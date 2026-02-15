Российские подразделения взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области - 15.02.2026 Украина.ру
Российские подразделения взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области
Российские подразделения взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области - 15.02.2026 Украина.ру
Российские подразделения взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" в ходе продолжительных боёв установили контроль над населённым пунктом Цветковое в Запорожской области. Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал "Воин ДВ"
запорожская область
вооруженные силы украины
украина.ру
украина
россия
сво
спецоперация
В Запорожской области российские подразделения заняли село Цветковое. Населённый пункт был освобождён в результате активных боевых действий, которые вели гвардейцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии пятой армии.Входе наступления под контроль перешёл район обороны площадью более восьми квадратных километров. По данным канала, потери украинской стороны составили до двух взводов личного состава из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, более пяти единиц техники и два пункта управления беспилотниками.Источник отмечает, что продвижение продолжается, несмотря на сопротивление ВСУ и попытки противника дезинформировать о ситуации в информационном пространстве.В районе Волчанска продолжаются ожесточённые бои в лесополосах и населённых пунктах, где украинские подразделения используют особенности местности для оборудования огневых позиций. Об этом сообщает в своей статье для издания "Украина.ру" полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Подробнее в материале Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: полковник Алехин про ситуацию на севереБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу
запорожская область
украина
россия
Украина.ру
запорожская область, вооруженные силы украины, украина.ру, украина, россия, сво, спецоперация
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Украина, Россия, СВО, Спецоперация

Российские подразделения взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области

09:25 15.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подразделения группировки войск "Восток" в ходе продолжительных боёв установили контроль над населённым пунктом Цветковое в Запорожской области. Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал "Воин ДВ"
В Запорожской области российские подразделения заняли село Цветковое. Населённый пункт был освобождён в результате активных боевых действий, которые вели гвардейцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии пятой армии.
Входе наступления под контроль перешёл район обороны площадью более восьми квадратных километров. По данным канала, потери украинской стороны составили до двух взводов личного состава из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, более пяти единиц техники и два пункта управления беспилотниками.
Источник отмечает, что продвижение продолжается, несмотря на сопротивление ВСУ и попытки противника дезинформировать о ситуации в информационном пространстве.
В районе Волчанска продолжаются ожесточённые бои в лесополосах и населённых пунктах, где украинские подразделения используют особенности местности для оборудования огневых позиций. Об этом сообщает в своей статье для издания "Украина.ру" полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Подробнее в материале Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: полковник Алехин про ситуацию на севере
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
