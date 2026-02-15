Польша хочет ядерное оружие, задержание Галущенко. Итоги 15 февраля - 15.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260215/polsha-khochet-yadernoe-oruzhie-zaderzhanie-galuschenko-itogi-15-fevralya-1075652145.html
Польша хочет ядерное оружие, задержание Галущенко. Итоги 15 февраля
Польша хочет ядерное оружие, задержание Галущенко. Итоги 15 февраля - 15.02.2026 Украина.ру
Польша хочет ядерное оружие, задержание Галущенко. Итоги 15 февраля
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия. Экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали на границе
2026-02-15T18:45
2026-02-15T18:45
эксклюзив
владимир зеленский
кароль навроцкий
польша
россия
украина
набу
сап
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_f922bb5b9e683d1bd6ac46f4f50ca7ce.jpg
Польский президент Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия."Я решительно поддерживаю присоединение Польши к ядерному проекту", — заявил он в эфире телеканала Polsat.При этом он оговорился, что страна должна идти по пути "к польскому ядерному потенциалу" с соблюдением "всех международных норм"."Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу", — подчеркнул он.По его слова, Польша якобы находится "на грани вооруженного конфликта", в том числе из-за России.При этом 15 февраля радиостанция RFM24 сообщила о том, что новое польское подразделение — 16-й разведывательный батальон — было развёрнуто на востоке Польши, в 85 км от границ России и Белоруссии,"Подразделение будет играть основополагающую роль в обеспечении разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши. Однако прежде всего, по словам военных, новое подразделение станет "глазами и ушами" восточного фланга НАТО", — сообщила радиостанция.Казарменный комплекс батальона разместился в селе Конечки области Элк Варминско-Мазурского воеводства Польши. Элк расположен приблизительно в 85 км от российской границы. Такое же расстояние отделяет город от границы с Белоруссией."Эти инвестиции принесут пользу не только жителям нашей коммуны и города Элк, но и всему региону и восточному флангу Североатлантического Альянса", — заявил мэр города Томаш Осевский.Таким образом, это именно Польша развёртывает всё новые военные подразделения у границы Союзного Государства.Ранее, в 2024 году, занимавший тогда пост президента Польши Анджей Дуда завлял, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне."Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности", — заявил он.Он объяснил своё желание тем, что Россия якобы, что Россия "всё больше милитаризирует" Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.Заявление Навроцкого уже прокомментировали в России."Собственно, после заявления Зеленского о желании получить "ядерку" и началась Специальная военная операция. Вообще, в Европе все чаще стали говорить о необходимости создания собственных стратегических арсеналов. Не задумываясь, что может произойти, если ядерное оружие появится у всех желающих. Они сами, открыто и в одностороннем порядке толкают планету к третьей мировой войне", — напомнил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.По его словам, России в таком случае следует предпринять ряд мер."Что делать при таких раскладах России? Совершенствовать свою стратегическую триаду, улучшать средства доставки, создавать новые типы вооружений. А если европейцы станут упорствовать в своем желании вступить в ядерный клуб, можно будет им напомнить, что это за оружие. Например, подорвать на полигоне на Новой Земле заряд на пару мегатонн. С трансляцией ядерного гриба по всем СМИ и соцсетям", — отметил Коц.Однако, указал военкор, есть риск, что и это не вразумит европейских лидеров."Впрочем, нынешние европейские политические элиты настолько упоротые, что даже такая демонстрация их может не пронять. Русские, дескать, блефуют. Ну-ну, верной дорогой", — подытожил Коц.Российский публицист Станислав Яковлев также вспомнил о заявлении Владимира Зеленского по поводу ядерного оружия накануне начала СВО."Там один восточный сосед Польши уже сходил тем путём. По крайней мере, риторически. Четыре года уж ходит", — написал он в своём телеграм-канале.Польская оппозиция пока слова Навроцкого не прокомментировала.Задержание ГалущенкоЭкс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко задержали при попытке покинуть страну, сообщило издание "Украинская правда"."В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. &lt;…&gt; Он был снят с поезда", — указывала УП со ссылкой на источники в политических кругах.По информации источников, пограничники имели запрос от НАБУ и САП на случай попытки бывшего чиновника уехать с Украины. Вскоре антикоррупционное бюро подтвердило его задержание в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере энергетики.Как рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий, Галущенко попытался покинуть Украину как многодетный отец."Экс-министр Герман Галущенко пытался выехать за границу как многодетный отец. Галушенко сняли с поезда Киев–Варшава и задержали. В 04:00 утра по Киеву (05:00 по Москве — Ред.) на пункте пропуска пограничники получили срабатывание индекса запрета на выезд", — отметил Шарий.После этого, указал эксперт, были вызваны детективы НАБУ и прокуроры САП, которые объявили его в ориентировку.Подробнее о заявлениях Зеленского — в статье Михаила Павлива "В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка".
https://ukraina.ru/20260215/proval-zelenskogo-v-myunkhene-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-15-fevralya-1075643612.html
польша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_5:0:1280:956_1920x0_80_0_0_ec04def5cf3911c45c8166ee7085a595.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, кароль навроцкий, польша, россия, украина, набу, сап, нато
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Польша, Россия, Украина, НАБУ, САП, НАТО

Польша хочет ядерное оружие, задержание Галущенко. Итоги 15 февраля

18:45 15.02.2026
 
© Фото : Public domainЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия. Экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко задержали на границе
Польский президент Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия.
"Я решительно поддерживаю присоединение Польши к ядерному проекту", — заявил он в эфире телеканала Polsat.
При этом он оговорился, что страна должна идти по пути "к польскому ядерному потенциалу" с соблюдением "всех международных норм".
"Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу", — подчеркнул он.
По его слова, Польша якобы находится "на грани вооруженного конфликта", в том числе из-за России.
При этом 15 февраля радиостанция RFM24 сообщила о том, что новое польское подразделение — 16-й разведывательный батальон — было развёрнуто на востоке Польши, в 85 км от границ России и Белоруссии,
"Подразделение будет играть основополагающую роль в обеспечении разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши. Однако прежде всего, по словам военных, новое подразделение станет "глазами и ушами" восточного фланга НАТО", — сообщила радиостанция.
Казарменный комплекс батальона разместился в селе Конечки области Элк Варминско-Мазурского воеводства Польши. Элк расположен приблизительно в 85 км от российской границы. Такое же расстояние отделяет город от границы с Белоруссией.
"Эти инвестиции принесут пользу не только жителям нашей коммуны и города Элк, но и всему региону и восточному флангу Североатлантического Альянса", — заявил мэр города Томаш Осевский.
Таким образом, это именно Польша развёртывает всё новые военные подразделения у границы Союзного Государства.
Ранее, в 2024 году, занимавший тогда пост президента Польши Анджей Дуда завлял, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США. Он подтвердил, что обсуждал эту тему в Вашингтоне.
"Не скрываю, что, когда меня спросили об этом, я сказал о нашей готовности", — заявил он.
Он объяснил своё желание тем, что Россия якобы, что Россия "всё больше милитаризирует" Калининградскую область и разместила свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Заявление Навроцкого уже прокомментировали в России.
"Собственно, после заявления Зеленского о желании получить "ядерку" и началась Специальная военная операция. Вообще, в Европе все чаще стали говорить о необходимости создания собственных стратегических арсеналов. Не задумываясь, что может произойти, если ядерное оружие появится у всех желающих. Они сами, открыто и в одностороннем порядке толкают планету к третьей мировой войне", — напомнил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.
По его словам, России в таком случае следует предпринять ряд мер.
"Что делать при таких раскладах России? Совершенствовать свою стратегическую триаду, улучшать средства доставки, создавать новые типы вооружений. А если европейцы станут упорствовать в своем желании вступить в ядерный клуб, можно будет им напомнить, что это за оружие. Например, подорвать на полигоне на Новой Земле заряд на пару мегатонн. С трансляцией ядерного гриба по всем СМИ и соцсетям", — отметил Коц.
Однако, указал военкор, есть риск, что и это не вразумит европейских лидеров.
"Впрочем, нынешние европейские политические элиты настолько упоротые, что даже такая демонстрация их может не пронять. Русские, дескать, блефуют. Ну-ну, верной дорогой", — подытожил Коц.
Российский публицист Станислав Яковлев также вспомнил о заявлении Владимира Зеленского по поводу ядерного оружия накануне начала СВО.
"Там один восточный сосед Польши уже сходил тем путём. По крайней мере, риторически. Четыре года уж ходит", — написал он в своём телеграм-канале.
Польская оппозиция пока слова Навроцкого не прокомментировала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вчера, 13:00
Провал Зеленского в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 15 февраляСМИ сообщили о провальных переговорах Владимира Зеленского и европейских лидеров в Мюнхене. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Задержание Галущенко
Экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко задержали при попытке покинуть страну, сообщило издание "Украинская правда".
"В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко. <…> Он был снят с поезда", — указывала УП со ссылкой на источники в политических кругах.
По информации источников, пограничники имели запрос от НАБУ и САП на случай попытки бывшего чиновника уехать с Украины. Вскоре антикоррупционное бюро подтвердило его задержание в рамках дела "Мидас" — о коррупции в сфере энергетики.
Как рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий, Галущенко попытался покинуть Украину как многодетный отец.
"Экс-министр Герман Галущенко пытался выехать за границу как многодетный отец. Галушенко сняли с поезда Киев–Варшава и задержали. В 04:00 утра по Киеву (05:00 по Москве — Ред.) на пункте пропуска пограничники получили срабатывание индекса запрета на выезд", — отметил Шарий.
После этого, указал эксперт, были вызваны детективы НАБУ и прокуроры САП, которые объявили его в ориентировку.
Подробнее о заявлениях Зеленского — в статье Михаила Павлива "В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийПольшаРоссияУкраинаНАБУСАПНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния