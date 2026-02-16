https://ukraina.ru/20260216/my-vas-v-poroshok-sotrem-politolog-lukyanov--ob-ugrozakh-trampa-i-realnykh-peregovorakh-s-iranom-1075657192.html

"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном

"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном

Переговоры США с Ираном по ядерной программе возобновились. Израиль настаивает поднять вопрос о баллистических ракетах, но Тегеран блокирует эту тему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Отвечая на вопрос о возможном нападении Трампа на Иран, Лукьянов обратил внимание на противоречие в ядерной повестке. Политолог пояснил, что Израиль настаивает на включении вопроса баллистических ракет Ирана. "Это беспокоит их больше, чем ядерная программа, которая то ли есть, то ли нет. Трамп в общем это поддерживает. Но, поскольку иранцы категорически отказываются обсуждать этот вопрос, он остается "плавающим"", — сказал Лукьянов.Эксперт также напомнил о теме смены режима в Иране. В начале года Трамп большими буквами писал в соцсети: "Палачи и убийцы. Если вы немедленно не прекратите, мы вас в порошок сотрем". "А сейчас непонятно, что будет с этим вопросом. Израиль по понятным причинам заинтересован в смене режима в Иране, объясняя это тем, что Тегеран ставит целью уничтожение Израиля как государства. Иран это опровергает, говоря, что он против не Израиля и евреев, а сионизма. Повторюсь, этот процесс плавающий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.

