Силы ПВО сбили над Брянской области более 170 беспилотников

Российские силы ПВО за 12 часов поразили более 170 украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью. Об этом губернатор Александр Богомаз вечером 15 февраля сообщил в своём телеграм-канале

украина.ру

новости

россия

брянская область

брянск

александр богомаз

губернатор

пво

вс рф

бпла

"Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны, бригады "БАРС — Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БпЛА самолетного типа", — написал Богомаз.Он также уточнил, что в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре.Ранее глава региона рассказал, что в Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи был ранен сотрудник компании "Мегафон". Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.Массированным террористическим ударам со стороны формирований киевского режима также подвергается Белгородская область. Подробнее в публикации - ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

