Польша хочет ядерное оружие, задержание Галущенко. Итоги 15 февраля
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия. Экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали на границе
Польский президент Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия."Я решительно поддерживаю присоединение Польши к ядерному проекту", — заявил он в эфире телеканала Polsat.При этом он оговорился, что страна должна идти по пути "к польскому ядерному потенциалу" с соблюдением "всех международных норм"."Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу", — подчеркнул он.По его слова, Польша якобы находится "на грани вооруженного конфликта", в том числе из-за России.При этом 15 февраля радиостанция RFM24 сообщила о том, что новое польское подразделение — 16-й разведывательный батальон — было развёрнуто на востоке Польши, в 85 км от границ России и Белоруссии,"Подразделение будет играть основополагающую роль в обеспечении разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши. Однако прежде всего, по словам военных, новое подразделение станет "глазами и ушами" восточного фланга НАТО", — сообщила радиостанция.Казарменный комплекс батальона разместился в селе Конечки области Элк Варминско-Мазурского воеводства Польши. Элк расположен приблизительно в 85 км от российской границы. Такое же расстояние отделяет город от границы с Белоруссией."Эти инвестиции принесут пользу не только жителям нашей коммуны и города Элк, но и всему региону и восточному флангу Североатлантического Альянса", — заявил мэр города Томаш Осевский.Таким образом, это именно Польша развёртывает всё новые военные подразделения у границы Союзного Государства.Ранее, в 2024 году, занимавший тогда пост президента Польши Анджей Дуда завлял, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне."Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности", — заявил он.Он объяснил своё желание тем, что Россия якобы, что Россия "всё больше милитаризирует" Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.Заявление Навроцкого уже прокомментировали в России."Собственно, после заявления Зеленского о желании получить "ядерку" и началась Специальная военная операция. Вообще, в Европе все чаще стали говорить о необходимости создания собственных стратегических арсеналов. Не задумываясь, что может произойти, если ядерное оружие появится у всех желающих. Они сами, открыто и в одностороннем порядке толкают планету к третьей мировой войне", — напомнил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.По его словам, России в таком случае следует предпринять ряд мер."Что делать при таких раскладах России? Совершенствовать свою стратегическую триаду, улучшать средства доставки, создавать новые типы вооружений. А если европейцы станут упорствовать в своем желании вступить в ядерный клуб, можно будет им напомнить, что это за оружие. Например, подорвать на полигоне на Новой Земле заряд на пару мегатонн. С трансляцией ядерного гриба по всем СМИ и соцсетям", — отметил Коц.Однако, указал военкор, есть риск, что и это не вразумит европейских лидеров."Впрочем, нынешние европейские политические элиты настолько упоротые, что даже такая демонстрация их может не пронять. Русские, дескать, блефуют. Ну-ну, верной дорогой", — подытожил Коц.Российский публицист Станислав Яковлев также вспомнил о заявлении Владимира Зеленского по поводу ядерного оружия накануне начала СВО."Там один восточный сосед Польши уже сходил тем путём. По крайней мере, риторически. Четыре года уж ходит", — написал он в своём телеграм-канале.Польская оппозиция пока слова Навроцкого не прокомментировала.Задержание ГалущенкоЭкс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко задержали при попытке покинуть страну, сообщило издание "Украинская правда"."В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. <…> Он был снят с поезда", — указывала УП со ссылкой на источники в политических кругах.По информации источников, пограничники имели запрос от НАБУ и САП на случай попытки бывшего чиновника уехать с Украины. Вскоре антикоррупционное бюро подтвердило его задержание в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере энергетики.Как рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий, Галущенко попытался покинуть Украину как многодетный отец."Экс-министр Герман Галущенко пытался выехать за границу как многодетный отец. Галушенко сняли с поезда Киев–Варшава и задержали. В 04:00 утра по Киеву (05:00 по Москве — Ред.) на пункте пропуска пограничники получили срабатывание индекса запрета на выезд", — отметил Шарий.После этого, указал эксперт, были вызваны детективы НАБУ и прокуроры САП, которые объявили его в ориентировку.Подробнее о заявлениях Зеленского — в статье Михаила Павлива "В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка".
