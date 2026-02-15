https://ukraina.ru/20260215/rossiyskie-podrazdeleniya-vzyali-pod-kontrol-selo-tsvetkovoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1075640142.html

Российские подразделения взяли под контроль село Цветковое в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" в ходе продолжительных боёв установили контроль над населённым пунктом Цветковое в Запорожской области. Об этом 15 февраля сообщает телеграм-канал "Воин ДВ"

В Запорожской области российские подразделения заняли село Цветковое. Населённый пункт был освобождён в результате активных боевых действий, которые вели гвардейцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии пятой армии.Входе наступления под контроль перешёл район обороны площадью более восьми квадратных километров. По данным канала, потери украинской стороны составили до двух взводов личного состава из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, более пяти единиц техники и два пункта управления беспилотниками.Источник отмечает, что продвижение продолжается, несмотря на сопротивление ВСУ и попытки противника дезинформировать о ситуации в информационном пространстве.В районе Волчанска продолжаются ожесточённые бои в лесополосах и населённых пунктах, где украинские подразделения используют особенности местности для оборудования огневых позиций. Об этом сообщает в своей статье для издания "Украина.ру" полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. Подробнее в материале Удары ВСУ по Белгородчине и тяжелые бои под Волчанском: полковник Алехин про ситуацию на севереБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ взяли в плен несколько военнослужащих ВСУ. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

