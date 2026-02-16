Силы ПВО сбили над Брянской области более 170 беспилотников - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/sily-pvo-sbili-nad-bryanskoy-oblasti-bolee-170-bespilotnikov-1075655111.html
Силы ПВО сбили над Брянской области более 170 беспилотников
Силы ПВО сбили над Брянской области более 170 беспилотников - 16.02.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Брянской области более 170 беспилотников
Российские силы ПВО за 12 часов поразили более 170 украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью. Об этом губернатор Александр Богомаз вечером 15 февраля сообщил в своём телеграм-канале
2026-02-16T01:30
2026-02-16T01:32
украина.ру
новости
россия
брянская область
брянск
александр богомаз
губернатор
пво
вс рф
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073601215_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_9cd7015b20a200ff182520adfebdfe48.jpg
"Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны, бригады "БАРС — Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БпЛА самолетного типа", — написал Богомаз.Он также уточнил, что в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре.Ранее глава региона рассказал, что в Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи был ранен сотрудник компании "Мегафон". Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.Массированным террористическим ударам со стороны формирований киевского режима также подвергается Белгородская область. Подробнее в публикации - ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
брянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073601215_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_f63e3836950fe8b6422e5c7506aa60de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, брянская область, брянск, александр богомаз, губернатор, пво, вс рф, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, обстрелы россии сегодня, росгвардия
Украина.ру, Новости, Россия, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, губернатор, ПВО, ВС РФ, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, обстрелы России сегодня, Росгвардия

Силы ПВО сбили над Брянской области более 170 беспилотников

01:30 16.02.2026 (обновлено: 01:32 16.02.2026)
 
© РИА НовостиЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Российские силы ПВО за 12 часов поразили более 170 украинских БПЛА самолётного типа над Брянской областью. Об этом губернатор Александр Богомаз вечером 15 февраля сообщил в своём телеграм-канале
"Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны, бригады "БАРС — Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей. Над областью уничтожено более 170 вражеских БпЛА самолетного типа", — написал Богомаз.
Он также уточнил, что в пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре.
Ранее глава региона рассказал, что в Злынковском районе при проведении ремонтных работ оборудования сотовой связи был ранен сотрудник компании "Мегафон". Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Массированным террористическим ударам со стороны формирований киевского режима также подвергается Белгородская область. Подробнее в публикации - ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский округ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияБрянская областьБрянскАлександр БогомазгубернаторПВОВС РФБПЛАатака БПЛАВСУВооруженные силы Украиныобстрелы России сегодняРосгвардия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния