, увеличилось", — пояснил Лукьянов.По ловам эксперта, Европа этими публикациями шокирована намного больше, особенно Великобритания. "Говорят, что из-за Мандельсона кабинет Стармера вообще может уйти в отставку. Но в целом это не стало таким потрясением основ, как многим хотелось бы. Поэтому затевать военные авантюры или пытаться всех мирить из-за этого вряд ли целесообразно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.

