Рютте оценил шансы НАТО на победу в прямом конфликте
Рютте оценил шансы НАТО на победу в прямом конфликте - 16.02.2026 Украина.ру
Рютте оценил шансы НАТО на победу в прямом конфликте
НАТО в состоянии выиграть возможный прямой конфликт с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 15 февраля сообщает агенство Reuters
2026-02-16T01:02
2026-02-16T01:02
2026-02-16T01:02
"Мы выиграем любую битву с Россией, если они нападут на нас сейчас", — приводит агентство слова Рютте.Он также заявил, что североатлантический альянс сейчас якобы является "достаточно сильным, чтобы РФ не стала пытаться на него нападать".Ранее генсек НАТО подтвердил, что "миротворческая" администрация Белого дома продолжает "стабильно и непрерывно" поставлять оружие киевскому режиму за счёт европейских государств - США ратуют за окончание войны, поставляя для ВСУ оружие на $15 млрд.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Рютте оценил шансы НАТО на победу в прямом конфликте
НАТО в состоянии выиграть возможный прямой конфликт с Россией, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 15 февраля сообщает агенство Reuters
